Затвориха летище край Варшава заради сигнал за бомба в самолет от Лондон

Летище „Модлин“ край Варшава е затворено до второ нареждане след непланирано кацане на самолет от Лондон заради информация за възможно взривно устройство на борда. Самолетът е изпълнявал полет до варшавското летище „Шопен“.

„Летището е затворено до второ нареждане“, съобщиха летищните власти. По думите им полските сили за сигурност проверяват сигнала за бомбена заплаха.

Към момента не е съобщено да е открит експлозив, както и кога ще бъдат възобновени излитанията и кацанията на летище „Модлин“. Не са посочени превозвачът и номерът на полета.

Случаят е вторият подобен сигнал за самолет, пътуващ от Лондон към региона, за кратък период. Ден по-рано самолет на „Уиз Еър“, летящ за София, се приземи извънредно в Будапеща след информация за бомба на борда. При последвалата проверка взривно устройство не беше открито.