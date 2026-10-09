Съветът за сигурност на ООН заседава за Украйна

Съветът за сигурност на ООН ще проведе заседание по украинската тематика в петък, 9 октомври. Срещата е насрочена за 15:00 часа местно време в Ню Йорк, или 22:00 часа българско време.
Заседанието е включено в обновената програма за работа на органа под формулировката „Поддържане на мира и сигурността в Украйна“. Според информацията на ТАСС срещата е свикана по искане на европейските членове на Съвета за сигурност.
Европейска инициатива
Инициативата идва от групата Е5, в която влизат Дания, Франция, Гърция, Латвия и Великобритания. През октомври Гърция председателства Съвета за сигурност на ООН.
Очаква се по време на заседанието представителите на държавите членки да обсъдят развитието на войната, рисковете за международния мир и сигурност и последиците от продължаващите бойни действия в Украйна.
Съветът за сигурност вече проведе няколко заседания по украинския въпрос през 2026 г. В рамките на тези срещи са разглеждани военната и хуманитарната обстановка, защитата на цивилното население и възможностите за дипломатическо уреждане на конфликта.
Не е обявено решение
Към момента не е съобщено предварително дали заседанието ще завърши с гласуване на резолюция, президентско изявление или друг документ. Основната му цел е представяне на позиции и обмен на информация по ситуацията в Украйна.
Заседанието ще се проведе в открит формат, освен ако Съветът не вземе отделно решение за промяна на режима му. Подробностите за дневния ред и участниците могат да бъдат уточнени непосредствено преди началото на срещата.
Източници: tass.ru, vz.ru
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Браво
Коментиран от #2
04:39 09.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Мухахаха
04:57 09.10.2026
4 Все тая!
05:00 09.10.2026