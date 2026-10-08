Залужни е политикът с най-високо доверие сред украинците, Зеленски е на второ място

Валерий Залужни е политикът с най-високо доверие сред украинците, показва ново проучване на социологическата група „Рейтинг“. На посланика на Украйна във Великобритания напълно се доверяват 30% от анкетираните, а други 34% по-скоро му се доверяват. Делът на недоверието към него е 25% – 13% по-скоро не му се доверяват, а 12% изобщо не му се доверяват.
„Рейтинг“ е провел изследването между 3 и 5 октомври сред 1000 пълнолетни респонденти в Украйна. Интервютата са направени по телефона чрез метода CATI, а максималната грешка е 3,1 процентни пункта при доверителна вероятност 0,95. В извадката не са включени временно окупираните територии и районите без украинска мобилна връзка.
Зеленски и Буданов са с еднакво общо доверие
Володимир Зеленски заема второ място. Президентът получава 27% пълно доверие и 26% отговори „по-скоро доверие“. В същото време 17% от анкетираните по-скоро не му се доверяват, а 23% заявяват, че изобщо не му се доверяват. На трета позиция е Кирило Буданов, ръководител на Офиса на президента на Украйна. Напълно му се доверяват 23% от анкетираните, а 30% по-скоро му се доверяват. Недоверието към него е 31% – 15% по-скоро и 16% пълно.
Федоров е четвърти, Хмара остава слабо познат
Бившият министър на отбраната Михайло Федоров е четвърти в подреждането. На него напълно се доверяват 12% от анкетираните, а 26% по-скоро му се доверяват. Съответно 12% по-скоро не му се доверяват, а 13% изобщо не му се доверяват.
Действащият министър на отбраната Евгений Хмара заема пето място. Резултатите при него са 11% пълно доверие, 18% по-скоро доверие, 9% по-скоро недоверие и 7% пълно недоверие. Най-големият дял обаче е на хората, които не са чували за него – 43%.
Порошенко с най-висок отрицателен рейтинг
Бившият президент Петро Порошенко има най-високия отрицателен рейтинг сред политиците в изследването. Напълно му се доверяват 7%, а 17% по-скоро му се доверяват. В същото време 22% по-скоро не му се доверяват, а 48% изобщо не му се доверяват. Така общият дял на недоверието към него достига 70%.
Министърът на външните работи Андрий Сибига е най-слабо познатият участник в класацията. 48% от анкетираните заявяват, че не са чували за него. Сред останалите 7% му се доверяват напълно, 17% по-скоро му се доверяват, 9% по-скоро не му се доверяват, а още 9% изобщо не му се доверяват.
Източници: unian.net
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 никаква разлика
Коментиран от #7, #8, #9
16:39 08.10.2026
2 Баце ЕООД
16:43 08.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Взех, че повярвах
16:46 08.10.2026
5 Питах
16:47 08.10.2026
6 Е.С.
16:56 08.10.2026
7 Европеец
До коментар #1 от "никаква разлика":Тия прави ли това изследване имат много здраве от арменския поп..... На мене по-интересно би ми било да дойдат и да питат българите какво мислят за фюрерката, която по образование е помощник гинеколожка.....
Коментиран от #11, #12
17:01 08.10.2026
8 Да погледнем извора
До коментар #1 от "никаква разлика":Съгласно текст от 1932г., приписван на Муслолини (все пак той е измислил фашизма): “За фашизма Държавата е абсолютна величина, пред която хората и групите са относителни.”
Звучи познато от някъде…
Коментиран от #13
17:20 08.10.2026
9 Сульооо
До коментар #1 от "никаква разлика":Дай определение за фашизъм.Не употребявай думи .чиито значение и смисъл не знаеш.
17:31 08.10.2026
10 бай Даньо
17:34 08.10.2026
11 Селендур смотан
До коментар #7 от "Европеец":Какъв фюрер те гони бре? Вземи и се ограмоти да не ти се смеят хората.
17:35 08.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Хммм
18:09 08.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Ку-кУ
18:15 08.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.