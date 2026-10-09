Агент на ICE простреля човек в Ню Йорк

Агент на Службата за имиграционен и митнически контрол на САЩ (ICE) е прострелял човек в квартал Марбъл Хил в Ню Йорк. Стрелбата е станала в четвъртък около 16:00 часа местно време близо до Западна 225-а улица и Марбъл Хил авеню, съобщават CNN и CBS News.

Пострадалият е откаран в болница, бил е в съзнание, а раните му не се смятат за животозастрашаващи, съобщи Нюйоркската полиция. Оттам уточниха, че нейни служители не са участвали в стрелбата и не са били на мястото по време на инцидента. Свидетели са разказали пред полицията, че са чули между пет и шест изстрела.

Разминаване в първоначалните данни

По предварителна информация, цитирана от CNN, служители на звеното за прилагане на имиграционното законодателство към ICE са се насочили към човек, когото са искали да задържат, след което са открили огън. CBS News обаче съобщава, че простреляният може да не е бил целта на ареста. Обстоятелствата около стрелбата все още се изясняват.

Според CNN двама агенти също са били ранени при инцидента и са получили медицинска помощ. Федерален представител е заявил, че единият от тях може да е пострадал при автомобилна катастрофа, но не е ясно дали тя е била част от операцията или от последвалата реакция.

Дете е било в автомобила

Кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани заяви, че според първоначалните сведения в автомобила с простреляния е имало 5-годишно дете, което не е било физически наранено. По думите му са били произведени няколко изстрела.

„Нюйоркчани заслужават да знаят точно какво се е случило и защо“, заяви губернаторът на щата Ню Йорк Кати Хочул, след като е била информирана за случая. Тя поиска федералните власти да представят пълен и прозрачен разказ за обстоятелствата около стрелбата.

Федерално разследване

Министерството на вътрешната сигурност определи операцията като целева и заяви, че при инцидента служител на ICE е използвал оръжието си. Ведомството не е посочило какво точно е довело до стрелбата. Екип на ФБР е изпратен на място, за да подпомогне разследването на федералните власти.

В района са били изпратени допълнителни полицейски екипи за контрол на тълпата и обезопасяване на доказателствата. На мястото е видян повреден сив автомобил с дупка от куршум в предното стъкло. Разследването продължава.

Източници: kvia.com, cbsnews.com, apnews.com