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Рухнаха първите три етажа на 7-етажна сграда в Истанбул

Рухнаха първите три етажа на 7-етажна сграда в Истанбул

8 Октомври, 2026 09:04 1 639 15

  • сграда-
  • истанбул-
  • турция-
  • малтепе

На партера се е помещавало ателие, в което не е имало хора по време на срутването

Рухнаха първите три етажа на 7-етажна сграда в Истанбул - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Рухнаха първите три етажа на седеметажна сграда в района Малтепе в Истанбул, съобщи турската държавна телевизия ТРТ Хабер. Седем души са под развалините, като с трима от тях все още не е осъществен контакт, а 14-годишно дете е извадено без опасност за живота, предаде БТА.

Сигналът за инцидента е подаден тази сутрин в 5:40 местно (и българско) време, след което на място са изпратени аварийно-спасителни, медицински и полицейски екипи, както и представители на прокуратурата, която започна разследване по случая.

В сградата е имало 12 апартамента, в които по официални данни са живеели 33 души. На партера се е помещавало ателие, в което не е имало хора по време на срутването. Тези от горите етажи са изведени с помощта на спасителните екипи.

По информация на валията на Истанбул Давут Гюл сградата е от 1987 г. Засегнати са четири от общо 33 апартамента.

"В четирите апартамента са регистрирани 14 души. Двама от тях (не са били в сградата, тъй като) са били по родните си места. Петима са спасени. От останалите седем е осъществен е контакт с четирима. За останалите трима продължават спасително-издирвателните операции", заяви валията на Истанбул.


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 То....

    15 7 Отговор
    Турските строители са много прочути с качеството си! При лекинко земетресение целия град изчезва. И по затворите ги вкарваха, и пак така я карат.
    Но Радев ще ги довлече да строят тука!

    Коментиран от #11

    09:07 08.10.2026

  • 2 ааааа бреееее

    6 7 Отговор
    Това нас интересува ли ни?!

    09:09 08.10.2026

  • 3 Гюров назначи едно тур че

    12 5 Отговор
    за зам. министър на транспорта!
    След като "оправи" БДЖ, го назначихс за главен секретар в университета по архитектуа!

    09:13 08.10.2026

  • 4 Тити на Кака

    20 2 Отговор
    Хора, не злорадствайте покрай трагедията при комшиите, стискайте палци пострадалите да бъдат спасени!

    09:16 08.10.2026

  • 5 Недвижими имоти

    13 1 Отговор
    Да, ама от четвъртия до седмия си стоят, нищо им няма.

    09:16 08.10.2026

  • 6 да попитам

    16 1 Отговор
    Думата "рухнал" означава паднал, срутил се.
    Къде тогава стоят другите 4 етажа, във въздуха ли?

    09:21 08.10.2026

  • 7 Троян

    9 1 Отговор
    Мол Сердика център го строи Турска фирма, ония бяха безкомпромисни за качеството. Недейте да се подигравате със чуждото нещастие.

    09:24 08.10.2026

  • 8 Нъл има Турски сериали

    6 0 Отговор
    Те скоро няма да рухнат

    09:25 08.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 От каспичан

    0 0 Отговор
    Приказки под шипковия храст.
    В главната рола козле брада.

    09:48 08.10.2026

  • 11 Рухват

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "То....":

    щот много се строй с непромит морски пясък - келепира да върви, ноооо бетон и сол са големи врагове, та те така те. И интересно че все у Тюркието стаат тиъ далавери

    Коментиран от #12

    09:50 08.10.2026

  • 12 Даа

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Рухват":

    Затова хората избират Ердоган.Строящите се от държавата блокове са здрави. При голямото земетресение от преди три години,нито една сграда построена от държавната ТОКИ не пострада.Всички сгради от преди2000г особено от частните фирми се срутиха.

    10:07 08.10.2026

  • 13 Един

    2 0 Отговор
    Там строят по-зле и от тук.

    10:08 08.10.2026

  • 14 Солен морски пясък в бетона!

    2 0 Отговор
    Не ми се мисли какво е стане ако има слабо земетресение в Истанбул 5 по Рихтер. Сградата е нова строена 1987 и пада сама??? У нас е същото след демокрацията.

    10:10 08.10.2026

  • 15 Ромлянин

    0 1 Отговор
    Ние строим в България по качественно от тюркей

    10:13 08.10.2026

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