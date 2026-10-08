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Украйна изпитва остър недостиг на военни на фронта
  Тема: Украйна

Украйна изпитва остър недостиг на военни на фронта

8 Октомври, 2026 11:25 1 797 78

  • украйна-
  • мобилизация-
  • фронтът-
  • личен състав-
  • дронове

Някои подразделения са окомплектовани едва наполовина, а военнослужещи остават до година без ротация. Недостигът ограничава и възможностите за настъпателни действия.

Украйна изпитва остър недостиг на военни на фронта - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украйна изпитва все по-остър недостиг на боеспособен личен състав на фронта, като някои подразделения са окомплектовани едва наполовина. Това ограничава възможността на украинската армия да използва пълноценно предимствата си в разработването и използването на дронове, съобщава Associated Press.

Украински военни посочват, че въоръжението и числеността на подразделенията им едва стигат за задържане на заеманите участъци. Заместник-командирът на батальона „Вълците на Да Винчи“ с позивна Афер заявява: „При наличните въоръжение и хора едва ни стигат силите, за да задържим сектора, който защитаваме.“

По думите му всяко придвижване напред би довело до повече загуби. Той посочва, че подразделението му е окомплектовано приблизително наполовина, докато зоната му на отговорност се е удвоила. За задържането на сегашните позиции по думите му са нужни поне два пъти повече военнослужещи, без да се брои постоянният резерв за компенсиране на загубите.

Ротациите се забавят, а войниците се изтощават

Продължителните проблеми с мобилизацията, включително укриването от призоваване и дезертьорството, затрудняват създаването на резерви. Според военни анализатори това води до ограничени промени по фронтовата линия и намалява възможностите на командването да прехвърля сили при поява на тактическо предимство.

Ник Рейнолдс от Кралския институт за отбранителни изследвания посочва, че Украйна трябва да може бързо да въвежда допълнителни сили, без да ги изтегля от други участъци. В противен случай командирите разполагат с по-малко възможности да превърнат временното предимство в продължителна операция.

Недостигът на хора прави честата ротация невъзможна, което води до изтощение и увеличаване на загубите. Някои военнослужещи прекарват до една година на фронта без възможност за смяна. Неравномерната боеспособност на формированията допълнително усложнява ситуацията, тъй като по-слабите подразделения понасят по-тежки загуби и се нуждаят от постоянно попълване.

Украински служител обобщава проблема пред Associated Press с думите: „Просто няма достатъчно хора.“ Според войници и анализатори изтощението, слабата организация, недостатъчната подготовка и липсата на ясен срок на службата тласкат част от новобранците към дезертьорство.

Възможни са ограничени настъпателни действия

Украйна все пак може да провежда локални настъпателни операции, но според AP техният мащаб не е достатъчен, за да промени общото съотношение на силите на фронта. Военният анализатор Павел Нарожни не определя недостига на личен състав като непреодолима пречка за задържането на отбранителната линия.

„Можем да провеждаме ограничени настъпателни операции, но мащабът им е сравнително малък“, заявява Нарожни.

Така проблемът с попълването на армията се отразява едновременно върху ротациите, устойчивостта на подразделенията и способността на украинското командване да използва благоприятна обстановка за по-широки действия.

Източници: unian.net, apnews.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да ама моргите

    52 4 Отговор
    са им "окомплектовани"

    11:30 08.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Баце ЕООД

    56 4 Отговор
    Нимой бъде, нали уж печелят всеки ден по много 🤣😂🤣😂

    11:30 08.10.2026

  • 5 То и в Киев

    28 1 Отговор
    „Просто няма достатъчно хора.“

    11:32 08.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Иво Мирчев и Тагарев

    55 1 Отговор
    Кво чакат?

    11:33 08.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 хехе

    50 49 Отговор
    Демек пушечното месо е на привършване ТЦК-а няма кой да бусофицират.

    Коментиран от #14, #39, #70

    11:33 08.10.2026

  • 10 Овчар

    40 47 Отговор
    Недостиг няма има около 75 .000 жени и напредват към Москва ..! Победата на зеления гарван е очевадна и неоспорима..!

    Коментиран от #19

    11:34 08.10.2026

  • 11 Варненец

    55 48 Отговор
    Е що така? Нали Зеля разправя, че имали само 35 000 загинали! 😅

    11:34 08.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Ами

    30 2 Отговор
    за сметка на това кладбищата са препълнени

    11:35 08.10.2026

  • 14 От....

    9 6 Отговор

    До коментар #9 от "хехе":

    25 Милиона мъже? Ту пой,да?

    Коментиран от #22, #27, #43, #44

    11:35 08.10.2026

  • 15 А стига бе

    44 2 Отговор
    Ма как така бе...-нали украинците тепаха по хиляди руси на ден...- че даже и севернокорейци . Нали те побеждаваха всеки час и всяка минута-каде отидоха укро хероите...?

    11:35 08.10.2026

  • 16 Азз

    50 1 Отговор
    Тагаренко и всички жълтопаветни украински фенове да взимат пушки и да заминават!

    11:36 08.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Хи ихи их

    29 3 Отговор
    Къде отидоха военните от фронта? Сигурно всичките са се юрнали да броят руските жертви, щото нали са безброй и жив украинец не е останал на фронтовата линия!

    Коментиран от #29

    11:36 08.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 стоян георгиев

    42 3 Отговор
    Какво стана с 600 хил редовна укро армия, десетки хил наемници и стотици хилядите мобилизирани и всичките им нацистки пара военни отряди???

    Денацификацията май работи!

    Коментиран от #24, #30

    11:37 08.10.2026

  • 21 ЦЯЛА ОКРАИНА

    31 4 Отговор
    Ще бъде освободена.

    Коментиран от #32

    11:39 08.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 НАЦИСТИТЕ ОТ АЗОФ

    32 41 Отговор
    Излязоха ли от обкрйжението?

    Коментиран от #47, #54

    11:39 08.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    43 28 Отговор
    За това ли ватата пълни мувалите по 50к на месец❗

    Коментиран от #33, #46, #49, #56

    11:41 08.10.2026

  • 26 Браво!

    29 32 Отговор
    Украински служител обобщава проблема пред Associated Press с думите: „Просто няма достатъчно хора.“ Според войници и анализатори изтощението, слабата организация, недостатъчната подготовка и липсата на ясен срок на службата тласкат част от новобранците към дезертьорство.

    11:41 08.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 DW смърди

    38 3 Отговор
    Върви си някакъв човек, а срещу него трима с мечове.
    - Кои сте вие?
    - Ние сме седемте самурая?
    - А защо сте само трима?
    - Няма хора...

    11:41 08.10.2026

  • 29 Е те сега дойде

    2 24 Отговор

    До коментар #18 от "Хи ихи их":

    2 дня в Киев, ДА?
    Хехехехе

    11:42 08.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 У Йло каза ли кога?

    1 15 Отговор

    До коментар #21 от "ЦЯЛА ОКРАИНА":

    Тоя път...2 дня ?

    11:44 08.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 ГОЛЕМ ПРОБЛЕМ

    29 2 Отговор
    Не останаа нацисти. ГОЛЕМ ПРОБЛЕМ.

    11:45 08.10.2026

  • 35 нннн

    27 2 Отговор
    Заповедта е: До последния украинец. Зеленски я изпълнява.

    11:45 08.10.2026

  • 36 Като „Просто няма достатъчно хора.“

    22 1 Отговор
    Ще има повече пари за Зеленски !

    11:45 08.10.2026

  • 37 Баце

    32 1 Отговор
    Мирчев, Тагарев, Шаламанов, Атанасов, Инджев, Киро, леля Асена, Божанов, Соломон, Поптодорова, Ненчев, Георг Георгиев,Нейнски, Хр. Иванов и един куп експерти от НПО-та захлебили достатъчно от темата да се записват. Все пак само подплатени приказки не са достатъчни. Личният пример е всичко.

    Коментиран от #75

    11:46 08.10.2026

  • 38 Сатана Z

    22 1 Отговор
    Украйна изпитва остър недостиг на военни на фронта.

    УЖЕ?

    11:46 08.10.2026

  • 39 Тия

    30 27 Отговор

    До коментар #9 от "хехе":

    От ТЦК и те изядоха доста бой докато се опитваха насила да бусифицират гражданите. Тая зима ще е последна за режима в 404, най-късно напролет ще има капитулация и "сделка" по условията на Русия. Скапания ЕС ще се разпадне още догодина, НАТО също няма да го бъде скоро. БОГ да пази България и достойните българи и нека ТОЙ да въздаде наказание за продажните предатели, които за власт и пари унищожават българският народ и Родината. Амин.

    11:46 08.10.2026

  • 40 Боруна Лом

    24 26 Отговор
    ДА ИМ ПРАТИМ НАШИТЕ ЕВРОГЕЙЗЕРИ НОЕВЦИ И ШАЛАМАНОВЦИ ПЛЮС ТАГАРЕВЦИ!

    11:47 08.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Кви ора бе

    4 24 Отговор
    Украинците воюват с дронове и роботи а пияниците със.. ватирана леш

    11:47 08.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Българин

    8 2 Отговор

    До коментар #14 от "От....":

    Да тя украйна сигурно е 100 милиона населението 🤡

    11:48 08.10.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Георги

    8 2 Отговор
    в цяла Украйна толкова ли няма 50,000 човека да покрият загубите?

    11:49 08.10.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 АМИ ПРОСТА СМЕТКА

    16 3 Отговор
    НА ЕДИН ЗАГИНАЛ 10 БЕЗСЛЕДНО ИЗЧЕЗНАЛИ
    АЙДЕ НЕМА НЕ САМО ХОРА НЕМА И КИНТИ
    АБЕ НЯКОЙ ДА НЕ ГИ Е КРАДНАЛ

    11:50 08.10.2026

  • 52 И в Литва , Латвия и Естония

    15 2 Отговор
    Скоро няма да има хора. НАТО им готви пълна евакуация зад граница

    11:51 08.10.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 КОЕ ОБКРЪЖЕНИЕ

    12 6 Отговор

    До коментар #23 от "НАЦИСТИТЕ ОТ АЗОФ":

    ЩОТО СПОРЕД УКРОИНФОРМБЮРО
    КОНСТАНТИНОВКА ОЩЕ Е УКРАИНСКА
    А МАРИОПУЛ Е СИВА ЗОНА
    ПЪЛНО Е С БИВШИ УКРАИНСКИ ГРАЖДАНИ ПО СТРОЕЖИТЕ

    11:53 08.10.2026

  • 55 ВИВАЛДИ

    14 5 Отговор
    Свири фалшиво. Нама свирачи вече.

    11:53 08.10.2026

  • 56 Георги

    2 14 Отговор

    До коментар #25 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    гледай сега, ватата губи, нормално е да има такива загуби. Защо обаче безстрашната и непобедима най-силна армия в галактиката остана без войници?

    11:55 08.10.2026

  • 57 АДЕ БЕ ХОРА

    27 3 Отговор
    АДЕ БЕ ТАГАРЕВ МИРЧЕВ И КОМПАНИЯ
    АДЕ БЕ РОДИНАТА МАЙКА ЗОВЕ
    КОГА АКО НЕ СЕГА
    КОЙ АКО НЕ ВИЕ

    11:55 08.10.2026

  • 58 @@@

    29 23 Отговор
    Понеже Украйна изпитва остър недостиг на войници на фронта,
    Всички Петроханци от ПП/ДБ и от ГЕРБ начело с Митчев, Стакасов,
    Кокорчо, Божанков, МутрюБоко, Сю и още много Индивиди
    да грабват пушките и на фронта да защитават Златните тоалетни на Азовците!

    11:57 08.10.2026

  • 59 УРСУЛА И ЗЕЛЕНСКИ

    24 24 Отговор
    Са си най-добре. Крият се на сигурно и крадат европийските пари.

    11:57 08.10.2026

  • 60 Ми точно така е

    14 21 Отговор
    В Киев в комплексите я има по един двама човека в блок я няма. Останали са само държавни служители и малко заблудени студенти. Те руснаците се чудят вече къде да търсят цели. Никъде хора няма

    11:59 08.10.2026

  • 61 Николай

    16 8 Отговор
    Украйна да си затвори границите, всеки ден през Бургас минават по 10-ина автобуса към и от Турция, които ходят на почивка и бизнес пътувания, нали уж са във война, а те си пътуват

    12:00 08.10.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 БАНко

    14 12 Отговор
    НАТООВЦЕ , КЪДЕ СА ИМ ХОРАТА , ЗАЩОТО СНИМКИТЕ ОТ КОСМОСА ПОКАЗВАТ ОГРОМНИ ПОЛЕТА С МРАМОР И ЗАБИТИ ЖЪЛТО СИНИ ПАРЦАЛИ !!!

    12:04 08.10.2026

  • 66 Вивалди от горе

    14 11 Отговор
    Изчакайте малко не мога да приемам толкова ученици наведнъж! Ни съм виновен че свирите фалшиво! Че и не схващате ! Кажете на зеления че сте безперспективни!

    12:06 08.10.2026

  • 67 Ако не

    11 10 Отговор
    им достигат, да си съберат хрантутниците от Европа. Никой не ги харесва и иска, защото са доста арогантни и нагли. И вместо да се правят на патриоти по площадите из Европа, да си хващат пътя и да покажат патриотизъм на фронта.

    12:15 08.10.2026

  • 68 съобщава Associated Press.

    12 13 Отговор
    Долнопробната ,кремълска пропаганда има пипала навсякъде (включително във факти), но е предназначена само за глупаците и продажниците .

    12:16 08.10.2026

  • 69 Соваж бейби

    12 7 Отговор
    Ами да си прибире укр.мигранти от Европа да се борят за родината си ,те я искаха тази война .

    12:21 08.10.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Хората са в Европа

    10 11 Отговор
    Основанието за пребиваване е войната. След мирно споразумение или КАПИТУЛАЦИЯ ще бъдат натирени обратно да плащат заемите, които зелен ски изтегли.

    12:27 08.10.2026

  • 72 Бай Хасан

    9 11 Отговор
    В бг парламента има желаещи особено от ПП ДБ да се идат на фронта

    12:27 08.10.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Винкело

    5 0 Отговор
    Таман бяхме повервали, че са спечелиле войната, и сега айде пак отначало пропагандата.

    12:58 08.10.2026

  • 78 Дедо

    3 0 Отговор
    А къде изчезнаха тези войници. А. Да предположим ли. Над два милиона вече са избити, колко са тежко ранените предполагате. Затова Украйна няма войски.

    13:22 08.10.2026

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