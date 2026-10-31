Глобалното затопляне увеличава риска за бебета и бременни

Екстремната жега, която става по-честа и по-продължителна заради глобалното затопляне, увеличава рисковете за бременните жени, неродените деца и новородените. Данните са обобщени в нови научни изследвания, а Световната здравна организация, Световната метеорологична организация, УНИЦЕФ и Фондът на ООН за населението представиха рамка за проследяване на последиците от горещините.

Според международните организации излагането на екстремна жега е свързано с 26% по-висока вероятност от преждевременно раждане. Бебетата под една година са преживели с 389% повече дни с горещи вълни през 2024 г. в сравнение със средното за периода 1986–2005 г. Около 1,5 милиарда деца по света са изложени на горещи вълни, които стават по-чести, по-дълги или по-тежки.

Жегата натоварва и майката, и плода

Систематичен обзор и метаанализ, публикуван през 2026 г. в списание The Lancet Planetary Health, обединява резултатите от 27 проучвания с повече от 201 000 бременни жени. Изследванията обхващат както контролирани условия, така и реални ситуации в различни климатични зони.

При излагане на високи температури учените са наблюдавали повишаване на телесната и кожната температура, както и ускоряване на пулса на майката. Сърдечната честота на плода също се увеличава. Това показва, че топлинният стрес не засяга само бременната жена, а предизвиква измерима реакция и у нероденото дете.

„Този обзор потвърждава, че излагането на горещина натоварва и майките, и неродените им деца“, заяви Ана Бонел, асистент-професор в изследователското звено на MRC в Гамбия към Лондонското училище по хигиена и тропическа медицина.

По-уязвими изглеждат бременните с високо кръвно налягане и прееклампсия. При тях горещината може да се отрази по-силно на кръвотока между матката, плацентата и плода. Учените обаче подчертават, че механизмите, свързани с възпалението, хормоналните промени и функцията на плацентата, все още не са изяснени напълно.

Данни от милиони раждания

Друго проучване, публикувано през 2026 г. в списание Environment International, анализира 36,6 милиона раждания от 250 места в 13 държави. Според резултатите 1,4% от преждевременните раждания са свързани с излагане на горещина. Това се равнява на 855 преждевременни раждания на всеки един милион раждания в изследваните места.

Най-силна е връзката при късното преждевременно раждане, но изследователите отчитат и малко, устойчиво увеличение на ражданията в термин. По-висока уязвимост е наблюдавана при по-млади, самотни и социално уязвими майки.

Отделен метаанализ, обхванал 103 проучвания и близо 42 милиона участници, също установява нарастващ риск от неблагоприятни изходи за бременността при по-високи максимални температури. Авторите предупреждават, че резултатите не могат да се превърнат в универсална температурна граница за всички държави, тъй като проучванията използват различни показатели за топлина и са проведени при различни условия.

Здравните системи ще следят повече показатели

Новата международна рамка препоръчва държавите да проследяват преждевременните раждания, мъртвородените деца, ниското тегло при раждане, високото кръвно налягане по време на бременност, детската смъртност и посещенията в лечебни заведения по време на горещи вълни.

„Това, което здравните системи не отчитат, не могат да променят“, каза Паскал Алоти, директор на отдела на Световната здравна организация за сексуално, репродуктивно, майчино, детско и юношеско здраве. Според организацията събирането на едни и същи данни ще помогне да се откриват рисковите общности и да се планират по-бързи мерки при опасни температури.

Източници: news.wjct.org, ippmedia.co.tz, mississippitoday.org