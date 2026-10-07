Юстина Широка-Пула е новият президент на Косово

Юстина Широка-Пула беше избрана за президент на Косово след тайно гласуване в парламента, проведено малко преди полунощ местно време. Тя получи 81 гласа при необходими 80, с което беше избегнато автоматичното разпускане на парламента и насрочването на нови парламентарни избори.

Вотът сложи край на политическата процедура в последния възможен момент. При провал на избора парламентът трябваше да бъде разпуснат, а страната да се насочи към нов парламентарен вот. Това щеше да бъде четвъртото парламентарно гласуване в Косово за последните две години.

Мнозинство след договорка между управляващи и опозиция

Правителството на Албин Курти успя да осигури мнозинство от две трети за кандидатурата на Широка-Пула. Подкрепата от опозицията беше постигната, след като Курти одобри законопроект за намаляване на правомощията на Специалния съд за Косово, който е базиран в Хага.

Миналия месец съдът осъди четирима лидери на някогашната Армия за освобождение на Косово. Сред тях е и бившият президент и премиер Хашим Тачи. Решението на парламента за законодателни промени в правомощията на съда беше част от политическата договорка, довела до избора на нов държавен глава.

Икономист и председател на Косовската академия

Широка-Пула е икономист. Тя е била министър на енергетиката и минното дело, а в момента е председател на Косовската академия на науката и изкуствата.

След полагането на клетва новоизбраната президентка заяви, че ще изпълнява задълженията си в интерес на всички граждани. „Ще бъда президент на всички граждани“, каза Широка-Пула след избора си.

Избирането ѝ гарантира продължаването на работата на институциите в Косово и предотврати нова предизборна процедура. Вотът беше проведен в края на определения срок, след като управляващите и опозицията постигнаха необходимото парламентарно мнозинство.

Източници: bnrnews.bg, kosovapress.com, aa.com.tr