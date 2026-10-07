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Руски спасители изведоха на брега 23-ма души от горящия танкер край Сочи

Руски спасители изведоха на брега 23-ма души от горящия танкер край Сочи

7 Октомври, 2026 04:03, обновена 7 Октомври, 2026 04:23 787 7

  • танкер-
  • сочи-
  • черно море-
  • сириус-
  • пожар

Корабът беше нападнат от безпилотен плавателен съд

Руски спасители изведоха на брега 23-ма души от горящия танкер край Сочи - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA, архив
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Спешни екипи спасиха край брега на Черно море при Сочи 23-членния екипаж на плаващия под либерийски флаг танкер „Афрамакс Рио“, на борда на който избухна пожар, след като беше нападнат от безпилотен плавателен съд, съобщи руското министерство на транспорта, цитирано от Ройтерс и ТАСС.

В изявление в Телеграм министерството каза, че екипажът се състои изцяло от индийски граждани и добави, че няма пострадали.

Ведомството заяви, че пожарникарите са разполагали с достатъчно средства за овладяване на пожара, след като интензивността му е намаляла.

Руските регионални власти на федералната територия Сириус по-рано съобщиха за пожара на борда на танкера. Плажовете на територията в руската Краснодарска област са затворени за посетители, казаха властите.

„В акваторията на Черно море се запали танкер. За да се гарантира безопасността на гражданите, плажовете на Сириус ще останат временно затворени. Извършва се постоянен мониторинг на състоянието на водата и въздуха съвместно с Росхидромет“, заяви Дмитрий Плишкин, ръководител на администрацията на федералната територия Сириус.

Източници: БТА, dariknews.bg


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 иНГИЛИЗИТЕ ОТВРЪЩАТ

    3 1 Отговор
    ЗА ДВАТА КОРАБА С УЕПЪНСИ.....

    Коментиран от #4

    04:09 07.10.2026

  • 2 Сириус

    2 0 Отговор
    Кога па си направиха плажове на Сириус? Е, знам, че са космическа цивилизация, нас по време на соца също ни заведоха горе, да видим и ние космоса, преди да паднем след това много ниско, ама че те вече са на Сириус??? Това е много далече. Там може да се отиде само с метода на изкривяване на пространство-времето. Иначе не е възможно.

    04:09 07.10.2026

  • 3 Танкерите в Черно море

    1 0 Отговор
    горят точно като танкерите в Червено море

    04:10 07.10.2026

  • 4 Житото

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "иНГИЛИЗИТЕ ОТВРЪЩАТ":

    е опасно оръжие срещу глада

    04:12 07.10.2026

  • 5 Добре

    14 5 Отговор
    ...че са украинците да отвърнат на Московията за атакуваните в българската икономическа зона два кораба!
    Иначе, ако оставим на чичо Румен, реакция и протестна нота срещу Москва няма да видим - само бърчене на вежди и гледане строго електората!

    Коментиран от #6

    04:25 07.10.2026

  • 6 Не е така!

    0 9 Отговор

    До коментар #5 от "Добре":

    Не са украинците, англичаните са, чрез прикритие от първите. Има инфо от английски спътници, английско целеуказване, дронове с английски китове, сглобени по английска документация. Тръмп е сложен под възглавницата. Зеленият като че ли обеща да не атакува енергийни цели, но продължава. Да сте чули скоро Киев да реве, че Москва е ударила ТЕЦ, ВЕЦ, подстанция? Разпадана работа. Няма да има нито преговори, нито примирие. Така, до края. Кой както иска да разбира какво е краят.

    04:46 07.10.2026

  • 7 И Киев е Руски

    2 5 Отговор
    ЧРД на руският лидер Владимир Путин да е жив и здрав

    04:55 07.10.2026

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