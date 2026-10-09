Тръмп връчи на Илон Мъск най-високото научно отличие на САЩ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп връчи на Илон Мъск Националния медал за наука – най-високото научно отличие на страната. Церемонията се проведе във Вашингтон на 8 октомври, а отличието беше представено като признание за постиженията на Мъск в космическите полети, интелигентните системи и комуникациите.

По време на събитието Тръмп нарече предприемача „национално достояние“ и го определи като „нашия съвременен Томас Едисън“. Президентът заяви, че Мъск е допринесъл за развитието на американските технологии чрез работата си в SpaceX и Tesla.

Още трима технологични ръководители получиха медала

Националният медал за наука беше връчен и на съоснователя на Google Сергей Брин, главния изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг и главния изпълнителен директор на AMD Лиза Су.

Брин беше отличен за разработването на алгоритми за търсене и обработка на данни. При Хуанг признанието е свързано с развитието на графичните процесори и използването им за мащабни изчисления, а при Су – с постиженията в полупроводниковото инженерство и високопроизводителните изчисления.

Майкъл Дел и главният изпълнителен директор на Microsoft Сатя Надела получиха Националния медал за технологии и иновации – най-високото американско отличие в тази област.

Награждаването последва публичния конфликт

Отличието за Мъск идва повече от година след публичния му конфликт с Тръмп. През юни 2025 г. двамата влязоха в остър спор заради законопроект за данъците и бюджета. Няколко дни по-късно Мъск се извини за част от публикациите си и призна, че те са „отишли твърде далеч“.

До август 2026 г. отношенията между двамата отново са се нормализирали. Те са поддържали редовен контакт и са обсъждали изкуствения интелект, Китай и международни теми. Връчването на медала потвърждава публичното им сближаване след конфликта.

Източници: apnews.com, aljazeera.com