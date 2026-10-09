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Съветът за сигурност на ООН заседава за Украйна
  Тема: Украйна

Съветът за сигурност на ООН заседава за Украйна

9 Октомври, 2026 04:27, обновена 9 Октомври, 2026 04:32 484 4

  • съвет за сигурност на оон-
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  • група е5-
  • международна сигурност

Срещата е насрочена за 15:00 часа местно време в Ню Йорк по искане на европейските членове на органа

Съветът за сигурност на ООН заседава за Украйна - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съветът за сигурност на ООН ще проведе заседание по украинската тематика в петък, 9 октомври. Срещата е насрочена за 15:00 часа местно време в Ню Йорк, или 22:00 часа българско време.

Заседанието е включено в обновената програма за работа на органа под формулировката „Поддържане на мира и сигурността в Украйна“. Според информацията на ТАСС срещата е свикана по искане на европейските членове на Съвета за сигурност.

Европейска инициатива

Инициативата идва от групата Е5, в която влизат Дания, Франция, Гърция, Латвия и Великобритания. През октомври Гърция председателства Съвета за сигурност на ООН.

Очаква се по време на заседанието представителите на държавите членки да обсъдят развитието на войната, рисковете за международния мир и сигурност и последиците от продължаващите бойни действия в Украйна.

Съветът за сигурност вече проведе няколко заседания по украинския въпрос през 2026 г. В рамките на тези срещи са разглеждани военната и хуманитарната обстановка, защитата на цивилното население и възможностите за дипломатическо уреждане на конфликта.

Не е обявено решение

Към момента не е съобщено предварително дали заседанието ще завърши с гласуване на резолюция, президентско изявление или друг документ. Основната му цел е представяне на позиции и обмен на информация по ситуацията в Украйна.

Заседанието ще се проведе в открит формат, освен ако Съветът не вземе отделно решение за промяна на режима му. Подробностите за дневния ред и участниците могат да бъдат уточнени непосредствено преди началото на срещата.

Източници: tass.ru, vz.ru


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво

    3 0 Отговор
    А за Палестина кога заседава?

    Коментиран от #2

    04:39 09.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Мухахаха

    2 0 Отговор
    Тез пък кои бяха

    04:57 09.10.2026

  • 4 Все тая!

    2 0 Отговор
    Абсолютно нищо не зависи от тях!

    05:00 09.10.2026

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