Тръмп: Няма да допуснем удар по Лос Анджелис и Сан Диего

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че администрацията му няма да допусне Иран да унищожи Сан Диего или Лос Анджелис. Той повтори спорните си думи за двата калифорнийски града по време на предизборна проява в Сан Антонио, Тексас.

„Няма да позволим това да се случи. Защитаваме нашите градове, защитаваме страната си“, каза Тръмп, цитиран от Асошиейтед прес. Той говори за възможността Иран да нанесе ракетен удар по американски градове и попита привържениците си дали искат „кошмар“ и „проблеми“.

Тръмп вече беше споменал Сан Диего и Лос Анджелис по време на митинг в Небраска в понеделник. Тогава, докато говореше за войната с Иран и повишаването на цените на горивата, той заяви, че Техеран може да „унищожи град“ и добави, че това би било „малка цена“ за сигурността на САЩ и света.

Изказването предизвика критики от представители на Калифорния. Губернаторът Гавин Нюсъм обвини президента, че говори за унищожаването на два от най-големите американски града. Кметът на Сан Диего Тод Глория заяви, че градът не е „разменна монета“ и не трябва да бъде приеман като приемлива цена за война.

Белият дом даде различно обяснение

Директорът по комуникациите на Белия дом Стивън Чунг заяви, че думите на Тръмп са били разбрани неправилно. По думите му президентът е имал предвид, че американските градове биха били застрашени, ако Иран се сдобие с ядрено оръжие.

„Той ясно заявяваше, че американските градове щяха да бъдат застрашени, ако ядреният Иран не беше спрян“, написа Чунг. Той добави, че Иран няма ядрено оръжие, военноморски сили, военновъздушни сили и средства.

Това обяснение не отстрани спора около първоначалните думи на президента. Според Los Angeles Times не е ясно дали изявлението му се основава на конкретни разузнавателни данни. Изданието посочва също, че не е потвърдено Иран да разполага с възможност за ракетен удар по континенталната част на САЩ.

Калифорнийските власти заявиха, че няма потвърдена конкретна заплаха срещу щата. Въпреки това щатските служби за извънредни ситуации продължават да координират действията си с правоохранителните органи.

Източници: apnews.com, latimes.com