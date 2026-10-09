Новини
Свят »
САЩ »
USS Abraham Lincoln се върна в САЩ след мисия от 321 дни
  Тема: Иранската криза

USS Abraham Lincoln се върна в САЩ след мисия от 321 дни

9 Октомври, 2026 03:41 518 4

  • uss abraham lincoln-
  • самолетоносач-
  • военноморски сили на сащ-
  • иран-
  • сан диего

Самолетоносачът прекара рекордните 265 последователни дни в морето без посещение на пристанище. На борда са били около 5000 военнослужещи

USS Abraham Lincoln се върна в САЩ след мисия от 321 дни - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американският самолетоносач USS Abraham Lincoln се върна в базата си в Сан Диего след 321-дневна мисия. На борда на кораба са били около 5000 моряци и морски пехотинци, съобщи Асошиейтед прес.

Самолетоносачът отплава от Сан Диего на 21 ноември 2025 г. и първоначално е трябвало да се върне в Калифорния през пролетта. След началото на войната с Иран обаче корабът е пренасочен към Близкия изток, където е участвал в операции на САЩ.

265 дни без посещение на пристанище

В рамките на мисията екипажът е прекарал 265 последователни дни в морето без посещение на пристанище. Според американски медии това е рекорд за съвременните Военноморски сили на САЩ.

Продължителното разгръщане е било съпроводено от оплаквания за условията на борда. Военнослужещи и техни роднини са съобщавали за недостиг на храна и санитарни материали, проблеми с топлата вода, душовете и пералните машини, както и за влошаване на психическото състояние на част от екипажа.

Военноморските сили на САЩ потвърдиха, че от началото на мисията осем военнослужещи от самолетоносача и корабите от ударната му група са направили опити за самоубийство. Данните бяха представени от изпълняващия длъжността министър на Военноморските сили Хънг Као в писмо до сенатор Кирстен Джилибранд.

Командването отхвърли част от критиките

Капитанът на кораба Даниел Килър заяви, че най-тежките проблеми са били през март и април, когато USS Abraham Lincoln е участвал в бойни действия. Той отхвърли твърденията, че екипажът не е разполагал с достатъчно храна и запаси.

„Не пропуснахме нито една задача. Не пропуснах и нито едно хранене“, заяви Килър.

Министърът на отбраната Пит Хегсет също определи съобщенията за лоши условия на борда като „напълно изопачени“. Военноморските сили посочиха, че здравето и благосъстоянието на военнослужещите остават приоритет.

USS Abraham Lincoln беше заменен в Близкия изток от самолетоносача USS George Washington през август. След прибирането на кораба в Сан Диего ударната му група предстои да премине през процедури по възстановяване и подготовка за следващия етап от службата си.

Източници: apnews.com, theguardian.com


САЩ
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Само питам

    1 0 Отговор
    На собствен ход ли се дотътри?

    03:50 09.10.2026

  • 3 Атомен самолетоносач

    0 0 Отговор
    На съветските атомни подводници след две плавания по половин година пенсионираха персонала. Не е леко да си военен, а да си военен пилот на самолетоносач е най-трудно. При спирането при кацането на пилотите от натоварването се отлепя ретината на очите. Натоварванията са колосални!

    04:36 09.10.2026

  • 4 Гошо

    0 0 Отговор
    Отпушиха ли му тЪрбите от фекалиите....

    05:35 09.10.2026