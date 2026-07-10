Сняг посред лято заваля на Балканите! Любители на зимните спортове караха сноуборд в Румъния

Лятото на 2026 г. донесе изненадващи метеорологични условия в Румъния. След поредица от горещи дни в началото на юли, в разгара на сезона в планината Бучедж заваля сняг, а живакът в термометрите отчете градус над нулата, предават месните медии, цитирани от БТА.
В четвъртък (9 юни) ентусиасти на зимните спортове се екипираха и се отдадоха на сноубординг, пише в свой материал по темата вестник „Гъндул“.
В други части на Румъния нестабилното време причини сериозни поражения. Буря нанесе значителни щети в окръг Прахова, включително в град Синая, предпочитан и от много българи за почивка.
Силните пориви на вятъра отнесоха покриви на къщи, множество улици са осеяни с клони от прекършени дървета. В Брагадиру и Калиманещ паднаха градушки.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Така де
15:23 10.07.2026
2 Урсула
На Русия да и се наложи пореднен пакет санкциЙ. Казах!
Сало Уганда, сало хероям.
пак казах!
15:24 10.07.2026
3 Някой
15:25 10.07.2026
4 чевстен ционист
15:28 10.07.2026
5 ЗИЛ 117
15:31 10.07.2026
6 Читател
15:32 10.07.2026
7 Факт
15:32 10.07.2026
8 хи хи
15:50 10.07.2026
9 Кви българи
15:51 10.07.2026