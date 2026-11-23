Пожар в купчина скрап на територията на пристанището в Гданск предизвика задимяване в града. Гасенето продължава без прекъсване, но голямото количество и особеностите на горящия материал усложняват действията на спасителите.

Огънят е избухнал в събота вечерта. В късните часове на неделя пожарникари и служители на пристанището са прехвърляли големи количества скрап, докато машини са повдигали и размествали части от купчината, за да бъде достигнато огнището.

Предупреждение за жителите на Гданск

В понеделник сутринта Регионалният център за сигурност е изпратил предупреждение до жителите на Гданск. „Затворете прозорците и вратите. Ако можете, останете вкъщи. Не се приближавайте до мястото на акцията“, се казва в съобщението.

Препоръките са насочени по-специално към жителите на Нови Порт, Стоги, Горки Западни и Краковец. По информация на Йоана Бегановска от общината в Гданск до хората в тези райони са изпращани известия чрез SMS и приложението BLISKO.

Източници: onet.pl