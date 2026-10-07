ЕС подготвя санкции за руските избори в окупираните територии

Европейският съюз подготвя санкции срещу лицата, организирали руските избори в окупираните територии на Украйна, както и срещу кандидатите, участвали от името на Русия. Това съобщи върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас по време на дебат в Европейския парламент в Страсбург.

По думите ѝ мерките все още се подготвят, като не са обявени конкретен списък на засегнатите лица или дата за приемането им. Калас заяви, че Европейският съюз призовава и други държави да предприемат подобни действия.

Калас определи руските избори като „специална изборна операция“ и заяви, че единствената антивоенна партия в страната не е била допусната до участие. Тя каза, че чрез изборите в окупираните райони Москва се опитва да наложи тезата, че те вече са част от Русия.

„Това няма да се получи. Крим, Донецк, Херсон, Луганск и Запорожие са част от Украйна“, заяви Кая Калас.

Според евродепутатката от социалистите Алесандра Морети много избиратели не са могли да гласуват, тъй като са били сплашвани или принудени да напуснат страната. Тя заяви, че резултатът от изборите е бил предварително подготвен.

Призиви за по-твърд отговор

Евродепутатът от „Обнови Европа“ Бернар Гета призова ЕС да предприеме по-активни действия срещу Русия. Той предложи създаването на общоевропейско радио „Гласът на Европа“, което да достига директно до руските граждани и да опровергава твърденията на Кремъл.

Гета заяви още, че ЕС трябва да разкрие информация за богатството, натрупано от Владимир Путин. В изказването си той предложи и действия срещу руската информационна инфраструктура, включително прекъсване на комуникации и атаки срещу телевизионни канали.

Към момента потвърденото решение е политическата подготовка на санкции. Следващата стъпка е да бъдат определени конкретните лица и да бъде взето официално решение за включването им в санкционния списък.

Източници: bnrnews.bg