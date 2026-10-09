Медведчук: Действията на НАТО могат да доведат до глобална ядрена заплаха

Страните от НАТО предприемат действия, които могат да превърнат войната в Европа в реалност и да доведат до ядрена заплаха в световен мащаб. Това заяви Виктор Медведчук, ръководител на движението „Другата Украйна“, цитиран от агенция ТАСС, предава Фокус.
В статия, публикувана на интернет страницата на движението, Медведчук отправи критики към украинската компания Fire Point, като я определи като „грозна симбиоза на безграничната корупция на Украйна и подлостта на страните от НАТО“. Според него действията на западните държави тласкат украинския народ към продължаване на бойните действия, които той определи като безсмислено клане.
Медведчук заяви, че подкрепата за Украйна допринася за разширяването на географския обхват на войната и за нейната ескалация. Той постави под въпрос възможността за постигане на справедлив мир на фона на доставките, които според него позволяват на Украйна да нанася удари дълбоко на руска територия.
„За какъв справедлив мир можем да говорим, когато Украйна на Зеленски е снабдена с всичко необходимо, за да нанася удари дълбоко в Русия, а корумпираните украински служители получават заплащане за това?“, написа той.
По думите му подобно развитие може да има сериозни последици не само за участниците в конфликта, но и за международната сигурност.
„Всичко това може да струва скъпо на света, тъй като страните от НАТО правят всичко възможно, за да гарантират, че войната в Европа ще се превърне в реалност, което може да доведе до ядрена заплаха в световен мащаб“, заяви Медведчук.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 5151
Коментиран от #4, #7, #9, #17
12:26 09.10.2026
2 Робот
12:31 09.10.2026
3 Все пак имало
Коментиран от #6, #12
12:31 09.10.2026
4 Ихууууу ганьовото
До коментар #1 от "5151":Защо смяташ,че на Русия нищо няма да и се случи?
12:33 09.10.2026
5 Аааре бегай от тука ве
12:35 09.10.2026
6 А бе
До коментар #3 от "Все пак имало":този е човек на Путин,колкото мисли единият,толкова и другия.
12:36 09.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 На. То. Е агресивен военен блок
Коментиран от #16
12:36 09.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 не може да бъде
Коментиран от #15, #23
12:38 09.10.2026
11 Промяната
Коментиран от #14, #20
12:41 09.10.2026
12 Oня с коня
До коментар #3 от "Все пак имало":И що си мислиш че тоя типичен руски Ратай се подвизава в Украйна,а Офисът му не е в някоя Деревня на заграбените от руснаците Територии?
12:44 09.10.2026
13 Куме, Куме ...
12:58 09.10.2026
14 Путин нападна вероломно Украйна.
До коментар #11 от "Промяната":Той почна войната
Нема да го жалят я.
13:00 09.10.2026
15 Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ НАТОВСКА
До коментар #10 от "не може да бъде":Кой ли се опитва да въведе Запада във военен конфликт.
13:01 09.10.2026
16 Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ НАТОВСКА
До коментар #8 от "На. То. Е агресивен военен блок":Путин води война, НАТО бил агресивен......
13:01 09.10.2026
17 И кои руски военни ...
До коментар #1 от "5151":Ония от тридневната петгодишна операция с тоалетни и перални на гръб? Дето бегат назад с наскоци към каторгата тактически и стратегически. Тия ли?
13:03 09.10.2026
18 Йода
13:06 09.10.2026
19 Антирашист 4501
13:08 09.10.2026
20 Антирашист 4502
До коментар #11 от "Промяната":Това е чисто рашистко мислене, което под формата на параноя крие агресия и болни амбиции !
13:12 09.10.2026
21 ГОЛЕМ СМЕХ
Дето нападнаха вероломно Украйна
И водят братоубийствена война.
13:17 09.10.2026
22 ЕДИНИЯТ МЕДВЕДЧУК
И ДВАМАТА ЯДРЕНИ ИЗДУХАНЯЦИ.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
13:29 09.10.2026
23 ЗА ТЕБЕ
До коментар #10 от "не може да бъде":МИСЛЕНЕТО
МАЙ СЕ СВЕЖДА
ДО ИЗПИВАНЕТО
НА ДВЕ - ТРИ ХАПЧЕТА
ЗА ХАЛЮЦИНАЦИИ...
РУСОТЪПАЦИТЕ ГИ ЗНАЕМ
13:31 09.10.2026
24 Герги
13:40 09.10.2026