Повече от 80 безпилотни летателни апарата са унищожени и потиснати в нощта срещу 23 ноември над Ростовска област, съобщи губернаторът Юрий Слюсарь. Атаката е била отразена над град Каменск-Шахтински и осем района на региона.

Засегнати са Шолоховският, Красносулинският, Родионово-Несветайският, Верхнедонският, Мясниковският, Чертковският, Каменският и Уст-Донецкият район. В Красносулинския район след падане на отломки е възникнало возгорание, като размерът на щетите се уточнява.

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„В Красносулинския район в резултат на падането на отломки от БПЛА възникна пожар“, написа Юрий Слюсарь.

Към момента няма потвърдени данни за пострадали хора при последната атака. Губернаторът припомни, че в Ростовска област действа забрана за заснемане на атаките с безпилотни летателни апарати и за публикуване на подобни материали в интернет.

Предишни атаки в региона

При предишната атака в нощта срещу 22 ноември отломки от безпилотен летателен апарат са повредили покрива и прозорците на стопанска постройка в частен имот в село Долотинка, Милеровски район. Тогава няма пострадали.

На 17 ноември безпилотен летателен апарат е повредил пътното платно и металните ограждения по трасето Р-280 в Неклиновския район, близо до мост над река Миус. По предварителни данни при този инцидент също няма пострадали.

Източници: rbc.ru