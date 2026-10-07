СЗО поиска от Русия информация за втори служител с пневмония с неизяснен произход

Световната здравна организация (СЗО) е поискала от руските власти информация за медийни съобщения за втори служител на лаборатория, развил пневмония с неизяснен произход. Искането идва на фона на засиленото внимание към случая в Иркутск, където миналата седмица почина служителка на противочумен институт, предаде „Ройтерс“, цитирана от News.bg.
СЗО е поискала и допълнителни данни, които да помогнат за изясняване на причината за тежката пневмония, както и информация за патогена, довел до предприемането на мащабните противоепидемични мерки.
Искането на международната здравна организация е отправено, след като във вторник руската служба за защита на потребителите и общественото здраве Роспотребнадзор съобщи, че сред хората, контактували с починалата служителка на Сибирския и Далекоизточен научноизследователски противочумен институт в Иркутск, не са установени случаи на чума.
Жената е починала миналата седмица след тежко протекла пневмония с неизяснен произход. Случаят доведе до сериозни противоепидемични мерки заради първоначалните опасения, че причината може да е особено опасна инфекция.
Близо 200 души, които са били в контакт с нея, са поставени под наблюдение и са изследвани. Част от лечебните заведения в района са работили при засилен санитарен режим.
Руските власти заявиха, че при изследванията сред контактните лица не са открити причинители на чума и че епидемиологичната ситуация е под контрол.
Новото искане на СЗО обаче показва, че организацията очаква от Москва допълнителна информация, включително по повод съобщенията за втори служител с пневмония, както и за конкретния причинител, довел до задействането на противоепидемичните мерки.
Към момента няма официално потвърдени случаи на чума в Иркутск. Не е установена окончателно и причината за тежката пневмония, около която започна разследването.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лопата Орешник
12:41 07.10.2026
2 Чорт побери
12:41 07.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 От Русия информация
Коментиран от #20
12:49 07.10.2026
7 Където стъпи СЗО
12:51 07.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 П.Утин
12:54 07.10.2026
11 Намериха се биолабораторийте.
12:55 07.10.2026
12 ЛЕ о ПА р Д🐱
12:56 07.10.2026
13 Чумата не е в Иркутск,
12:56 07.10.2026
14 Путин
12:56 07.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Излишно искане
13:01 07.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Ама то
13:06 07.10.2026
20 Мнение
До коментар #6 от "От Русия информация":Интересно като толкова много ти плащат да мразиш Русия, как все още ползваш тока от руските централи?!
Не се ли г.рчиш от яд когато пуснеш зарядното на телефона?!
Иначе те и урсулианците си направиха икономиките с евтини руски ресурси, поне докато външният дълг на фащ достигна 40 трилиона, ама после господарите им скръцнаха със зъби и им заповядаха, закривайте съюза, понеже нашият дълг трябва ваш да стане!
И те (долните урсули) хоооп, моментално забраниха директният руски внос, само за да го получават същия но през посредници, на много по-висока цена!
Това и огромно количество оръжия от фащ и за зельо!
Ей така се съсипва съюз и се заробват наново европейците! И всичко това подплатено със сладки приказки за независимост и диверсификация от купените медии!
Ама така е, докато има шарани ще има и рибари!
Коментиран от #21
13:18 07.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Новата пЛандемия
13:33 07.10.2026
23 Корона 2
13:35 07.10.2026