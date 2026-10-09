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Мамдани поиска от Тръмп да спре операциите на ICE в Ню Йорк

Мамдани поиска от Тръмп да спре операциите на ICE в Ню Йорк

9 Октомври, 2026 05:04 577 0

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Имиграционен агент простреля мъж при акция в Манхатън. В автомобила му е имало и петгодишно дете, което вероятно не е пострадало

Мамдани поиска от Тръмп да спре операциите на ICE в Ню Йорк - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани поиска от президента на САЩ Доналд Тръмп да прекрати всички операции на Службата за имиграция и митнически контрол (ICE) в града, след като федерален имиграционен агент простреля и рани мъж при акция в Манхатън.

Стрелбата е станала около 16:00 часа местно време в квартал Марбъл Хил. Пострадалият е оцелял и е откаран в близка болница в съзнание, съобщи полицията на Ню Йорк. Оттам уточниха, че градските полицаи не са участвали в стрелбата и не са били на мястото, когато е започнал инцидентът.

„Това е неприемливо и изключително сериозно“, заяви Мамдани. Той каза, че е потърсил Тръмп и ще му поиска „да прекрати всички операции на ICE в нашия град“. „Няма да стоя безучастно, докато агенти на ICE тероризират общностите ни“, добави кметът.

Стрелбата е станала при арест

Министерството на вътрешната сигурност на САЩ потвърди, че агент на ICE е използвал оръжието си по време на опит за задържане. Федералното ведомство определи акцията като целева операция и съобщи, че раненият е мъж от Доминиканската република с предишна присъда за тежка кражба и други арести. Тези твърдения са на федералните власти и не са представени като установена вина по конкретния инцидент.

По първоначални данни, цитирани от Мамдани и губернатора на щата Ню Йорк Кати Хоукъл, агентите са обградили мъжа и петгодишно дете в автомобила, преди да произведат няколко изстрела. Детето вероятно не е пострадало физически. Подробностите около причината за стрелбата и действията на агента все още се изясняват.

На мястото са били забелязани служители с обозначения на ICE, а наблизо е останал повреден автомобил с дупки по прозорците. Свидетели са заявили пред Associated Press, че са чули около три или четири изстрела. ФБР също е било на мястото, според Министерството на вътрешната сигурност.

Местните власти поискаха пълно изясняване

Кати Хоукъл заяви, че федералните власти трябва да дадат „пълен и прозрачен отчет“ за случилото се. „Жителите на Ню Йорк заслужават да знаят точно какво се е случило и защо“, посочи губернаторът.

След стрелбата в района са се събрали протестиращи, които са се отправили и към болницата. Демонстрантите са скандирали срещу присъствието на ICE по улиците на града, а полицията е поставила заграждения, за да осигури достъп на линейките. По данни на Associated Press при напрежението са извършени арести.

Марбъл Хил се намира в Манхатън, но е свързан с Бронкс и често е възприеман като част от северната градска зона. Случаят вероятно ще засили спора между градската администрация и федералното правителство за ролята на ICE в Ню Йорк, който ограничава сътрудничеството си с федералните имиграционни власти, но не може едностранно да прекрати техните операции.

Източници: apnews.com, efe.com, elpais.com


САЩ
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