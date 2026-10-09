Дронове и електронно оборудване са открити у задържан руски пропагандист в Черна гора

Ръководителят на руската информационна мрежа „Рибарь“ Михаил Звинчук е задържан в Черна гора заедно със съпругата си Валерия Звинчук и още три лица. Акцията е проведена в град Рисан, в района на Которския залив, от Отдела за сигурност в Тиват в сътрудничество с Агенцията за национална сигурност на Черна гора.
При задържането са открити дронове, цифрово оборудване, електронни устройства и телефони. Срещу групата се извършва криминална проверка, като засега няма публично съобщение за повдигнати обвинения или съдебно решение.
Проверяват предполагаема хибридна дейност
Според „Виести“ черногорските служби са разполагали с информация за пристигането на представители на мрежата и са наблюдавали престоя им няколко дни. Предполагаемата цел на посещението е била заснемане на документален видеоматериал за привеждането на визовата политика на Черна гора в съответствие със стандартите на Европейския съюз.
Източници на изданието твърдят, че планираното съдържание е трябвало да представи европейската интеграция като процес, наложен по политически причини, който може да има отрицателни последици за туризма, икономическата стабилност и националните интереси на Черна гора. Тези твърдения са част от текущата проверка и не са потвърдени с публично огласени обвинения.
Операцията е свързана с подозрения за хибридна дейност на мрежата „Рибарь“. Великобритания и САЩ я свързват с кремълска пропаганда и операции за чуждестранно информационно влияние. Звинчук е под британски санкции, а Държавният департамент на САЩ го е включил в списък на лица, които според американските власти са свързани със злонамерени операции за влияние срещу изборния процес в САЩ.
Американската програма „Награда за справедливост“ предлага до 10 милиона долара за информация, която помогне за установяването на лица или местонахождението на чуждестранни участници, свързани с намеса в избори в САЩ, включително предполагаеми сътрудници на „Рибарь“. Черногорската полиция и службите за сигурност предстои да решат какви последващи действия ще бъдат предприети спрямо задържаните.
Източници: vijesti.me, pravda.com.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
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3 Факт
14:01 09.10.2026
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8 А руската
Коментиран от #10
14:09 09.10.2026
9 Лкййхгж
До коментар #7 от "Копейки,":Какво е това сбу
14:13 09.10.2026
10 Шшшшшш
До коментар #8 от "А руската":Учи руски,пич ще ти потрябва.
Коментиран от #11
14:14 09.10.2026
11 Ииии
До коментар #10 от "Шшшшшш":Учи китайски
14:18 09.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 пол
15:06 09.10.2026