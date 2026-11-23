Русия няма да бърза с назначаването на нови посланици във Великобритания и Франция, тъй като между Москва и двете държави няма отношения. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков пред вестник „Ведомости“.

„А що се отнася до посланиците в Европа, за какво да бързаме? Няма отношения с тези страни“, каза Песков в отговор на въпрос защо руските дипломатически мисии в Лондон и Париж остават без посланици повече от два месеца.

Смените бяха извършени през септември

Постовете останаха вакантни, след като руският президент Владимир Путин освободи Андрей Келин от длъжността посланик във Великобритания и Алексей Мешков от поста посланик във Франция. Решенията бяха взети на 25 септември.

Келин представляваше Русия в Лондон от ноември 2019 г. Мешков беше посланик в Париж от 2017 г. След освобождаването им Москва не е обявила имената на техни наследници.

Още в края на септември Песков заяви, че няма конкретен срок за новите назначения. Тогава той посочи, че при липса на двустранни отношения „няма особена причина да се бърза“ и че освобождаването на един посланик и назначаването на негов заместник не е задължително да се извършват едновременно.

Позицията на Москва към Лондон и Париж

Изявлението на Кремъл описва политическите отношения с Великобритания и Франция като фактически липсващи, макар дипломатическите мисии на двете държави в Москва и на Русия в Лондон и Париж да продължават да съществуват.

Отношенията между Русия и Великобритания се влошиха рязко след началото на войната в Украйна. Лондон е сред най-активните европейски поддръжници на Киев и поддържа санкции срещу Москва. Между Русия и Франция също има сериозни политически разногласия, свързани с войната, но през 2026 г. двете страни потвърдиха наличието на контакти на техническо равнище.

Към момента Кремъл не посочва дата за назначаването на нови руски посланици във Великобритания и Франция. Песков не даде сигнал, че процедурата ще бъде ускорена.

Източници: vedomosti.ru, rbc.ru, interfax.ru