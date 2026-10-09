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Жертвите от рухналата сграда в Истанбул станаха пет, архитектът е арестуван

Жертвите от рухналата сграда в Истанбул станаха пет, архитектът е арестуван

9 Октомври, 2026 10:58 770 4

  • истанбул-
  • турция-
  • сграда

Общо 55 души от три сгради край падналата бяха евакуирани след вчерашния инцидент. Без подслон са останали 44 души, които са настанени в хотел.

Жертвите от рухналата сграда в Истанбул станаха пет, архитектът е арестуван - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Общо пет станаха жертвите след рухването на първите три етажа от седеметажна сграда в район Малтепе, в Истанбул вчера сутринта. Тази сутрин в 6:15 ч. (местно и българско време - бел. ред.) с изваждането на последното тяло приключи спасително-издирвателната операция, предаде турската държавна телевизия "ТРТ Хабер", цитирана от БТА.

Общо 14 души бяха извадени изпод развалините. Четирима от тях са били мъртви при изваждането им, а единият е починал в болницата.

Сигналът за рухването на първите три етажа на седеметажна сграда беше подаден вчера сутринта в 5:40. В сградата е имало 12 апартамента, в които по официални данни са живеели 33 души. На партера се е помещавало ателие, в което не е имало хора по време на срутването.

Намиращите се на горите етажи бяха изведени с помощта на спасителни екипи. Общо 774 души персонал и два дрона, 237 коли и 10 кучета са участвали в спасителните операции.

Общо 55 души от три сгради край падналата бяха евакуирани след вчерашния инцидент. Без подслон са останали 44 души, които са настанени в хотел. На част от засегнатите е оказана и психологическа помощ от екипите на Дирекцията за управление при извънредни ситуации (AFAD).

Дейностите по изпразване на горните етажи на сградата вече започнаха, за да бъде намалена тежестта надолу. Предстои контролирано събаряне.

Разследването е поверено за заместник-главен прокурор и прокурор. Архитектът и ръководителят на строежа на сградата са арестувани. Собственикът е починал през 2016 г.

Извършва се проверка и се установяват лицата, които са подписвали документите и актовете на сградата.


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Прогресисти оправят казуса Баба АлинО

    8 0 Отговор
    Явно и при турците имча далавера и усвояване на средства.
    Апропо какво стана с разкритията по Баба Алино?!?!?!!
    Егати пропадналите поредни комунисти

    11:10 09.10.2026

  • 3 Троян

    3 0 Отговор
    При едно малко по силно земетресение половината сгради във манастирски ливади ще рухнат. Казвам го като човек работил там. Бях общак де. Сега като се сетя какви дела сътвориха там мизерниците строителни предприемачи ме заболява главата. Пази боже хората там.

    Коментиран от #4

    11:27 09.10.2026

  • 4 Аз НЕ СЪМ РАБОТИЛ ПО ТИЯ ОБЕКТИ

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Троян":

    НО КАТО СПЕЦИАЛИСТ ВИЖДАМ КАКВИ ТЪНКИ АРМАТУРИ СЕ СЛАГАТ И ТО НА РЯДКО..... КОЛОНИТЕ И ТРЕГЕРИТЕ НЕ СА МАСИВНИ ВРЪЗКАТА ТРЕГЕР НОСЕЩА СТЕНА Е ЧРЕЗ ПЯНА ИЛИПРОСТО СКРИТА С ГИПСОКАРТОН ПРОЛУКА А ТРЯБВА ДА Е ЕДНО ЦЯЛО МОНОЛИТНО ИЗЛИВАНЕ....... наскоро ремонтирсхме епк в борово. Арматурни снопове колкото китката ми имаше а бетона е толкова здрав че за две дупки строжихме 4 СРЕДЛА НА БОШ И МАКИТА......

    11:41 09.10.2026

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