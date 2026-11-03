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Затвориха летище край Варшава заради сигнал за бомба в самолет от Лондон
  Тема: Трафик

Затвориха летище край Варшава заради сигнал за бомба в самолет от Лондон

3 Ноември, 2026 12:35 386 3

  • летище модлин-
  • варшава-
  • бомбена заплаха-
  • самолет-
  • полша

Самолет от Лондон е кацнал непланирано на летището след информация за възможно взривно устройство на борда. Полските сили за сигурност проверяват сигнала

Затвориха летище край Варшава заради сигнал за бомба в самолет от Лондон - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Летище „Модлин“ край Варшава е затворено до второ нареждане след непланирано кацане на самолет от Лондон заради информация за възможно взривно устройство на борда. Самолетът е изпълнявал полет до варшавското летище „Шопен“.

„Летището е затворено до второ нареждане“, съобщиха летищните власти. По думите им полските сили за сигурност проверяват сигнала за бомбена заплаха.

Към момента не е съобщено да е открит експлозив, както и кога ще бъдат възобновени излитанията и кацанията на летище „Модлин“. Не са посочени превозвачът и номерът на полета.

Случаят е вторият подобен сигнал за самолет, пътуващ от Лондон към региона, за кратък период. Ден по-рано самолет на „Уиз Еър“, летящ за София, се приземи извънредно в Будапеща след информация за бомба на борда. При последвалата проверка взривно устройство не беше открито.


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дано

    2 0 Отговор
    този път има бомба наистина

    12:38 03.11.2026

  • 2 Уффф

    2 0 Отговор
    само си пускат сигналите, само си ги опровергават. Търговията с памперси нарастна 💯%

    12:39 03.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

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