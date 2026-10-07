СЗО поиска от Русия информация за втори служител с пневмония с неизяснен произход

Световната здравна организация (СЗО) е поискала от руските власти информация за медийни съобщения за втори служител на лаборатория, развил пневмония с неизяснен произход. Искането идва на фона на засиленото внимание към случая в Иркутск, където миналата седмица почина служителка на противочумен институт, предаде „Ройтерс“, цитирана от News.bg.

СЗО е поискала и допълнителни данни, които да помогнат за изясняване на причината за тежката пневмония, както и информация за патогена, довел до предприемането на мащабните противоепидемични мерки.

Искането на международната здравна организация е отправено, след като във вторник руската служба за защита на потребителите и общественото здраве Роспотребнадзор съобщи, че сред хората, контактували с починалата служителка на Сибирския и Далекоизточен научноизследователски противочумен институт в Иркутск, не са установени случаи на чума.

Жената е починала миналата седмица след тежко протекла пневмония с неизяснен произход. Случаят доведе до сериозни противоепидемични мерки заради първоначалните опасения, че причината може да е особено опасна инфекция.

Близо 200 души, които са били в контакт с нея, са поставени под наблюдение и са изследвани. Част от лечебните заведения в района са работили при засилен санитарен режим.

Руските власти заявиха, че при изследванията сред контактните лица не са открити причинители на чума и че епидемиологичната ситуация е под контрол.

Новото искане на СЗО обаче показва, че организацията очаква от Москва допълнителна информация, включително по повод съобщенията за втори служител с пневмония, както и за конкретния причинител, довел до задействането на противоепидемичните мерки.

Към момента няма официално потвърдени случаи на чума в Иркутск. Не е установена окончателно и причината за тежката пневмония, около която започна разследването.