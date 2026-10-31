Новини
Спорт »
Световен футбол »
Челси удари Манчестър Юнайтед: „Червените дяволи“ продължават пропадането си

Челси удари Манчестър Юнайтед: „Червените дяволи“ продължават пропадането си

31 Октомври, 2026 16:32 645 0

  • челси-
  • манчестър юнайтед-
  • висша лига-
  • коул палмър-
  • морган роджърс-
  • лисандро мартинес

В 62-рата минута Лисандро Мартинес извърши грубо нарушение, за което получи втори жълт картон и беше отстранен от игра

Челси удари Манчестър Юнайтед: „Червените дяволи“ продължават пропадането си - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Челси постигна важна домакинска победа с 2:0 над Манчестър Юнайтед в среща от деветия кръг на английската Висша лига. Лондончани се възползваха от численото си предимство след почивката и стигнаха до заслужен успех.

„Червените дяволи“ първи изпратиха топката във вратата на съперника. В 34-ата минута Матеуш Куня се разписа, но след намесата на системата ВАР попадението му не беше признато заради засада.

Челси успя да открие резултата пет минути след началото на второто полувреме. В 50-ата минута Морган Роджърс намери път към противниковата мрежа и даде преднина на домакините.

Ситуацията за Манчестър Юнайтед се усложни сериозно в 62-рата минута. По време на корнер за „сините“ Лисандро Мартинес извърши грубо нарушение, за което след преглед на повторенията получи втори жълт картон и беше отстранен от игра.

Челси получи възможност да изпълни дузпа, а отговорността пое Коул Палмър. Английският национал запази хладнокръвие и реализира от бялата точка, оформяйки крайното 2:0.

Домакините стигнаха до още едно попадение в 71-вата минута, но и този гол не остана в сила. След проверка с ВАР съдийската бригада отмени попадението заради засада.

С успеха Челси събра 16 точки и се изкачи на четвъртото място във временното класиране. Манчестър Юнайтед продължава да изпитва сериозни затруднения, като заема 16-ата позиция със седем пункта. „Червените дяволи“ вече нямат победа в девет поредни срещи във всички турнири.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове