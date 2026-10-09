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Медведчук: Действията на НАТО могат да доведат до глобална ядрена заплаха
  Тема: Украйна

Медведчук: Действията на НАТО могат да доведат до глобална ядрена заплаха

9 Октомври, 2026 12:21 822 24

  • украйна-
  • виктор медведчук-
  • нато-
  • европа-
  • ядрена заплаха

Ръководителят на движението „Другата Украйна“ обвини западните държави, че допринасят за ескалацията на конфликта и за продължаването на бойните действия

Медведчук: Действията на НАТО могат да доведат до глобална ядрена заплаха - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Страните от НАТО предприемат действия, които могат да превърнат войната в Европа в реалност и да доведат до ядрена заплаха в световен мащаб. Това заяви Виктор Медведчук, ръководител на движението „Другата Украйна“, цитиран от агенция ТАСС, предава Фокус.

В статия, публикувана на интернет страницата на движението, Медведчук отправи критики към украинската компания Fire Point, като я определи като „грозна симбиоза на безграничната корупция на Украйна и подлостта на страните от НАТО“. Според него действията на западните държави тласкат украинския народ към продължаване на бойните действия, които той определи като безсмислено клане.

Медведчук заяви, че подкрепата за Украйна допринася за разширяването на географския обхват на войната и за нейната ескалация. Той постави под въпрос възможността за постигане на справедлив мир на фона на доставките, които според него позволяват на Украйна да нанася удари дълбоко на руска територия.

„За какъв справедлив мир можем да говорим, когато Украйна на Зеленски е снабдена с всичко необходимо, за да нанася удари дълбоко в Русия, а корумпираните украински служители получават заплащане за това?“, написа той.

По думите му подобно развитие може да има сериозни последици не само за участниците в конфликта, но и за международната сигурност.

„Всичко това може да струва скъпо на света, тъй като страните от НАТО правят всичко възможно, за да гарантират, че войната в Европа ще се превърне в реалност, което може да доведе до ядрена заплаха в световен мащаб“, заяви Медведчук.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 5151

    12 12 Отговор
    Путин все още може да сдържа военните. Въпроса е докога. Всеки момент военните могат да вземат властта и тогава ще се случат ужасни неща на народите от Европа и Русия. Всичко виси на косъм.

    Коментиран от #4, #7, #9, #17

    12:26 09.10.2026

  • 2 Робот

    5 7 Отговор
    Ядрена война няма да има , Китай няма до позволят но нощния им суперкомпютър може да блокира дигиталния път на парите и да парализира системата..!

    12:31 09.10.2026

  • 3 Все пак имало

    10 8 Отговор
    и мислещи хора в 404. Браво!

    Коментиран от #6, #12

    12:31 09.10.2026

  • 4 Ихууууу ганьовото

    11 6 Отговор

    До коментар #1 от "5151":

    Защо смяташ,че на Русия нищо няма да и се случи?

    12:33 09.10.2026

  • 5 Аааре бегай от тука ве

    12 7 Отговор
    Стига сте ни плашили бе паяци смешни. Чуци муци медвеци

    12:35 09.10.2026

  • 6 А бе

    11 6 Отговор

    До коментар #3 от "Все пак имало":

    този е човек на Путин,колкото мисли единият,толкова и другия.

    12:36 09.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 На. То. Е агресивен военен блок

    7 8 Отговор
    Действията на алианса под формата на планирани военни учения в Балтийско море са провокативни и целят не само да окажат натиск , а да предизвикат военен сблъсък.

    Коментиран от #16

    12:36 09.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 не може да бъде

    8 9 Отговор
    За мен лично няма никакво съмнение че определени хора от натовските държави се опитват да въвлекат Русия в някакъв пряк военен конфликт НАТО-Русия с цел запазване на властта си или политическо оцеляване и спасение от политическа катастрофа!?Това са преди всичко Мерц Макрон Урсула Калас Доналд Туск !?И ще кажа веднага защо -дайте да пофантазираме малко и да си представим как ще изглежда ЕС светът и водещите европейски държави на 1май 2027г !?Марин льо Пен печели изборите за президент във Франция -това е почти 100% вероятност Мерц губи изборите през април в Северен Рейн -Вестафлаия и други провинции и подава оставка -това също е почти 100 % вероятност -Великобритания е в тежка политическа криза по различни причини Украйна след зимата е в колапс -тотален ...Близкият Изток и петролният пазар или са в процес на завършване на перфектната буря или ближат рани от нея САЩ -републиканци и демократи са се вкопчили в тежка политическа борба -след като републиканците са загубили и двете камари- и т.н.....защо му е на Путин да търси конфликт с НАТО -просто трябва да дочака пролетта !?

    Коментиран от #15, #23

    12:38 09.10.2026

  • 11 Промяната

    5 8 Отговор
    Ще се опитам да си представя какво мислят главите от НАТО. Значи, сега ако изтърват , когато Русия воюва и е отслабена, никога вече няма да могат да продължат и разширят войната, надявайки се да падне Русия и да разграбят ресурсите й от огромната територия. Изтърват ли да се сключи мир, край!

    Коментиран от #14, #20

    12:41 09.10.2026

  • 12 Oня с коня

    7 8 Отговор

    До коментар #3 от "Все пак имало":

    И що си мислиш че тоя типичен руски Ратай се подвизава в Украйна,а Офисът му не е в някоя Деревня на заграбените от руснаците Територии?

    12:44 09.10.2026

  • 13 Куме, Куме ...

    3 3 Отговор
    Тоя шебек Медведчук е Путинов кум. И плаши с ядрено оръжие нормалните хора. Като Медводков/Медведев. Тоя последният има друга роля. Не е цензурно да я споменаваме, но пък е световна тайна.

    12:58 09.10.2026

  • 14 Путин нападна вероломно Украйна.

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "Промяната":

    Той почна войната
    Нема да го жалят я.

    13:00 09.10.2026

  • 15 Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ НАТОВСКА

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "не може да бъде":

    Кой ли се опитва да въведе Запада във военен конфликт.

    13:01 09.10.2026

  • 16 Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ НАТОВСКА

    4 2 Отговор

    До коментар #8 от "На. То. Е агресивен военен блок":

    Путин води война, НАТО бил агресивен......

    13:01 09.10.2026

  • 17 И кои руски военни ...

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "5151":

    Ония от тридневната петгодишна операция с тоалетни и перални на гръб? Дето бегат назад с наскоци към каторгата тактически и стратегически. Тия ли?

    13:03 09.10.2026

  • 18 Йода

    1 0 Отговор
    Този жив ли е още.

    13:06 09.10.2026

  • 19 Антирашист 4501

    3 2 Отговор
    Рашиста медведчук защо не коментира агресора пусин?

    13:08 09.10.2026

  • 20 Антирашист 4502

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "Промяната":

    Това е чисто рашистко мислене, което под формата на параноя крие агресия и болни амбиции !

    13:12 09.10.2026

  • 21 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 2 Отговор
    Това каже за действията на Русия
    Дето нападнаха вероломно Украйна
    И водят братоубийствена война.

    13:17 09.10.2026

  • 22 ЕДИНИЯТ МЕДВЕДЧУК

    0 0 Отговор
    ДРУГИЯ МЕДВЕДЕВ.

    И ДВАМАТА ЯДРЕНИ ИЗДУХАНЯЦИ.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    13:29 09.10.2026

  • 23 ЗА ТЕБЕ

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "не може да бъде":

    МИСЛЕНЕТО
    МАЙ СЕ СВЕЖДА
    ДО ИЗПИВАНЕТО
    НА ДВЕ - ТРИ ХАПЧЕТА
    ЗА ХАЛЮЦИНАЦИИ...

    РУСОТЪПАЦИТЕ ГИ ЗНАЕМ

    13:31 09.10.2026

  • 24 Герги

    1 0 Отговор
    Голяма грешка направи Украйна че замени това лаещо куче,този предател....вместо да е в затвора доживот,той ще си харчи крадените пари..

    13:40 09.10.2026

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