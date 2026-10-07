Руски спасители изведоха на брега 23-ма души от горящия танкер край Сочи

Спешни екипи спасиха край брега на Черно море при Сочи 23-членния екипаж на плаващия под либерийски флаг танкер „Афрамакс Рио“, на борда на който избухна пожар, след като беше нападнат от безпилотен плавателен съд, съобщи руското министерство на транспорта, цитирано от Ройтерс и ТАСС.

В изявление в Телеграм министерството каза, че екипажът се състои изцяло от индийски граждани и добави, че няма пострадали.

Ведомството заяви, че пожарникарите са разполагали с достатъчно средства за овладяване на пожара, след като интензивността му е намаляла.

Руските регионални власти на федералната територия Сириус по-рано съобщиха за пожара на борда на танкера. Плажовете на територията в руската Краснодарска област са затворени за посетители, казаха властите.

„В акваторията на Черно море се запали танкер. За да се гарантира безопасността на гражданите, плажовете на Сириус ще останат временно затворени. Извършва се постоянен мониторинг на състоянието на водата и въздуха съвместно с Росхидромет“, заяви Дмитрий Плишкин, ръководител на администрацията на федералната територия Сириус.

Източници: БТА, dariknews.bg