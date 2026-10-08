Украйна изпитва все по-остър недостиг на боеспособен личен състав на фронта, като някои подразделения са окомплектовани едва наполовина. Това ограничава възможността на украинската армия да използва пълноценно предимствата си в разработването и използването на дронове, съобщава Associated Press.

Украински военни посочват, че въоръжението и числеността на подразделенията им едва стигат за задържане на заеманите участъци. Заместник-командирът на батальона „Вълците на Да Винчи“ с позивна Афер заявява: „При наличните въоръжение и хора едва ни стигат силите, за да задържим сектора, който защитаваме.“

По думите му всяко придвижване напред би довело до повече загуби. Той посочва, че подразделението му е окомплектовано приблизително наполовина, докато зоната му на отговорност се е удвоила. За задържането на сегашните позиции по думите му са нужни поне два пъти повече военнослужещи, без да се брои постоянният резерв за компенсиране на загубите.

Ротациите се забавят, а войниците се изтощават

Продължителните проблеми с мобилизацията, включително укриването от призоваване и дезертьорството, затрудняват създаването на резерви. Според военни анализатори това води до ограничени промени по фронтовата линия и намалява възможностите на командването да прехвърля сили при поява на тактическо предимство.

Ник Рейнолдс от Кралския институт за отбранителни изследвания посочва, че Украйна трябва да може бързо да въвежда допълнителни сили, без да ги изтегля от други участъци. В противен случай командирите разполагат с по-малко възможности да превърнат временното предимство в продължителна операция.

Недостигът на хора прави честата ротация невъзможна, което води до изтощение и увеличаване на загубите. Някои военнослужещи прекарват до една година на фронта без възможност за смяна. Неравномерната боеспособност на формированията допълнително усложнява ситуацията, тъй като по-слабите подразделения понасят по-тежки загуби и се нуждаят от постоянно попълване.

Украински служител обобщава проблема пред Associated Press с думите: „Просто няма достатъчно хора.“ Според войници и анализатори изтощението, слабата организация, недостатъчната подготовка и липсата на ясен срок на службата тласкат част от новобранците към дезертьорство.

Възможни са ограничени настъпателни действия

Украйна все пак може да провежда локални настъпателни операции, но според AP техният мащаб не е достатъчен, за да промени общото съотношение на силите на фронта. Военният анализатор Павел Нарожни не определя недостига на личен състав като непреодолима пречка за задържането на отбранителната линия.

„Можем да провеждаме ограничени настъпателни операции, но мащабът им е сравнително малък“, заявява Нарожни.

Така проблемът с попълването на армията се отразява едновременно върху ротациите, устойчивостта на подразделенията и способността на украинското командване да използва благоприятна обстановка за по-широки действия.

Източници: unian.net, apnews.com