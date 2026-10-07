13 арестувани след безредици на протест в Барселона

Тринадесет души са арестувани, а 30 полицаи са ранени след безредици, избухнали след протест срещу жилищната криза в Барселона. В демонстрацията са участвали около 20 000 души.

По данни на каталунската полиция участници в сблъсъците са издигнали 28 барикади и са предизвикали 22 пожара. От пламъците са засегнати най-малко един автомобил и няколко велосипеда.

Сблъсъците са започнали след края на протеста

След края на демонстрацията няколко групи младежи са започнали да хвърлят по служителите на реда сигнални ракети, пожарогасители, стъклени бутилки, павета и други тежки предмети. Според полицията агресивните действия са извършени от групи лица с качулки.

Сблъсъците са обхванали центъра на Барселона и района около площад „Каталуния“. Там се намира палатков лагер на протестиращи срещу жилищната криза. Част от участниците в безредиците са се опитали безуспешно да се укрият в района на лагера.

Сред 13-те арестувани има и непълнолетно момиче. Данните за задържаните са представени като информация за арести и не означават установена вина.

Източници: bnrnews.bg, efe.com