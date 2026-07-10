Новини
Свят »
Румъния »
Сняг посред лято заваля на Балканите! Любители на зимните спортове караха сноуборд в Румъния

Сняг посред лято заваля на Балканите! Любители на зимните спортове караха сноуборд в Румъния

10 Юли, 2026 15:18 1 375 9

  • румъния-
  • балкани-
  • сняг-
  • зима-
  • климат-
  • глобално затопляне

Буря нанесе значителни щети в окръг Прахова, включително в град Синая, предпочитан и от много българи за почивка

Сняг посред лято заваля на Балканите! Любители на зимните спортове караха сноуборд в Румъния - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Лятото на 2026 г. донесе изненадващи метеорологични условия в Румъния. След поредица от горещи дни в началото на юли, в разгара на сезона в планината Бучедж заваля сняг, а живакът в термометрите отчете градус над нулата, предават месните медии, цитирани от БТА.

В четвъртък (9 юни) ентусиасти на зимните спортове се екипираха и се отдадоха на сноубординг, пише в свой материал по темата вестник „Гъндул“.

В други части на Румъния нестабилното време причини сериозни поражения. Буря нанесе значителни щети в окръг Прахова, включително в град Синая, предпочитан и от много българи за почивка.

Силните пориви на вятъра отнесоха покриви на къщи, множество улици са осеяни с клони от прекършени дървета. В Брагадиру и Калиманещ паднаха градушки.


Румъния
Поставете оценка:
Оценка 4.9 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Така де

    10 1 Отговор
    Добре че е глобалното затопляне, че иначе през юли ще има сибирски студ.

    15:23 10.07.2026

  • 2 Урсула

    8 3 Отговор
    Това е от глобалното затопляне! Ниакво къпане и ядене на боб!
    На Русия да и се наложи пореднен пакет санкциЙ. Казах!
    Сало Уганда, сало хероям.
    пак казах!

    15:24 10.07.2026

  • 3 Някой

    9 2 Отговор
    Е затова напослдък зелените терористи спряха да говорят за глобално затопляне. Почнаха да бърборят за климатични промени - къде-къде по-разтегливо е? Каквото и да стане - все е по вина на климатичните промени. Които пък са директно следствие единствено и само на човешката дейност. И така плашат народа - дано не роптае като му сложат още някой зелен данък, акзиц, такса и т.н.

    15:25 10.07.2026

  • 4 чевстен ционист

    3 1 Отговор
    Знаете ли как става глобална зима посред лято?

    15:28 10.07.2026

  • 5 ЗИЛ 117

    0 2 Отговор
    Нещо полезно, днс против реклами и с добра скорост от братята руснаци d n s.a d g u a r d-d n s.c o m(добавя се без растоянията между буквите) става и за мобилни

    15:31 10.07.2026

  • 6 Читател

    3 1 Отговор
    Ония сатанисти са объркали настройките на ХААРП.

    15:32 10.07.2026

  • 7 Факт

    2 1 Отговор
    Радиация от складовете край Киев?

    15:32 10.07.2026

  • 8 хи хи

    5 0 Отговор
    Абе и на висулки да станете, зелените шарлатани пак ще "регистрират" "най-горещото лято" в историята. хи хи хи

    15:50 10.07.2026

  • 9 Кви българи

    4 0 Отговор
    на почивка в Синая бе, глафон? Ритат се направо

    15:51 10.07.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания