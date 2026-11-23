Нападателят на Селта Виго Иаго Аспас получи топло посрещане от феновете на Реал Мадрид при загубата на своя тим с 1:2 на „Сантяго Бернабеу“. Привържениците на домакините го изпратиха с аплодисменти в знак на уважение към дългогодишната му кариера.

За 39-годишния испанец това беше последното гостуване на „Бернабеу“ като професионален футболист. Аспас планира да сложи край на кариерата си след края на настоящия сезон, когато ще бъде почти на 40 години.

След двубоя нападателят благодари на мадридската публика за жеста: „За мен е чест, че „Бернабеу“ аплодира момче от малък град като мен. Искам да им благодаря. Това беше последният път, в който ще играя на този стадион“.