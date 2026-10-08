Откриват нов мост между Румъния и Украйна

Нов мост над река Тиса ще свърже Румъния и Украйна, а на същото място ще заработи и граничният пункт „Сигету Мармацией 2“. Движението по съоръжението е насрочено да започне в 12:30 часа.

Мостът свързва румънския град Сигету Мармацией с украинския Била Церква и е нова пътна връзка между двете държави. „В четвъртък, 8 октомври 2026 г., в 12:30 часа отваряме за движение новия мост над Тиса и откриваме граничния пункт Сигету Мармацией 2. Този обект представлява нова пътна връзка между Румъния и Украйна“, съобщи Националната компания за администрация на пътната инфраструктура на Румъния.

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Движението ще бъде пускано поетапно

В първия етап през пункта ще могат да преминават само превозни средства за превоз на пътници с максимална разрешена маса до 3,5 тона. Това включва леки и лекотоварни автомобили.

На следващ етап достъпът ще бъде разширен и за превозни средства с максимална разрешена маса над 3,5 тона, включително автобуси. Точният срок за започване на този етап не е посочен.

През декември 2027 г. е планиран третият етап от развитието на пункта. Тогава трябва да бъде осигурена възможност за преминаване и на пешеходци.

Инвестицията е над 50 милиона евро

Новият мост е дълъг 268 метра, а стойността на проекта надхвърля 50 милиона евро. Съоръжението е проектирано да издържи най-малко 100 години.

С откриването му ще бъде създаден нов сухопътен маршрут между румънския окръг Марамуреш и украинската Закарпатска област. Пълното използване на връзката ще зависи от поетапното разширяване на разрешените категории превозни средства и от изграждането на пешеходната инфраструктура.

Източници: bta.bg