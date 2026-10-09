Дронове и електронно оборудване са открити у задържан руски пропагандист в Черна гора

Ръководителят на руската информационна мрежа „Рибарь“ Михаил Звинчук е задържан в Черна гора заедно със съпругата си Валерия Звинчук и още три лица. Акцията е проведена в град Рисан, в района на Которския залив, от Отдела за сигурност в Тиват в сътрудничество с Агенцията за национална сигурност на Черна гора.

При задържането са открити дронове, цифрово оборудване, електронни устройства и телефони. Срещу групата се извършва криминална проверка, като засега няма публично съобщение за повдигнати обвинения или съдебно решение.

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Проверяват предполагаема хибридна дейност

„Полицията и ANB ще предприемат допълнителни мерки за защита на националната сигурност“, съобщава черногорският вестник „Виести“, позовавайки се на източници от сектора за сигурност.

Според „Виести“ черногорските служби са разполагали с информация за пристигането на представители на мрежата и са наблюдавали престоя им няколко дни. Предполагаемата цел на посещението е била заснемане на документален видеоматериал за привеждането на визовата политика на Черна гора в съответствие със стандартите на Европейския съюз.

Източници на изданието твърдят, че планираното съдържание е трябвало да представи европейската интеграция като процес, наложен по политически причини, който може да има отрицателни последици за туризма, икономическата стабилност и националните интереси на Черна гора. Тези твърдения са част от текущата проверка и не са потвърдени с публично огласени обвинения.

Операцията е свързана с подозрения за хибридна дейност на мрежата „Рибарь“. Великобритания и САЩ я свързват с кремълска пропаганда и операции за чуждестранно информационно влияние. Звинчук е под британски санкции, а Държавният департамент на САЩ го е включил в списък на лица, които според американските власти са свързани със злонамерени операции за влияние срещу изборния процес в САЩ.

Американската програма „Награда за справедливост“ предлага до 10 милиона долара за информация, която помогне за установяването на лица или местонахождението на чуждестранни участници, свързани с намеса в избори в САЩ, включително предполагаеми сътрудници на „Рибарь“. Черногорската полиция и службите за сигурност предстои да решат какви последващи действия ще бъдат предприети спрямо задържаните.

Източници: vijesti.me, pravda.com.ua