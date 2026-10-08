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Откриват нов мост между Румъния и Украйна
  Тема: Украйна

Откриват нов мост между Румъния и Украйна

8 Октомври, 2026 06:11, обновена 8 Октомври, 2026 06:13 1 193 27

  • румъния-
  • украйна-
  • мост над тиса-
  • граничен пункт-
  • сигету мармацией

Съоръжението над Тиса ще свърже Сигету Мармацией и Била Церква. В началото ще преминават само автомобили до 3,5 тона.

Откриват нов мост между Румъния и Украйна - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Нов мост над река Тиса ще свърже Румъния и Украйна, а на същото място ще заработи и граничният пункт „Сигету Мармацией 2“. Движението по съоръжението е насрочено да започне в 12:30 часа.

Мостът свързва румънския град Сигету Мармацией с украинския Била Церква и е нова пътна връзка между двете държави. „В четвъртък, 8 октомври 2026 г., в 12:30 часа отваряме за движение новия мост над Тиса и откриваме граничния пункт Сигету Мармацией 2. Този обект представлява нова пътна връзка между Румъния и Украйна“, съобщи Националната компания за администрация на пътната инфраструктура на Румъния.

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Движението ще бъде пускано поетапно

В първия етап през пункта ще могат да преминават само превозни средства за превоз на пътници с максимална разрешена маса до 3,5 тона. Това включва леки и лекотоварни автомобили.

На следващ етап достъпът ще бъде разширен и за превозни средства с максимална разрешена маса над 3,5 тона, включително автобуси. Точният срок за започване на този етап не е посочен.

През декември 2027 г. е планиран третият етап от развитието на пункта. Тогава трябва да бъде осигурена възможност за преминаване и на пешеходци.

Инвестицията е над 50 милиона евро

Новият мост е дълъг 268 метра, а стойността на проекта надхвърля 50 милиона евро. Съоръжението е проектирано да издържи най-малко 100 години.

С откриването му ще бъде създаден нов сухопътен маршрут между румънския окръг Марамуреш и украинската Закарпатска област. Пълното използване на връзката ще зависи от поетапното разширяване на разрешените категории превозни средства и от изграждането на пешеходната инфраструктура.

Източници: bta.bg


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво!

    26 5 Отговор
    Много оръжие ще минава по този мост.

    Коментиран от #23

    06:17 08.10.2026

  • 2 Лавров

    26 11 Отговор
    Дайте ми координати

    Коментиран от #27

    06:17 08.10.2026

  • 3 дано скоро да падне

    28 15 Отговор
    дано скоро някой ракета уцели това смешно мостче

    Коментиран от #8

    06:17 08.10.2026

  • 4 Язък

    24 12 Отговор
    за моста.

    06:18 08.10.2026

  • 5 Факти

    25 14 Отговор
    Откриват нов мост между Румъния и Русия, защото Украина е Русия

    Коментиран от #12

    06:20 08.10.2026

  • 6 Шопо

    22 14 Отговор
    Този мост ще улесни руската армия по пътя за България.
    Колко време ще бъде нужно на Русия за да превземе България ?

    Коментиран от #9

    06:20 08.10.2026

  • 7 Оня

    17 11 Отговор
    Ами гаранционен срок има ли ? Щото три до пет месеца надали ще го има!

    Коментиран от #16

    06:24 08.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Всичко ново е добре забравено старо

    7 17 Отговор

    До коментар #6 от "Шопо":

    На 5 септември 1944 г. СССР обявява война на България. Сутринта на 8 септември съветски военни части навлизат през добруджанската граница и започват да заемат българската територия.
    Възползвайки се от присъствието им , на 8 срещу 9 септември офицери, минали на страната на лявата опозиционна политическа коалиция Отечествен фронт, извършват държавен преврат.Съставено е ново правителство на партиите от създадения през 1943 г. Национален комитет на Отечествения фронт

    Коментиран от #17

    06:32 08.10.2026

  • 10 Ники

    17 5 Отговор
    Няма да изкара много.

    Коментиран от #11

    06:34 08.10.2026

  • 11 Ще изкара

    7 22 Отговор

    До коментар #10 от "Ники":

    до капитулацията на Русия.

    06:35 08.10.2026

  • 12 оня с коня

    8 10 Отговор

    До коментар #5 от "Факти":

    Ако Украйна е Русия,значи в русия се води жестока Гражданска война с Милиони жертви

    Коментиран от #18

    06:37 08.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Лакеите на Пентагона

    13 0 Отговор
    Мост по който ще заминават БГ данъци и връща ИНФЛАЦИЯ.

    06:43 08.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 хахаха

    7 0 Отговор

    До коментар #7 от "Оня":

    Споко , ще му направят Каско. 🤣😂🤣

    06:45 08.10.2026

  • 17 Шопо

    7 0 Отговор

    До коментар #9 от "Всичко ново е добре забравено старо":

    Значи на осми нападат а на девети побеждават, нужен е бил само един ден.

    06:57 08.10.2026

  • 18 Точно така

    10 2 Отговор

    До коментар #12 от "оня с коня":

    Гражданска война подпалена от запада

    Коментиран от #26

    07:03 08.10.2026

  • 19 То хубаво

    7 0 Отговор
    Е проектирано това съоръжение да издържи 100 години, че ама мен ме съм явя, че в Петък в 12:30 няма да го има откъм Украинска тетитория

    Коментиран от #21

    07:12 08.10.2026

  • 20 любопитен

    7 1 Отговор
    А кога ще го закриват руснаците?

    07:15 08.10.2026

  • 21 Направо

    5 0 Отговор

    До коментар #19 от "То хубаво":

    Ми взе думата от устата...

    07:16 08.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 На 9 септември

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Браво!":

    фабрика

    Коментиран от #25

    07:38 08.10.2026

  • 24 Геран 5

    2 1 Отговор
    Идвам за откриването...

    07:53 08.10.2026

  • 25 Мъдрост

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "На 9 септември":

    След 9 септември ВИНАГИ идва 10 ноември ✌️📈

    08:03 08.10.2026

  • 26 МОРДОР ЩЕ ИЗГОРИ ЗАДРУГАТА ЩЕ ПОБЕДИ

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Точно така":

    Брейй тия украинците ако не им каже запада какво да правят сами никога няма да знаят ХАХА ХАХАХ

    08:05 08.10.2026

  • 27 Медводков линията 🤡

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Лавров":

    Координатите са магазина за водка близо до вас

    08:07 08.10.2026