Рухнаха първите три етажа на 7-етажна сграда в Истанбул

Рухнаха първите три етажа на седеметажна сграда в района Малтепе в Истанбул, съобщи турската държавна телевизия ТРТ Хабер. Седем души са под развалините, като с трима от тях все още не е осъществен контакт, а 14-годишно дете е извадено без опасност за живота, предаде БТА.
Сигналът за инцидента е подаден тази сутрин в 5:40 местно (и българско) време, след което на място са изпратени аварийно-спасителни, медицински и полицейски екипи, както и представители на прокуратурата, която започна разследване по случая.
В сградата е имало 12 апартамента, в които по официални данни са живеели 33 души. На партера се е помещавало ателие, в което не е имало хора по време на срутването. Тези от горите етажи са изведени с помощта на спасителните екипи.
По информация на валията на Истанбул Давут Гюл сградата е от 1987 г. Засегнати са четири от общо 33 апартамента.
"В четирите апартамента са регистрирани 14 души. Двама от тях (не са били в сградата, тъй като) са били по родните си места. Петима са спасени. От останалите седем е осъществен е контакт с четирима. За останалите трима продължават спасително-издирвателните операции", заяви валията на Истанбул.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 То....
Но Радев ще ги довлече да строят тука!
Коментиран от #11
09:07 08.10.2026
2 ааааа бреееее
09:09 08.10.2026
3 Гюров назначи едно тур че
След като "оправи" БДЖ, го назначихс за главен секретар в университета по архитектуа!
09:13 08.10.2026
4 Тити на Кака
09:16 08.10.2026
5 Недвижими имоти
09:16 08.10.2026
6 да попитам
Къде тогава стоят другите 4 етажа, във въздуха ли?
09:21 08.10.2026
7 Троян
09:24 08.10.2026
8 Нъл има Турски сериали
09:25 08.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 От каспичан
В главната рола козле брада.
09:48 08.10.2026
11 Рухват
До коментар #1 от "То....":щот много се строй с непромит морски пясък - келепира да върви, ноооо бетон и сол са големи врагове, та те така те. И интересно че все у Тюркието стаат тиъ далавери
Коментиран от #12
09:50 08.10.2026
12 Даа
До коментар #11 от "Рухват":Затова хората избират Ердоган.Строящите се от държавата блокове са здрави. При голямото земетресение от преди три години,нито една сграда построена от държавната ТОКИ не пострада.Всички сгради от преди2000г особено от частните фирми се срутиха.
10:07 08.10.2026
13 Един
10:08 08.10.2026
14 Солен морски пясък в бетона!
10:10 08.10.2026
15 Ромлянин
10:13 08.10.2026