Тръмп връчи на Илон Мъск най-високото научно отличие на САЩ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп връчи на Илон Мъск Националния медал за наука – най-високото научно отличие на страната. Церемонията се проведе във Вашингтон на 8 октомври, а отличието беше представено като признание за постиженията на Мъск в космическите полети, интелигентните системи и комуникациите.
По време на събитието Тръмп нарече предприемача „национално достояние“ и го определи като „нашия съвременен Томас Едисън“. Президентът заяви, че Мъск е допринесъл за развитието на американските технологии чрез работата си в SpaceX и Tesla.
Още трима технологични ръководители получиха медала
Националният медал за наука беше връчен и на съоснователя на Google Сергей Брин, главния изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг и главния изпълнителен директор на AMD Лиза Су.
Брин беше отличен за разработването на алгоритми за търсене и обработка на данни. При Хуанг признанието е свързано с развитието на графичните процесори и използването им за мащабни изчисления, а при Су – с постиженията в полупроводниковото инженерство и високопроизводителните изчисления.
Майкъл Дел и главният изпълнителен директор на Microsoft Сатя Надела получиха Националния медал за технологии и иновации – най-високото американско отличие в тази област.
Награждаването последва публичния конфликт
Отличието за Мъск идва повече от година след публичния му конфликт с Тръмп. През юни 2025 г. двамата влязоха в остър спор заради законопроект за данъците и бюджета. Няколко дни по-късно Мъск се извини за част от публикациите си и призна, че те са „отишли твърде далеч“.
До август 2026 г. отношенията между двамата отново са се нормализирали. Те са поддържали редовен контакт и са обсъждали изкуствения интелект, Китай и международни теми. Връчването на медала потвърждава публичното им сближаване след конфликта.
Източници: apnews.com, aljazeera.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 София Вергара ръкоделие 👋
Коментиран от #2
04:03 09.10.2026
2 Мъскрат не е обикновен човек
До коментар #1 от "София Вергара ръкоделие 👋":Той е извънземен хибрид в човешко тяло😅😅нали не си мислиш че просто имигрант от африка ще бъде оставен да произвежда ел коли и ракети просто така и няма това производство да бъде в ръцете на форд женерал мотърс додж кадилак буик 😅😅фон браун е предсказал появата на мъск в една от своите книги и дори го назовава по име илън и казва че той ще завладява марс с космически кораби
04:40 09.10.2026