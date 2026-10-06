Американски военен вертолет изчезна над Червено море

Вертолет MH-60R Seahawk на Военноморските сили на САЩ е подал сигнал за извънредна ситуация над Червено море, след което е изчезнал от публичните системи за проследяване. Инцидентът е станал край западното крайбрежие на Саудитска Арабия, в района на Янбу.

По данни, цитирани от BNO News, машината е била на височина около 475 фута, или приблизително 144 метра, когато е подала сигнала за бедствие. Впоследствие системите са отчели нулева височина и са прекратили проследяването на полета.

Това е породило предположения, че вертолетът може да е паднал в Червено море. Към момента обаче няма официално потвърждение от ВМС на САЩ, че е настъпила катастрофа. Не са публикувани и данни за броя или състоянието на хората на борда.

Не е известна причината за извънредния сигнал. Американските военни не са съобщили дали е започнала спасителна операция или дали са открити следи от машината. Случаят остава непотвърден, докато не бъде оповестена информация от официален американски източник.

Източници: all-news.net, wisevoter.com