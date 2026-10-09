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Гърция и Турция засилват сътрудничеството си срещу организираната престъпност и нелегалната миграция

Гърция и Турция засилват сътрудничеството си срещу организираната престъпност и нелегалната миграция

9 Октомври, 2026 09:26, обновена 9 Октомври, 2026 09:30 415 0

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  • миграция

Атина и Анкара обсъдиха обмена на информация, борбата с тероризма и трафика на хора; турският вътрешен министър покани гръцкия си колега на тристранна среща през ноември

Гърция и Турция засилват сътрудничеството си срещу организираната престъпност и нелегалната миграция - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Борбата с трансграничната организирана престъпност, тероризма и екстремизма, както и противодействието на нелегалната миграция бяха сред основните теми на срещата между гръцкия министър на защитата на гражданина Михалис Хрисохоидис и гостуващия в Атина турски министър на вътрешните работи Мустафа Чифтчи. Разговорът се е състоял снощи, съобщи информационният портал „Вория“, предава БТА.

Срещата е част от контактите между двете държави за укрепване на сътрудничеството в областта на сигурността и продължава усилията, предприети на заседанието на Висшия съвет за сътрудничество между Гърция и Турция през февруари в Анкара.

По време на разговора Хрисохоидис е подчертал необходимостта от по-интензивен обмен на информация и засилване на оперативното взаимодействие между службите. Той е обърнал специално внимание на турските граждани, които участват в дейността на престъпни групи на територията на Гърция.

От своя страна Чифтчи е изразил удовлетворение от постигнатото равнище на сътрудничество между службите на двете страни. Турският министър е посочил и взаимодействието с България в борбата срещу мрежите за трафик на хора, като е отбелязал, че то вече дава положителни резултати.

Чифтчи е поканил гръцкия си колега да участва в срещата на Тристранния механизъм за сътрудничество, която ще се проведе през ноември в Турция.

По-рано вчера турският министър на вътрешните работи е разговарял и с гръцкия министър на миграцията и убежището Танос Плеврис.


Гърция
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