Хага присъди над $180 млн. на Приватбанк срещу Русия

Постоянният арбитражен съд в Хага присъди на украинската Приватбанк компенсация от 180,87 млн. долара срещу Русия за загубени активи в Крим. Върху сумата се начислява лихва от 18 април 2014 г. до окончателното плащане, а към нея се добавят и разходите по арбитражното производство. Така общият размер на присъденото надхвърля 327 млн. долара.

В решението по дело № 2015-21 арбитражният трибунал отхвърля възражението на Русия, че претенциите на банката са незаконни. Москва е оспорвала и юрисдикцията на арбитража, но съдът приема, че има основание да разгледа спора и постановява Русия да изплати компенсацията.

Спорът започва през 2015 година

Приватбанк започва производството през юли 2015 г. на основание двустранното споразумение между Русия и Украйна за насърчаване и взаимна защита на инвестициите, подписано през 1998 г. Спорът е свързан с активите на банката в Крим, до които тя губи достъп след установяването на руски контрол над полуострова през 2014 г.

Кримската мрежа на Приватбанк е включвала два филиала, 337 клона, 483 банкомата и 773 терминала за самообслужване. В арбитража банката претендира обезщетение за отнети инвестиции, сред които недвижими имоти, кредитен портфейл и парични средства.

Русия не признава юрисдикцията на арбитража и твърди, че споразумението от 1998 г. не може да служи като основание за образуване на производство за активи, които към момента на инвестициите са били на украинска територия. Москва настоява и че Приватбанк не може да се счита за защитен инвеститор, тъй като активите били придобити чрез корупция, измама и насилие.

Банката очаква принудително изпълнение

Арбитражният трибунал не приема тези възражения и постановява незабавно изплащане на компенсацията. Финалното решение е издадено на 1 октомври 2026 г., а Постоянният арбитражен съд го публикува на 6 октомври.

„Ще предприемем всички необходими мерки, за да осигурим плащането“, заявява Солвита Деглава, член на управителния съвет на Приватбанк, отговаряща за преструктурирането и проблемните активи. Банката посочва, че очаква присъдените суми да бъдат изплатени изцяло.

Решението е част от продължителна поредица от съдебни спорове за украински активи в Крим. Приватбанк е национализирана от украинската държава през 2016 г., а производството срещу Русия продължава повече от 11 години от началото на инвестиционния спор.

Източници: rbc.ru, en.interfax.com.ua