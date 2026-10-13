Германски изтребители ескортираха пътнически самолет след сигнал за извънредна ситуация

Два изтребителя Eurofighter на германските военновъздушни сили бяха вдигнати по тревога и ескортираха пътнически самолет от гръцкия остров Корфу до Нюрнберг заради сигнал за извънредна ситуация на борда. След благополучното кацане летището в германския град беше временно затворено, а полицията отцепи района, съобщиха Reuters и германската информационна агенция DPA, предава News.bg.

Инцидентът е станал във вторник, 13 октомври, с полет XR456 на авиокомпания Corendon Airlines, изпълняван със самолет Boeing 737. Според данните от системите за проследяване на въздушния трафик машината е кацнала в Нюрнберг около 12:16 ч. местно време.

Още след излитането от Корфу транспондерът на самолета е предавал аварийния код 7500. В гражданската авиация той сигнализира за незаконна намеса в полета, включително възможно отвличане. Според първоначалните данни кодът е бил активен между 08:15 и 08:28 ч. по Гринуич.

Към момента няма официално потвърждение за опит за отвличане, нито яснота защо е бил подаден сигналът. Германските военновъздушни сили са изпратили два изтребителя Eurofighter, които са придружили пътническия самолет във въздушното пространство на Германия.

След кацането полицията е извършила проверка на машината и е ограничила достъпа до района. По информация на Евроконтрол летището е трябвало да остане затворено до 16:00 ч. местно време. Впоследствие германската полиция съобщи, че проверките не са установили опасност. Няма данни за пострадали.

По-рано същия ден летището в Нюрнберг е било засегнато и от отделен инцидент, след като трима пилоти съобщили за предполагаем дрон в района. Това довело до закъснения на шест полета и пренасочване на два самолета към други летища.

Полицията е организирала издирване, включително с помощта на хеликоптер, но безпилотен апарат не е бил открит. Засега няма данни двата инцидента да са свързани.