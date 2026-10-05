Белият дом следи предполагаемия случай на чума в Русия

Белият дом следи съобщенията за предполагаем случай на чума и свързаните с него карантинни мерки в Русия. Става дума за Иркутска област, където здравните власти предприеха предпазни действия след смъртта на служителка в научноизследователски институт за борба с чумата.

Представител на администрацията на президента Доналд Тръмп е заявил пред Axios, че американските власти са „в течение на събитията, следят ситуацията и оценяват възможните действия“. Към момента няма потвърждение от руските здравни органи, че починалата е била заразена с чума.

Служителката е починала след тежка пневмония

Според информацията, цитирана от Axios, на 25 септември 28-годишната Даря Шипилова е счупила епруветка с причинителя на белодробна чума. Тя е работила в научноизследователски институт за борба с болестта в Иркутска област.

На 29 септември Шипилова е била приета в болница със симптоми на тежка пневмония. Тя е починала в нощта между 1 и 2 октомври. Местни руски медии допуснаха, че причината може да е белодробна чума, но диагнозата не е потвърдена от здравните власти.

Почти 200 души са под наблюдение

След смъртта на Шипилова властите са въвели карантина в няколко медицински учреждения в региона. Почти 200 души, които са били в контакт с нея, са поставени под медицинско наблюдение.

Губернаторът на Иркутска област Игор Кобзев е заявил, че при наблюдаваните не са установени признаци на заболяване, а тестовете им са отрицателни. Руското здравно министерство е посочило, че Шипилова е страдала от „пневмония с неизвестна етиология“ и че последващите анализи не са открили микроорганизми, свързани с работата ѝ. Според ведомството епидемиологичната обстановка в региона остава стабилна.

Центровете за контрол и превенция на заболяванията на САЩ определят чумата като потенциално животозастрашаващо бактериално заболяване, което може да бъде излекувано с антибиотици при навременно лечение.

Източници: Axios