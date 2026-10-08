Откриват нов мост между Румъния и Украйна

Нов мост над река Тиса ще свърже Румъния и Украйна, а на същото място ще заработи и граничният пункт „Сигету Мармацией 2“. Движението по съоръжението е насрочено да започне в 12:30 часа.
Мостът свързва румънския град Сигету Мармацией с украинския Била Церква и е нова пътна връзка между двете държави. „В четвъртък, 8 октомври 2026 г., в 12:30 часа отваряме за движение новия мост над Тиса и откриваме граничния пункт Сигету Мармацией 2. Този обект представлява нова пътна връзка между Румъния и Украйна“, съобщи Националната компания за администрация на пътната инфраструктура на Румъния.
Движението ще бъде пускано поетапно
В първия етап през пункта ще могат да преминават само превозни средства за превоз на пътници с максимална разрешена маса до 3,5 тона. Това включва леки и лекотоварни автомобили.
На следващ етап достъпът ще бъде разширен и за превозни средства с максимална разрешена маса над 3,5 тона, включително автобуси. Точният срок за започване на този етап не е посочен.
През декември 2027 г. е планиран третият етап от развитието на пункта. Тогава трябва да бъде осигурена възможност за преминаване и на пешеходци.
Инвестицията е над 50 милиона евро
Новият мост е дълъг 268 метра, а стойността на проекта надхвърля 50 милиона евро. Съоръжението е проектирано да издържи най-малко 100 години.
С откриването му ще бъде създаден нов сухопътен маршрут между румънския окръг Марамуреш и украинската Закарпатска област. Пълното използване на връзката ще зависи от поетапното разширяване на разрешените категории превозни средства и от изграждането на пешеходната инфраструктура.
Източници: bta.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Браво!
Коментиран от #23
06:17 08.10.2026
2 Лавров
Коментиран от #27
06:17 08.10.2026
3 дано скоро да падне
Коментиран от #8
06:17 08.10.2026
4 Язък
06:18 08.10.2026
5 Факти
Коментиран от #12
06:20 08.10.2026
6 Шопо
Колко време ще бъде нужно на Русия за да превземе България ?
Коментиран от #9
06:20 08.10.2026
7 Оня
Коментиран от #16
06:24 08.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Всичко ново е добре забравено старо
До коментар #6 от "Шопо":На 5 септември 1944 г. СССР обявява война на България. Сутринта на 8 септември съветски военни части навлизат през добруджанската граница и започват да заемат българската територия.
Възползвайки се от присъствието им , на 8 срещу 9 септември офицери, минали на страната на лявата опозиционна политическа коалиция Отечествен фронт, извършват държавен преврат.Съставено е ново правителство на партиите от създадения през 1943 г. Национален комитет на Отечествения фронт
Коментиран от #17
06:32 08.10.2026
10 Ники
Коментиран от #11
06:34 08.10.2026
11 Ще изкара
До коментар #10 от "Ники":до капитулацията на Русия.
06:35 08.10.2026
12 оня с коня
До коментар #5 от "Факти":Ако Украйна е Русия,значи в русия се води жестока Гражданска война с Милиони жертви
Коментиран от #18
06:37 08.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Лакеите на Пентагона
06:43 08.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 хахаха
До коментар #7 от "Оня":Споко , ще му направят Каско. 🤣😂🤣
06:45 08.10.2026
17 Шопо
До коментар #9 от "Всичко ново е добре забравено старо":Значи на осми нападат а на девети побеждават, нужен е бил само един ден.
06:57 08.10.2026
18 Точно така
До коментар #12 от "оня с коня":Гражданска война подпалена от запада
Коментиран от #26
07:03 08.10.2026
19 То хубаво
Коментиран от #21
07:12 08.10.2026
20 любопитен
07:15 08.10.2026
21 Направо
До коментар #19 от "То хубаво":Ми взе думата от устата...
07:16 08.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 На 9 септември
До коментар #1 от "Браво!":фабрика
Коментиран от #25
07:38 08.10.2026
24 Геран 5
07:53 08.10.2026
25 Мъдрост
До коментар #23 от "На 9 септември":След 9 септември ВИНАГИ идва 10 ноември ✌️📈
08:03 08.10.2026
26 МОРДОР ЩЕ ИЗГОРИ ЗАДРУГАТА ЩЕ ПОБЕДИ
До коментар #18 от "Точно така":Брейй тия украинците ако не им каже запада какво да правят сами никога няма да знаят ХАХА ХАХАХ
08:05 08.10.2026
27 Медводков линията 🤡
До коментар #2 от "Лавров":Координатите са магазина за водка близо до вас
08:07 08.10.2026