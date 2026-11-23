Кръстовището на булевард „Александър Стамболийски“ и улица „Индустриална“ в Пловдив се превръща в езеро при всеки по-силен дъжд. В рамките на няколко дни участъкът в район „Южен“ е бил затварян два пъти, след като деветте помпи, които трябва да отвеждат водата, са аварирали. Причината е ремонтът на канализацията към Южния обходен колектор и невъзможността на системата да поеме големия приток на вода.

Кметът на район „Южен“ Атанас Кунчев обясни, че водата излиза през дъждоприемните шахти на канала. По думите му ВиК екипи са отворили шахтите, след като е било установено задържане на нивото, и водата се е оттеглила за около 15 минути.

„Водата за 15 минути вече я нямаше“, каза Атанас Кунчев.

За хората, които ежедневно преминават през района, наводненията вече са очаквани. Част от тях променят маршрутите си при прогноза за дъжд, тъй като преминаването през кръстовището става трудно.

Ремонтът трябва да премахне нуждата от помпи

Докато Южният обходен колектор не бъде завършен, водата в участъка ще продължи да се отвежда с помпени съоръжения. Това оставя риск от ново затваряне на кръстовището при по-интензивни валежи.

Според Атанас Кунчев фирмата изпълнител вече е получила разрешение за строеж за втория етап от проекта. Той обхваща трасето от железопътните линии до Кукленско шосе, а очакваният срок за приключване е между шест и осем месеца.

След изграждането на новия участък предстои да бъдат свързани двете части на Южния обходен колектор. Тогава се очаква отводняването на кръстовището да се извършва по гравитачен път, без постоянна зависимост от помпите.

Източници: bntnews.bg