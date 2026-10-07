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ЕС подготвя санкции за руските избори в окупираните територии
  Тема: Украйна

ЕС подготвя санкции за руските избори в окупираните територии

7 Октомври, 2026 04:09 462 10

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Кая Калас заяви, че мерките ще бъдат насочени срещу организаторите и кандидатите, участвали от името на Русия в окупираните райони на Украйна.

ЕС подготвя санкции за руските избори в окупираните територии - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Европейският съюз подготвя санкции срещу лицата, организирали руските избори в окупираните територии на Украйна, както и срещу кандидатите, участвали от името на Русия. Това съобщи върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас по време на дебат в Европейския парламент в Страсбург.

По думите ѝ мерките все още се подготвят, като не са обявени конкретен списък на засегнатите лица или дата за приемането им. Калас заяви, че Европейският съюз призовава и други държави да предприемат подобни действия.

Калас определи руските избори като „специална изборна операция“ и заяви, че единствената антивоенна партия в страната не е била допусната до участие. Тя каза, че чрез изборите в окупираните райони Москва се опитва да наложи тезата, че те вече са част от Русия.

„Това няма да се получи. Крим, Донецк, Херсон, Луганск и Запорожие са част от Украйна“, заяви Кая Калас.

Според евродепутатката от социалистите Алесандра Морети много избиратели не са могли да гласуват, тъй като са били сплашвани или принудени да напуснат страната. Тя заяви, че резултатът от изборите е бил предварително подготвен.

Призиви за по-твърд отговор

Евродепутатът от „Обнови Европа“ Бернар Гета призова ЕС да предприеме по-активни действия срещу Русия. Той предложи създаването на общоевропейско радио „Гласът на Европа“, което да достига директно до руските граждани и да опровергава твърденията на Кремъл.

Гета заяви още, че ЕС трябва да разкрие информация за богатството, натрупано от Владимир Путин. В изказването си той предложи и действия срещу руската информационна инфраструктура, включително прекъсване на комуникации и атаки срещу телевизионни канали.

Към момента потвърденото решение е политическата подготовка на санкции. Следващата стъпка е да бъдат определени конкретните лица и да бъде взето официално решение за включването им в санкционния списък.

Източници: bnrnews.bg


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе тия немат спиране

    13 27 Отговор
    Заради тех сме вече почти с единия крак в ядрената война!!! Какво толкова искат тия от Русия? Такава заблуда или огромна омраза? Не са никак добре! И лошото е, че те и от наше име говорят. Ама аз и милиони в Европа не искаме да умрем, заради тях!

    Коментиран от #4

    04:15 07.10.2026

  • 2 Герго

    13 25 Отговор
    Тази особа калас за сетен път доказва че е тъпа

    04:19 07.10.2026

  • 3 Демокрация

    9 21 Отговор
    Санкциите действат скоро дизела 3 евро налагайте още санкции

    Коментиран от #5

    04:19 07.10.2026

  • 4 Само бой

    12 5 Отговор

    До коментар #1 от "Абе тия немат спиране":

    и санкции за фашистите

    Коментиран от #6

    04:23 07.10.2026

  • 5 Нема страшно

    4 13 Отговор

    До коментар #3 от "Демокрация":

    Тия хубави коли могат да се теглят и с по една конска сила! Ако стане бензина по 100 евро литъра, излиза по-евтино да си вържем по един кон отпред и да ни тегли?
    Все съм мислил, че Европа е умна цивилизация, ама вече имам огромно съмнение... Къде е клубът на богатите? Ядат всички от бананите?

    04:25 07.10.2026

  • 6 Става вече спорно

    1 9 Отговор

    До коментар #4 от "Само бой":

    Кои са фашистите и кои са демократите?
    А и вече нема много смисъл. Зеля успя да подпали Европа... това му беше и целта. Да спаси покрайна, като включи нато... Еми тука сме и е все едно, кои са фашистите. На другия свят не ги интересува, кой ти е платил билета за там...

    04:28 07.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

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