Челси удари Манчестър Юнайтед: „Червените дяволи“ продължават пропадането си

Челси постигна важна домакинска победа с 2:0 над Манчестър Юнайтед в среща от деветия кръг на английската Висша лига. Лондончани се възползваха от численото си предимство след почивката и стигнаха до заслужен успех.

„Червените дяволи“ първи изпратиха топката във вратата на съперника. В 34-ата минута Матеуш Куня се разписа, но след намесата на системата ВАР попадението му не беше признато заради засада.

Челси успя да открие резултата пет минути след началото на второто полувреме. В 50-ата минута Морган Роджърс намери път към противниковата мрежа и даде преднина на домакините.

Ситуацията за Манчестър Юнайтед се усложни сериозно в 62-рата минута. По време на корнер за „сините“ Лисандро Мартинес извърши грубо нарушение, за което след преглед на повторенията получи втори жълт картон и беше отстранен от игра.

Челси получи възможност да изпълни дузпа, а отговорността пое Коул Палмър. Английският национал запази хладнокръвие и реализира от бялата точка, оформяйки крайното 2:0.

Домакините стигнаха до още едно попадение в 71-вата минута, но и този гол не остана в сила. След проверка с ВАР съдийската бригада отмени попадението заради засада.

С успеха Челси събра 16 точки и се изкачи на четвъртото място във временното класиране. Манчестър Юнайтед продължава да изпитва сериозни затруднения, като заема 16-ата позиция със седем пункта. „Червените дяволи“ вече нямат победа в девет поредни срещи във всички турнири.