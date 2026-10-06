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Американски военен вертолет изчезна над Червено море

Американски военен вертолет изчезна над Червено море

6 Октомври, 2026 05:43, обновена 6 Октомври, 2026 05:45 667 4

  • саудитска арабия-
  • червено море-
  • военноморски сили на сащ-
  • военен вертолет

MH-60R Seahawk е подал сигнал за бедствие край Саудитска Арабия, след което е изчезнал от системите за проследяване. Падането и съдбата на екипажа все още не са потвърдени.

Американски военен вертолет изчезна над Червено море - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Вертолет MH-60R Seahawk на Военноморските сили на САЩ е подал сигнал за извънредна ситуация над Червено море, след което е изчезнал от публичните системи за проследяване. Инцидентът е станал край западното крайбрежие на Саудитска Арабия, в района на Янбу.

По данни, цитирани от BNO News, машината е била на височина около 475 фута, или приблизително 144 метра, когато е подала сигнала за бедствие. Впоследствие системите са отчели нулева височина и са прекратили проследяването на полета.

Това е породило предположения, че вертолетът може да е паднал в Червено море. Към момента обаче няма официално потвърждение от ВМС на САЩ, че е настъпила катастрофа. Не са публикувани и данни за броя или състоянието на хората на борда.

Не е известна причината за извънредния сигнал. Американските военни не са съобщили дали е започнала спасителна операция или дали са открити следи от машината. Случаят остава непотвърден, докато не бъде оповестена информация от официален американски източник.

Източници: all-news.net, wisevoter.com


Саудитска Арабия
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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ротшилд

    11 0 Отговор
    Те са там за нас и нашия израел. Важното е да няма "антисемитизъм".

    06:00 06.10.2026

  • 3 Абу Будалиб

    9 0 Отговор
    По скоро под Червено море.

    06:06 06.10.2026

  • 4 Ний ша Ва упрайм

    0 0 Отговор
    що дирят там? Намерили каквото търсили!

    06:30 06.10.2026