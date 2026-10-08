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71 евродепутати поискаха закриване на „Руските домове“

71 евродепутати поискаха закриване на „Руските домове“

8 Октомври, 2026 04:45 828 5

  • европейски парламент-
  • руски домове-
  • европейски съюз-
  • раса юкнявичене-
  • руско влияние

Инициаторът Раса Юкнявичене определи структурите като центрове на руско влияние и призова за общи правни мерки в ЕС.

71 евродепутати поискаха закриване на „Руските домове“ - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

71 депутати от Европейския парламент поискаха Европейският съюз да предприеме мерки за прекратяване на дейността на „Руските домове“ в държавите членки. Инициатор на обръщението е литовската евродепутатка Раса Юкнявичене. Писмото е адресирано до председателя на Европейския съвет Антониу Коща, председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и върховната представителка на ЕС по външната политика Кая Калас.

Според литовската обществена медия LRT „Руските домове“ продължават да работят в 15 страни от ЕС: Австрия, Белгия, България, Кипър, Чехия, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Италия, Люксембург, Малта, Словакия и Испания. Авторите на писмото настояват Европейската комисия, Европейската служба за външна дейност и правителствата на държавите членки да изработят общ подход към тези структури.

Евродепутатите искат правни мерки

„Това са руски центрове за шпиониране в Европа, които действат срещу ЕС и координират операции за манипулиране на информацията и намеса от чужбина“, заявява Раса Юкнявичене, цитирана от LRT.

В обръщението се иска да бъдат установени правни инструменти, чрез които да се прекрати работата на структурите, определени от евродепутатите като част от апарата за влияние на Кремъл в Европейския съюз.

Според LRT в писмото се припомня, че санкционните решения на ЕС описват Россотрудничество като основна държавна агенция за разпространение на руско „меко влияние“ и хибридно влияние. Именно Россотрудничество управлява мрежата от „Руски домове“.

Берлин затвори центъра, но мрежата остава

Германия наскоро затвори „Руския дом“ в Берлин. Въпреки това Германия е включена в списъка от 15 държави, посочен в обръщението до европейските институции. Това показва, че призивът е насочен към цялата мрежа и към възможното функциониране на други руски структури в страната, а не само към вече затворения център в Берлин.

След началото на войната в Украйна работата на „Руски домове“ е спряна в Словения, Словакия, Хърватия, Северна Македония, Черна гора и Румъния, заяви по-рано ръководителят на Россотрудничество Евгений Примаков, цитиран от РБК. В същото време организацията е обявила планове за откриване на 11 нови центъра извън Европа – осем в Африка, два в Армения и един в Тайланд.

Европейската комисия е посочила, че решенията за закриване на отделни „Руски домове“ са от компетентността на държавите членки. Евродепутатите обаче настояват този подход да бъде допълнен с координация на европейско равнище и с общи правни мерки.

Източници: lrt.lt


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Европийци

    6 0 Отговор
    А останалите 600?

    05:00 08.10.2026

  • 3 И Киев е Руски

    10 2 Отговор
    Това добре но.В най-скоро времеСВО то ще приключи и тогава в тия 15 страни ще се откриват само Руски домове.За това не си усложнявайте живота

    05:00 08.10.2026

  • 4 Юрий

    11 2 Отговор
    Те в Европа другите неща са цъфнали и вързали,че Руский дом вв боде слепите очи!

    05:00 08.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.