Страните от НАТО предприемат действия, които могат да превърнат войната в Европа в реалност и да доведат до ядрена заплаха в световен мащаб. Това заяви Виктор Медведчук, ръководител на движението „Другата Украйна“, цитиран от агенция ТАСС, предава Фокус.

В статия, публикувана на интернет страницата на движението, Медведчук отправи критики към украинската компания Fire Point, като я определи като „грозна симбиоза на безграничната корупция на Украйна и подлостта на страните от НАТО“. Според него действията на западните държави тласкат украинския народ към продължаване на бойните действия, които той определи като безсмислено клане.

Медведчук заяви, че подкрепата за Украйна допринася за разширяването на географския обхват на войната и за нейната ескалация. Той постави под въпрос възможността за постигане на справедлив мир на фона на доставките, които според него позволяват на Украйна да нанася удари дълбоко на руска територия.

„За какъв справедлив мир можем да говорим, когато Украйна на Зеленски е снабдена с всичко необходимо, за да нанася удари дълбоко в Русия, а корумпираните украински служители получават заплащане за това?“, написа той.

По думите му подобно развитие може да има сериозни последици не само за участниците в конфликта, но и за международната сигурност.

„Всичко това може да струва скъпо на света, тъй като страните от НАТО правят всичко възможно, за да гарантират, че войната в Европа ще се превърне в реалност, което може да доведе до ядрена заплаха в световен мащаб“, заяви Медведчук.