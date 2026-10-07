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СЗО поиска от Русия информация за втори служител с пневмония с неизяснен произход

СЗО поиска от Русия информация за втори служител с пневмония с неизяснен произход

7 Октомври, 2026 12:40 854 23

  • русия-
  • сзо-
  • световна здравна организация-
  • пневмония

Международната организация очаква данни за причинителя на тежкото заболяване и за предприетите противоепидемични мерки в Иркутск

СЗО поиска от Русия информация за втори служител с пневмония с неизяснен произход - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Световната здравна организация (СЗО) е поискала от руските власти информация за медийни съобщения за втори служител на лаборатория, развил пневмония с неизяснен произход. Искането идва на фона на засиленото внимание към случая в Иркутск, където миналата седмица почина служителка на противочумен институт, предаде „Ройтерс“, цитирана от News.bg.

СЗО е поискала и допълнителни данни, които да помогнат за изясняване на причината за тежката пневмония, както и информация за патогена, довел до предприемането на мащабните противоепидемични мерки.

Искането на международната здравна организация е отправено, след като във вторник руската служба за защита на потребителите и общественото здраве Роспотребнадзор съобщи, че сред хората, контактували с починалата служителка на Сибирския и Далекоизточен научноизследователски противочумен институт в Иркутск, не са установени случаи на чума.

Жената е починала миналата седмица след тежко протекла пневмония с неизяснен произход. Случаят доведе до сериозни противоепидемични мерки заради първоначалните опасения, че причината може да е особено опасна инфекция.

Близо 200 души, които са били в контакт с нея, са поставени под наблюдение и са изследвани. Част от лечебните заведения в района са работили при засилен санитарен режим.

Руските власти заявиха, че при изследванията сред контактните лица не са открити причинители на чума и че епидемиологичната ситуация е под контрол.

Новото искане на СЗО обаче показва, че организацията очаква от Москва допълнителна информация, включително по повод съобщенията за втори служител с пневмония, както и за конкретния причинител, довел до задействането на противоепидемичните мерки.

Към момента няма официално потвърдени случаи на чума в Иркутск. Не е установена окончателно и причината за тежката пневмония, около която започна разследването.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лопата Орешник

    13 2 Отговор
    Май ще свършва войната и се връщаме на сценарий 1!

    12:41 07.10.2026

  • 2 Чорт побери

    3 3 Отговор
    СЗО.

    12:41 07.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 От Русия информация

    10 14 Отговор
    Най-много някой виц да получат. То друго няма в блатния цирк

    Коментиран от #20

    12:49 07.10.2026

  • 7 Където стъпи СЗО

    11 4 Отговор
    Все бацили никнат!

    12:51 07.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 П.Утин

    7 7 Отговор
    Спакойно товаришти , това е просто специална медицинска операция !

    12:54 07.10.2026

  • 11 Намериха се биолабораторийте.

    6 9 Отговор
    Ама не в Украйна,а в Русия.

    12:55 07.10.2026

  • 12 ЛЕ о ПА р Д🐱

    5 4 Отговор
    пускам си ,,Заразно зло,,-и там всичко почна с една епруветка

    12:56 07.10.2026

  • 13 Чумата не е в Иркутск,

    6 8 Отговор
    ами в Москва в бункера.

    12:56 07.10.2026

  • 14 Путин

    8 5 Отговор
    Ще сляза надълбоко във бункера, за вас не знам

    12:56 07.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Излишно искане

    3 1 Отговор
    както и самата СЗО. Кой я сефери?

    13:01 07.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Ама то

    6 3 Отговор
    руzzия наистина е чумаво образование

    13:06 07.10.2026

  • 20 Мнение

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "От Русия информация":

    Интересно като толкова много ти плащат да мразиш Русия, как все още ползваш тока от руските централи?!
    Не се ли г.рчиш от яд когато пуснеш зарядното на телефона?!

    Иначе те и урсулианците си направиха икономиките с евтини руски ресурси, поне докато външният дълг на фащ достигна 40 трилиона, ама после господарите им скръцнаха със зъби и им заповядаха, закривайте съюза, понеже нашият дълг трябва ваш да стане!

    И те (долните урсули) хоооп, моментално забраниха директният руски внос, само за да го получават същия но през посредници, на много по-висока цена!
    Това и огромно количество оръжия от фащ и за зельо!
    Ей така се съсипва съюз и се заробват наново европейците! И всичко това подплатено със сладки приказки за независимост и диверсификация от купените медии!

    Ама така е, докато има шарани ще има и рибари!

    Коментиран от #21

    13:18 07.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Новата пЛандемия

    0 0 Отговор
    започват да пробутват. Само че този цирк сме го гледали и не е интересен вече. Така че ще бъде сгънат преди да е започнал. На глобалистите им изтича времето и няма за кога да повтарят едни и същи номера. Да дават направо номера с "извънземната заплаха", че накрая от бързане няма да могат да ни го покажат.

    13:33 07.10.2026

  • 23 Корона 2

    0 1 Отговор
    И короната така започна. Три пъти звънях на личния за ваксина. Утре отивам.

    13:35 07.10.2026

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