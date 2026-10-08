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Залужни е политикът с най-високо доверие сред украинците, Зеленски е на второ място
  Тема: Украйна

Залужни е политикът с най-високо доверие сред украинците, Зеленски е на второ място

8 Октомври, 2026 16:37 957 17

  • валерий залужни-
  • володимир зеленски-
  • кирило буданов-
  • проучване-
  • украйна

Бившият президент Порошенко има най-високия отрицателен рейтинг сред политиците в изследването

Залужни е политикът с най-високо доверие сред украинците, Зеленски е на второ място - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Валерий Залужни е политикът с най-високо доверие сред украинците, показва ново проучване на социологическата група „Рейтинг“. На посланика на Украйна във Великобритания напълно се доверяват 30% от анкетираните, а други 34% по-скоро му се доверяват. Делът на недоверието към него е 25% – 13% по-скоро не му се доверяват, а 12% изобщо не му се доверяват.

„Рейтинг“ е провел изследването между 3 и 5 октомври сред 1000 пълнолетни респонденти в Украйна. Интервютата са направени по телефона чрез метода CATI, а максималната грешка е 3,1 процентни пункта при доверителна вероятност 0,95. В извадката не са включени временно окупираните територии и районите без украинска мобилна връзка.

Зеленски и Буданов са с еднакво общо доверие

Володимир Зеленски заема второ място. Президентът получава 27% пълно доверие и 26% отговори „по-скоро доверие“. В същото време 17% от анкетираните по-скоро не му се доверяват, а 23% заявяват, че изобщо не му се доверяват. На трета позиция е Кирило Буданов, ръководител на Офиса на президента на Украйна. Напълно му се доверяват 23% от анкетираните, а 30% по-скоро му се доверяват. Недоверието към него е 31% – 15% по-скоро и 16% пълно.

Федоров е четвърти, Хмара остава слабо познат

Бившият министър на отбраната Михайло Федоров е четвърти в подреждането. На него напълно се доверяват 12% от анкетираните, а 26% по-скоро му се доверяват. Съответно 12% по-скоро не му се доверяват, а 13% изобщо не му се доверяват.

Действащият министър на отбраната Евгений Хмара заема пето място. Резултатите при него са 11% пълно доверие, 18% по-скоро доверие, 9% по-скоро недоверие и 7% пълно недоверие. Най-големият дял обаче е на хората, които не са чували за него – 43%.

Порошенко с най-висок отрицателен рейтинг

Бившият президент Петро Порошенко има най-високия отрицателен рейтинг сред политиците в изследването. Напълно му се доверяват 7%, а 17% по-скоро му се доверяват. В същото време 22% по-скоро не му се доверяват, а 48% изобщо не му се доверяват. Така общият дял на недоверието към него достига 70%.

Министърът на външните работи Андрий Сибига е най-слабо познатият участник в класацията. 48% от анкетираните заявяват, че не са чували за него. Сред останалите 7% му се доверяват напълно, 17% по-скоро му се доверяват, 9% по-скоро не му се доверяват, а още 9% изобщо не му се доверяват.

Източници: unian.net


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 никаква разлика

    19 2 Отговор
    нямат,и двамата са фашисти.

    Коментиран от #7, #8, #9

    16:39 08.10.2026

  • 2 Баце ЕООД

    11 2 Отговор
    Мислят как да върнат месото обратно в месомелачката

    16:43 08.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Взех, че повярвах

    6 2 Отговор
    Глупости.

    16:46 08.10.2026

  • 5 Питах

    8 3 Отговор
    ИИ друго каза, че там няма политик с рейтинг над 10%

    16:47 08.10.2026

  • 6 Е.С.

    5 1 Отговор
    Верваме ви…

    16:56 08.10.2026

  • 7 Европеец

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "никаква разлика":

    Тия прави ли това изследване имат много здраве от арменския поп..... На мене по-интересно би ми било да дойдат и да питат българите какво мислят за фюрерката, която по образование е помощник гинеколожка.....

    Коментиран от #11, #12

    17:01 08.10.2026

  • 8 Да погледнем извора

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "никаква разлика":

    Съгласно текст от 1932г., приписван на Муслолини (все пак той е измислил фашизма): “За фашизма Държавата е абсолютна величина, пред която хората и групите са относителни.”

    Звучи познато от някъде…

    Коментиран от #13

    17:20 08.10.2026

  • 9 Сульооо

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "никаква разлика":

    Дай определение за фашизъм.Не употребявай думи .чиито значение и смисъл не знаеш.

    17:31 08.10.2026

  • 10 бай Даньо

    2 0 Отговор
    Фашаги сър, руснаците кво ги отлагат не знам ...

    17:34 08.10.2026

  • 11 Селендур смотан

    1 3 Отговор

    До коментар #7 от "Европеец":

    Какъв фюрер те гони бре? Вземи и се ограмоти да не ти се смеят хората.

    17:35 08.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Хммм

    1 0 Отговор
    Хвани единият, удари втория!

    18:09 08.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Ку-кУ

    0 0 Отговор
    Тамън ще стане кмет на Лондон.

    18:15 08.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

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