Съветът за сигурност на ООН ще проведе заседание по украинската тематика в петък, 9 октомври. Срещата е насрочена за 15:00 часа местно време в Ню Йорк, или 22:00 часа българско време.

Заседанието е включено в обновената програма за работа на органа под формулировката „Поддържане на мира и сигурността в Украйна“. Според информацията на ТАСС срещата е свикана по искане на европейските членове на Съвета за сигурност.

Европейска инициатива

Инициативата идва от групата Е5, в която влизат Дания, Франция, Гърция, Латвия и Великобритания. През октомври Гърция председателства Съвета за сигурност на ООН.

Очаква се по време на заседанието представителите на държавите членки да обсъдят развитието на войната, рисковете за международния мир и сигурност и последиците от продължаващите бойни действия в Украйна.

Съветът за сигурност вече проведе няколко заседания по украинския въпрос през 2026 г. В рамките на тези срещи са разглеждани военната и хуманитарната обстановка, защитата на цивилното население и възможностите за дипломатическо уреждане на конфликта.

Не е обявено решение

Към момента не е съобщено предварително дали заседанието ще завърши с гласуване на резолюция, президентско изявление или друг документ. Основната му цел е представяне на позиции и обмен на информация по ситуацията в Украйна.

Заседанието ще се проведе в открит формат, освен ако Съветът не вземе отделно решение за промяна на режима му. Подробностите за дневния ред и участниците могат да бъдат уточнени непосредствено преди началото на срещата.

Източници: tass.ru, vz.ru