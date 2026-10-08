Украйна изпитва остър недостиг на военни на фронта.

Украйна изпитва все по-остър недостиг на боеспособен личен състав на фронта, като някои подразделения са окомплектовани едва наполовина. Това ограничава възможността на украинската армия да използва пълноценно предимствата си в разработването и използването на дронове, съобщава Associated Press.
Украински военни посочват, че въоръжението и числеността на подразделенията им едва стигат за задържане на заеманите участъци. Заместник-командирът на батальона „Вълците на Да Винчи“ с позивна Афер заявява: „При наличните въоръжение и хора едва ни стигат силите, за да задържим сектора, който защитаваме.“
По думите му всяко придвижване напред би довело до повече загуби. Той посочва, че подразделението му е окомплектовано приблизително наполовина, докато зоната му на отговорност се е удвоила. За задържането на сегашните позиции по думите му са нужни поне два пъти повече военнослужещи, без да се брои постоянният резерв за компенсиране на загубите.
Ротациите се забавят, а войниците се изтощават
Продължителните проблеми с мобилизацията, включително укриването от призоваване и дезертьорството, затрудняват създаването на резерви. Според военни анализатори това води до ограничени промени по фронтовата линия и намалява възможностите на командването да прехвърля сили при поява на тактическо предимство.
Ник Рейнолдс от Кралския институт за отбранителни изследвания посочва, че Украйна трябва да може бързо да въвежда допълнителни сили, без да ги изтегля от други участъци. В противен случай командирите разполагат с по-малко възможности да превърнат временното предимство в продължителна операция.
Недостигът на хора прави честата ротация невъзможна, което води до изтощение и увеличаване на загубите. Някои военнослужещи прекарват до една година на фронта без възможност за смяна. Неравномерната боеспособност на формированията допълнително усложнява ситуацията, тъй като по-слабите подразделения понасят по-тежки загуби и се нуждаят от постоянно попълване.
Украински служител обобщава проблема пред Associated Press с думите: „Просто няма достатъчно хора.“ Според войници и анализатори изтощението, слабата организация, недостатъчната подготовка и липсата на ясен срок на службата тласкат част от новобранците към дезертьорство.
Възможни са ограничени настъпателни действия
Украйна все пак може да провежда локални настъпателни операции, но според AP техният мащаб не е достатъчен, за да промени общото съотношение на силите на фронта. Военният анализатор Павел Нарожни не определя недостига на личен състав като непреодолима пречка за задържането на отбранителната линия.„Можем да провеждаме ограничени настъпателни операции, но мащабът им е сравнително малък“, заявява Нарожни.
Така проблемът с попълването на армията се отразява едновременно върху ротациите, устойчивостта на подразделенията и способността на украинското командване да използва благоприятна обстановка за по-широки действия.
Източници: unian.net, apnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да ама моргите
11:30 08.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Баце ЕООД
11:30 08.10.2026
5 То и в Киев
11:32 08.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Иво Мирчев и Тагарев
11:33 08.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 хехе
Коментиран от #14, #39, #70
11:33 08.10.2026
10 Овчар
Коментиран от #19
11:34 08.10.2026
11 Варненец
11:34 08.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Ами
11:35 08.10.2026
14 От....
До коментар #9 от "хехе":25 Милиона мъже? Ту пой,да?
Коментиран от #22, #27, #43, #44
11:35 08.10.2026
15 А стига бе
11:35 08.10.2026
16 Азз
11:36 08.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Хи ихи их
Коментиран от #29
11:36 08.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 стоян георгиев
Денацификацията май работи!
Коментиран от #24, #30
11:37 08.10.2026
21 ЦЯЛА ОКРАИНА
Коментиран от #32
11:39 08.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 НАЦИСТИТЕ ОТ АЗОФ
Коментиран от #47, #54
11:39 08.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Коментиран от #33, #46, #49, #56
11:41 08.10.2026
26 Браво!
11:41 08.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 DW смърди
- Кои сте вие?
- Ние сме седемте самурая?
- А защо сте само трима?
- Няма хора...
11:41 08.10.2026
29 Е те сега дойде
До коментар #18 от "Хи ихи их":2 дня в Киев, ДА?
Хехехехе
11:42 08.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 У Йло каза ли кога?
До коментар #21 от "ЦЯЛА ОКРАИНА":Тоя път...2 дня ?
11:44 08.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 ГОЛЕМ ПРОБЛЕМ
11:45 08.10.2026
35 нннн
11:45 08.10.2026
36 Като „Просто няма достатъчно хора.“
11:45 08.10.2026
37 Баце
Коментиран от #75
11:46 08.10.2026
38 Сатана Z
УЖЕ?
11:46 08.10.2026
39 Тия
До коментар #9 от "хехе":От ТЦК и те изядоха доста бой докато се опитваха насила да бусифицират гражданите. Тая зима ще е последна за режима в 404, най-късно напролет ще има капитулация и "сделка" по условията на Русия. Скапания ЕС ще се разпадне още догодина, НАТО също няма да го бъде скоро. БОГ да пази България и достойните българи и нека ТОЙ да въздаде наказание за продажните предатели, които за власт и пари унищожават българският народ и Родината. Амин.
11:46 08.10.2026
40 Боруна Лом
11:47 08.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Кви ора бе
11:47 08.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Българин
До коментар #14 от "От....":Да тя украйна сигурно е 100 милиона населението 🤡
11:48 08.10.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Георги
11:49 08.10.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 АМИ ПРОСТА СМЕТКА
АЙДЕ НЕМА НЕ САМО ХОРА НЕМА И КИНТИ
АБЕ НЯКОЙ ДА НЕ ГИ Е КРАДНАЛ
11:50 08.10.2026
52 И в Литва , Латвия и Естония
11:51 08.10.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 КОЕ ОБКРЪЖЕНИЕ
До коментар #23 от "НАЦИСТИТЕ ОТ АЗОФ":ЩОТО СПОРЕД УКРОИНФОРМБЮРО
КОНСТАНТИНОВКА ОЩЕ Е УКРАИНСКА
А МАРИОПУЛ Е СИВА ЗОНА
ПЪЛНО Е С БИВШИ УКРАИНСКИ ГРАЖДАНИ ПО СТРОЕЖИТЕ
11:53 08.10.2026
55 ВИВАЛДИ
11:53 08.10.2026
56 Георги
До коментар #25 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":гледай сега, ватата губи, нормално е да има такива загуби. Защо обаче безстрашната и непобедима най-силна армия в галактиката остана без войници?
11:55 08.10.2026
57 АДЕ БЕ ХОРА
АДЕ БЕ РОДИНАТА МАЙКА ЗОВЕ
КОГА АКО НЕ СЕГА
КОЙ АКО НЕ ВИЕ
11:55 08.10.2026
58 @@@
Всички Петроханци от ПП/ДБ и от ГЕРБ начело с Митчев, Стакасов,
Кокорчо, Божанков, МутрюБоко, Сю и още много Индивиди
да грабват пушките и на фронта да защитават Златните тоалетни на Азовците!
11:57 08.10.2026
59 УРСУЛА И ЗЕЛЕНСКИ
11:57 08.10.2026
60 Ми точно така е
11:59 08.10.2026
61 Николай
12:00 08.10.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 БАНко
12:04 08.10.2026
66 Вивалди от горе
12:06 08.10.2026
67 Ако не
12:15 08.10.2026
68 съобщава Associated Press.
12:16 08.10.2026
69 Соваж бейби
12:21 08.10.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Хората са в Европа
12:27 08.10.2026
72 Бай Хасан
12:27 08.10.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Винкело
12:58 08.10.2026
78 Дедо
13:22 08.10.2026