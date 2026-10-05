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Белият дом следи предполагаемия случай на чума в Русия

Белият дом следи предполагаемия случай на чума в Русия

5 Октомври, 2026 04:45, обновена 5 Октомври, 2026 04:47 534 5

  • чума-
  • русия-
  • иркутска област-
  • белият дом-
  • карантина

САЩ наблюдават съобщенията за карантинни мерки в Иркутска област. Руски здравни власти не потвърждават заразяване с чума.

Белият дом следи предполагаемия случай на чума в Русия - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Белият дом следи съобщенията за предполагаем случай на чума и свързаните с него карантинни мерки в Русия. Става дума за Иркутска област, където здравните власти предприеха предпазни действия след смъртта на служителка в научноизследователски институт за борба с чумата.

Представител на администрацията на президента Доналд Тръмп е заявил пред Axios, че американските власти са „в течение на събитията, следят ситуацията и оценяват възможните действия“. Към момента няма потвърждение от руските здравни органи, че починалата е била заразена с чума.

Служителката е починала след тежка пневмония

Според информацията, цитирана от Axios, на 25 септември 28-годишната Даря Шипилова е счупила епруветка с причинителя на белодробна чума. Тя е работила в научноизследователски институт за борба с болестта в Иркутска област.

На 29 септември Шипилова е била приета в болница със симптоми на тежка пневмония. Тя е починала в нощта между 1 и 2 октомври. Местни руски медии допуснаха, че причината може да е белодробна чума, но диагнозата не е потвърдена от здравните власти.

Почти 200 души са под наблюдение

След смъртта на Шипилова властите са въвели карантина в няколко медицински учреждения в региона. Почти 200 души, които са били в контакт с нея, са поставени под медицинско наблюдение.

Губернаторът на Иркутска област Игор Кобзев е заявил, че при наблюдаваните не са установени признаци на заболяване, а тестовете им са отрицателни. Руското здравно министерство е посочило, че Шипилова е страдала от „пневмония с неизвестна етиология“ и че последващите анализи не са открили микроорганизми, свързани с работата ѝ. Според ведомството епидемиологичната обстановка в региона остава стабилна.

Центровете за контрол и превенция на заболяванията на САЩ определят чумата като потенциално животозастрашаващо бактериално заболяване, което може да бъде излекувано с антибиотици при навременно лечение.

Източници: Axios


Русия
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    В Иркутск и района се наблюдават както остри инциденти с висока опасност, така и типични ендемични заболявания:
    ​Белодробна чума (лабораторен инцидент от октомври 2026 г.): В началото на октомври 2026 г. стана инцидент в сибирски научноизследователски институт в Иркутск, при който лаборантка почина след контакт със счупена епруветка с бактерията на белодробна чума (Yersinia pestis). Вследствие на това няколко местни болнични отделения и приблизително 200 контактни лица са поставени под стриктна триседмична карантина за предотвратяване на разпространението.

    04:52 05.10.2026

  • 2 Примат

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    Що не измислиха, хората да не боледуват Чуми, новичоци и т. н. Руски нещастници.

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    бяха сториците биолаборатории в Украйна. Оттам плъзна и ковида.

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  • 4 Гориил

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    Русия е една от малкото страни в света, която е победила напълно всички смъртоносни болести на човешката цивилизация, от чума до антракс. Нещо повече, руските противоепидемични служби имат офиси във всички бивши съветски републики в Централна Азия и Кавказ, както и в Монголия и Афганистан. Благодарение на тази защита, през последните сто години в тези страни не е имало нито едно огнище на масови епидемии. Дори през трудните години на Втората световна война съветските противоепидемични служби предотвратиха нито един случай на масови пандемии в страни, които в продължение на хиляди години са били огнища на тези опасни инфекциозни заболявания.Като се опитвате да ескалирате и подхранвате слухове и клюки, вие само се поставяте в неудобно и неудобно положение, тъй като според Световната здравна организация Русия е на първо място сред най-епидемично защитените страни на планетата.

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  • 5 Дядо от село

    1 1 Отговор
    От русия освен комунизъм,войни и чума, друго не очаквайте..

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