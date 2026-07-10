Сняг посред лято заваля на Балканите! Любители на зимните спортове караха сноуборд в Румъния

Лятото на 2026 г. донесе изненадващи метеорологични условия в Румъния. След поредица от горещи дни в началото на юли, в разгара на сезона в планината Бучедж заваля сняг, а живакът в термометрите отчете градус над нулата, предават месните медии, цитирани от БТА.

В четвъртък (9 юни) ентусиасти на зимните спортове се екипираха и се отдадоха на сноубординг, пише в свой материал по темата вестник „Гъндул“.

В други части на Румъния нестабилното време причини сериозни поражения. Буря нанесе значителни щети в окръг Прахова, включително в град Синая, предпочитан и от много българи за почивка.

Силните пориви на вятъра отнесоха покриви на къщи, множество улици са осеяни с клони от прекършени дървета. В Брагадиру и Калиманещ паднаха градушки.