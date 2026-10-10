Земетресение с магнитуд 7,7 разтърси Панама, има разрушения ВИДЕО

Земетресение с магнитуд 7,7 разтърси южната част на Панама и предизвика щети по сгради, пътища и инфраструктура в няколко провинции. Няма потвърдени жертви, но властите съобщиха за ранени и спасителни операции.

По данни на Геоложката служба на САЩ епицентърът е бил близо до отдалеченото селище Питалоса Ариба в провинция Ерера, на дълбочина около 10-12,6 километра. Първоначалната оценка на труса е била за магнитуд 8, след което е коригирана на 7,6 и 7,7. Асошиейтед прес съобщи и за втори силен трус с магнитуд 6,6, както и за над 45 вторични труса.

Разрушени сгради и повредени пътища

Най-сериозни са щетите в провинциите Ерера, Лос Сантос, Верагуас и Кокле. Частично се е срутил хотел „Дос Континентес“ в Кокле, а камбанарията на катедралата „Сан Хуан Баутиста“ в Пенономе е рухнала. Засегнати са още жилища, магазини, църкви, училища, болници и сгради на местната администрация.

Местни медии съобщиха за големи пукнатини по пътища във Верагуас. В Сона е рухнала голяма част от пожарна станция, като под конструкцията са останали аварийни автомобили. В Агуадулсе един човек е бил спасен от общинския пазар, а 15 ученици са получили леки наранявания и са били евакуирани.

Системата за гражданска защита Синапрок съобщи, че няма загинали. Заместник-директорът на службата Малитзие Ривера уточни, че пострадали хора са били откарани в болници в централните провинции. До последните оповестени данни няма съобщения за изчезнали.

Евакуации и прекъсвания на електрозахранването

В столицата Панама хората са напуснали сградите и са се събрали по улиците след силните люлеения. Били са евакуирани станции на двете линии на метрото, а летището „Токумен“ временно е спряло работа заради проверки. По-късно въздушният трафик е възстановен.

Електроразпределителното дружество „Натурджи“ съобщи за прекъсвания на тока в шест провинции. Панамският канал не е преустановявал работа. Технически екипи проверяват съоръженията, но движението по ключовия воден път продължава нормално.

Първоначално е било издадено предупреждение за цунами по тихоокеанското крайбрежие. След като не са установени опасни вълни, предупреждението е отменено. Властите са наблюдавали промени в морското равнище край няколко острова.

Призив за спокойствие

Президентът Хосе Раул Мулино призова панамците да запазят спокойствие. „Никой не беше готов и никой никога не е готов за подобно бедствие“, заяви той, като предупреди, че оценката на щетите може да се промени в следващите часове.

Директорът на панамския геонаучен институт Нестор Луке заяви, че трусът вероятно е свързан със системата от активни разломи Асуеро-Сона. „Това е система от активни разломи, които понякога освобождават натрупаното напрежение и така отделят толкова голямо количество енергия“, каза Луке.

Спасителните служби продължават огледите на сградите, пътищата, болниците и водоснабдителните съоръжения. Окончателният размер на материалните щети и броят на пострадалите все още не са установени.

Източници: apnews.com, gmanetwork.com, prensa.com