Залужни е политикът с най-високо доверие сред украинците, Зеленски е на второ място

Валерий Залужни е политикът с най-високо доверие сред украинците, показва ново проучване на социологическата група „Рейтинг“. На посланика на Украйна във Великобритания напълно се доверяват 30% от анкетираните, а други 34% по-скоро му се доверяват. Делът на недоверието към него е 25% – 13% по-скоро не му се доверяват, а 12% изобщо не му се доверяват.

„Рейтинг“ е провел изследването между 3 и 5 октомври сред 1000 пълнолетни респонденти в Украйна. Интервютата са направени по телефона чрез метода CATI, а максималната грешка е 3,1 процентни пункта при доверителна вероятност 0,95. В извадката не са включени временно окупираните територии и районите без украинска мобилна връзка.

Зеленски и Буданов са с еднакво общо доверие

Володимир Зеленски заема второ място. Президентът получава 27% пълно доверие и 26% отговори „по-скоро доверие“. В същото време 17% от анкетираните по-скоро не му се доверяват, а 23% заявяват, че изобщо не му се доверяват. На трета позиция е Кирило Буданов, ръководител на Офиса на президента на Украйна. Напълно му се доверяват 23% от анкетираните, а 30% по-скоро му се доверяват. Недоверието към него е 31% – 15% по-скоро и 16% пълно.

Федоров е четвърти, Хмара остава слабо познат

Бившият министър на отбраната Михайло Федоров е четвърти в подреждането. На него напълно се доверяват 12% от анкетираните, а 26% по-скоро му се доверяват. Съответно 12% по-скоро не му се доверяват, а 13% изобщо не му се доверяват.

Действащият министър на отбраната Евгений Хмара заема пето място. Резултатите при него са 11% пълно доверие, 18% по-скоро доверие, 9% по-скоро недоверие и 7% пълно недоверие. Най-големият дял обаче е на хората, които не са чували за него – 43%.

Порошенко с най-висок отрицателен рейтинг

Бившият президент Петро Порошенко има най-високия отрицателен рейтинг сред политиците в изследването. Напълно му се доверяват 7%, а 17% по-скоро му се доверяват. В същото време 22% по-скоро не му се доверяват, а 48% изобщо не му се доверяват. Така общият дял на недоверието към него достига 70%.

Министърът на външните работи Андрий Сибига е най-слабо познатият участник в класацията. 48% от анкетираните заявяват, че не са чували за него. Сред останалите 7% му се доверяват напълно, 17% по-скоро му се доверяват, 9% по-скоро не му се доверяват, а още 9% изобщо не му се доверяват.

Източници: unian.net