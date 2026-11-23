Малко след 2:00 ч. на 23 ноември 2021 г. туристически автобус на компанията „Беса Транс“ се удря в крайпътната ограда на 31-вия километър на автомагистрала „Струма“, близо до село Боснек. Возилото се запалва и изгаря напълно. В него пътуват 52 души от Истанбул към Скопие.

Загиват 45 души. Сред тях са 12 деца. Седем пътници оцеляват, но са ранени. В първоначалните съобщения броят на загиналите деца беше посочван различно, но обобщените данни на Българската телеграфна агенция и последващите публикации на медии в Северна Македония сочат 12 деца.

Разследването посочва загуба на контрол

Българското разследване приема, че автобусът е напуснал активната лента след загуба на контрол от водача. Тогавашният заместник-главен прокурор Борислав Сарафов заявява:

„Причината е загуба на контрол върху автобуса от страна на водача и високата, несъобразена, но не и над разрешената скорост.“

Заключението не води до наказателен процес срещу водача, който е сред загиналите.

Паралелно с наказателното разследване близки на загиналите и оцелели завеждат граждански искове срещу Агенция „Пътна инфраструктура“. На 7 януари 2025 г. Окръжният съд в Перник приема, че агенцията носи 10% отговорност за настъпилите вреди. В решението се посочват проблеми с организацията и характеристиките на пътния участък. Съдът присъжда по 20 000 лева обезщетение на всеки от ищците.

Отделното дело за лиценза на „Беса Транс“

В Северна Македония е водено отделно дело срещу собственика и управителя на „Беса Транс“ Беким Хаджиу и срещу дружеството. То е за използване на фалшифициран документ за международен превоз, а не за пряко установяване на причините за катастрофата в България.

Първоначалната присъда от 2024 г. е отменена от Апелативния съд в Скопие и делото е върнато за ново разглеждане. През март 2026 г. Хаджиу отново е осъден на 20 месеца затвор, а компанията получава глоба от 800 000 денари и четиригодишна забрана за международен превоз. На 26 октомври делото е изпратено в Апелативния съд в Скопие, където предстои произнасяне по жалбите.

Така пет години след трагедията са налице отделни съдебни решения за състоянието на пътя и за документите на превозвача, но наказателното дело в Северна Македония все още не е приключило окончателно. Катастрофата край Боснек остава най-тежката автобусна трагедия в най-новата история на България.

Източници: bta.bg, bntnews.bg, alsat.mk