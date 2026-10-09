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Дронове и електронно оборудване са открити у задържан руски пропагандист в Черна гора
  Тема: Украйна

Дронове и електронно оборудване са открити у задържан руски пропагандист в Черна гора

9 Октомври, 2026 13:57 672 13

  • михаил звинчук-
  • рибарь-
  • черна гора-
  • дронове-
  • хибридна дейност

Черногорските служби проверяват подозрения за хибридна дейност

Дронове и електронно оборудване са открити у задържан руски пропагандист в Черна гора - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ръководителят на руската информационна мрежа „Рибарь“ Михаил Звинчук е задържан в Черна гора заедно със съпругата си Валерия Звинчук и още три лица. Акцията е проведена в град Рисан, в района на Которския залив, от Отдела за сигурност в Тиват в сътрудничество с Агенцията за национална сигурност на Черна гора.

При задържането са открити дронове, цифрово оборудване, електронни устройства и телефони. Срещу групата се извършва криминална проверка, като засега няма публично съобщение за повдигнати обвинения или съдебно решение.

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„Полицията и ANB ще предприемат допълнителни мерки за защита на националната сигурност“, съобщава черногорският вестник „Виести“, позовавайки се на източници от сектора за сигурност.

Проверяват предполагаема хибридна дейност

Според „Виести“ черногорските служби са разполагали с информация за пристигането на представители на мрежата и са наблюдавали престоя им няколко дни. Предполагаемата цел на посещението е била заснемане на документален видеоматериал за привеждането на визовата политика на Черна гора в съответствие със стандартите на Европейския съюз.

Източници на изданието твърдят, че планираното съдържание е трябвало да представи европейската интеграция като процес, наложен по политически причини, който може да има отрицателни последици за туризма, икономическата стабилност и националните интереси на Черна гора. Тези твърдения са част от текущата проверка и не са потвърдени с публично огласени обвинения.

Операцията е свързана с подозрения за хибридна дейност на мрежата „Рибарь“. Великобритания и САЩ я свързват с кремълска пропаганда и операции за чуждестранно информационно влияние. Звинчук е под британски санкции, а Държавният департамент на САЩ го е включил в списък на лица, които според американските власти са свързани със злонамерени операции за влияние срещу изборния процес в САЩ.

Американската програма „Награда за справедливост“ предлага до 10 милиона долара за информация, която помогне за установяването на лица или местонахождението на чуждестранни участници, свързани с намеса в избори в САЩ, включително предполагаеми сътрудници на „Рибарь“. Черногорската полиция и службите за сигурност предстои да решат какви последващи действия ще бъдат предприети спрямо задържаните.

Източници: vijesti.me, pravda.com.ua


Черна Гора
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Факт

    5 3 Отговор
    Разликата между Русия и Запада в свободата на словото е колкото разликата между врат и шия.

    14:01 09.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 А руската

    2 7 Отговор
    пасмена в България до кога ще щъка по форумите?

    Коментиран от #10

    14:09 09.10.2026

  • 9 Лкййхгж

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Копейки,":

    Какво е това сбу

    14:13 09.10.2026

  • 10 Шшшшшш

    4 4 Отговор

    До коментар #8 от "А руската":

    Учи руски,пич ще ти потрябва.

    Коментиран от #11

    14:14 09.10.2026

  • 11 Ииии

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Шшшшшш":

    Учи китайски

    14:18 09.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 пол

    1 0 Отговор
    Арестуваните е трябвало да заснемат Цетинският манастир. Било е подадено искане и получено разрешение.

    15:06 09.10.2026