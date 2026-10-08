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Трима загинали при атаки срещу две летища в Саудитска Арабия
  Тема: Иранската криза

Трима загинали при атаки срещу две летища в Саудитска Арабия

8 Октомври, 2026 04:17 529 0

  • саудитска арабия-
  • хути-
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  • йемен-
  • балистични ракети

При ударите по летищата в Абха и Рияд са ранени 36 души. Хутите поеха отговорност, а саудитската коалиция съобщи за прехваната ракета.

Трима загинали при атаки срещу две летища в Саудитска Арабия - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Трима души са загинали, а 36 са били ранени при атаки срещу международното летище Абха и международното летище „Крал Халид“ в Рияд, съобщи гражданската авиация на Саудитска Арабия. Полетите през двете летища са били временно нарушени.

Според БНР двама души са загинали на летище Абха, а судански гражданин е бил убит при отделна атака срещу летище „Крал Халид“ в столицата. БНР посочва, че загиналите в Абха са граждани на Египет и Алжир. Асошиейтед прес съобщава различно за едната националност и посочва граждани на Мароко и Алжир. Данните за самоличността на жертвите остават противоречиви.

Атаките са извършени в рамките на два последователни дни. Саудитските авиационни власти не са посочили кой стои зад нападенията, но по-късно подкрепяните от Иран хути в Йемен поеха отговорност за ударите по двата аеропорта и за атаки срещу военни обекти в Саудитска Арабия.

Хутите заявиха, че са използвали ракети и дронове

Военният говорител на хутите Яхия Сария заяви, че групировката е изстреляла балистични ракети и дронове срещу международното летище „Крал Халид“ в Рияд.

„Силите ни са прехванали балистична ракета северно от Рияд“, заяви Турки ал Малики.

Турки ал Малики е говорител на водената от Саудитска Арабия коалиция, която воюва срещу хутите. Според него ракетата е била прехваната северно от столицата. Саудитските власти не са приписали официално атаките срещу летищата на конкретна страна или организация в първоначалното си съобщение.

Нови удари са насочени и към летището в Аден

Рано сутринта две ракети, изстреляни от хутите, са били насочени към международното летище в Аден, Йемен. Няма данни за жертви при този инцидент.

Ескалацията се развива на фона на възобновени сражения в Йемен. Хутите са предприели офанзива по крайбрежието на Червено море, а подкрепяното от Саудитска Арабия правителство е започнало контраофанзива и е възстановило контрола върху райони около стратегическия проток Баб ел Мандеб. Според Асошиейтед прес боевете са засилили риска конфликтът да се разпространи към гражданска и енергийна инфраструктура в Саудитска Арабия.

Източници: bnrnews.bg, apnews.com


Саудитска Арабия
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