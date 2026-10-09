USS Abraham Lincoln се върна в САЩ след мисия от 321 дни

Американският самолетоносач USS Abraham Lincoln се върна в базата си в Сан Диего след 321-дневна мисия. На борда на кораба са били около 5000 моряци и морски пехотинци, съобщи Асошиейтед прес.

Самолетоносачът отплава от Сан Диего на 21 ноември 2025 г. и първоначално е трябвало да се върне в Калифорния през пролетта. След началото на войната с Иран обаче корабът е пренасочен към Близкия изток, където е участвал в операции на САЩ.

265 дни без посещение на пристанище

В рамките на мисията екипажът е прекарал 265 последователни дни в морето без посещение на пристанище. Според американски медии това е рекорд за съвременните Военноморски сили на САЩ.

Продължителното разгръщане е било съпроводено от оплаквания за условията на борда. Военнослужещи и техни роднини са съобщавали за недостиг на храна и санитарни материали, проблеми с топлата вода, душовете и пералните машини, както и за влошаване на психическото състояние на част от екипажа.

Военноморските сили на САЩ потвърдиха, че от началото на мисията осем военнослужещи от самолетоносача и корабите от ударната му група са направили опити за самоубийство. Данните бяха представени от изпълняващия длъжността министър на Военноморските сили Хънг Као в писмо до сенатор Кирстен Джилибранд.

Командването отхвърли част от критиките

Капитанът на кораба Даниел Килър заяви, че най-тежките проблеми са били през март и април, когато USS Abraham Lincoln е участвал в бойни действия. Той отхвърли твърденията, че екипажът не е разполагал с достатъчно храна и запаси.

„Не пропуснахме нито една задача. Не пропуснах и нито едно хранене“, заяви Килър.

Министърът на отбраната Пит Хегсет също определи съобщенията за лоши условия на борда като „напълно изопачени“. Военноморските сили посочиха, че здравето и благосъстоянието на военнослужещите остават приоритет.

USS Abraham Lincoln беше заменен в Близкия изток от самолетоносача USS George Washington през август. След прибирането на кораба в Сан Диего ударната му група предстои да премине през процедури по възстановяване и подготовка за следващия етап от службата си.

Източници: apnews.com, theguardian.com