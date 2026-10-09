Гърция дава по 10 000 евро на хора, които се заселят трайно в гранични райони

Гърция разширява програмата си за насърчаване на постоянното заселване в граничните райони, като предлага финансова помощ от 10 000 евро на хората, които се преместят там. Приемът на заявления започва в сряда, 14 октомври. Това съобщи министърът на социалното сближаване и семейните въпроси Домна Михаилиду, цитирана от вестник „Катимерини“, предава News.bg.

Инициативата, която първоначално беше въведена в североизточния регион Еврос, вече ще обхваща и регионалните единици Килкис, Флорина, Кастория, Драма, Пела, Гревена, Козани, Серес, Янина и Теспротия.

Съгласно съвместно министерско решение в програмата ще бъдат включени седем от осемте общини в регионалната единица Янина, както и общините Сули и Филиатес в Теспротия.

По-облекчени условия за кандидатстване

Обновената програма предвижда по-гъвкави критерии за допустимост. Отпада изискването кандидатите да доказват, че работят в района, в който възнамеряват да се установят. Целта е да се улесни преместването на хора, работещи дистанционно, както и на други лица, които не се нуждаят от местна заетост.

По думите на Михаилиду вместо това кандидатите ще трябва да поддържат или да наемат жилище в съответния район. Програмата вече няма да се ограничава до селските населени места, а ще обхваща и градски центрове.

Разширява се и кръгът на хората, които могат да получат подкрепа. В него се включват гръцки граждани, живеещи в други държави от Европейския съюз, както и завършили висше образование в посочените региони, които решат да останат там след дипломирането си. Право на участие ще имат и домакинства, които се преместват в населени места с различен размер, включително градове.

10 000 евро на две вноски

Финансовата помощ ще се изплаща на два етапа. След одобрение на заявлението кандидатите ще получават първоначално 5000 евро, предназначени да покрият част от разходите по преместването.

Останалите 5000 евро ще бъдат изплащани, след като получателят е живял постоянно в съответния район в продължение на една година.

За кандидатстването ще е необходимо да се представи доказателство за основно местожителство, както и документи, удостоверяващи собственост или наем на жилище. При наемане на имот договорът трябва да е със срок на действие най-малко три години.