Зеленски: САЩ се договориха с Путин зад гърба ни

Украинският президент Владимир Зеленски обвини екипа на американския президент Доналд Тръмп, че е използвал срещата с украинската делегация във Флорида, докато паралелно е договарял с Владимир Путин доставки на руски дизел за Съединените щати. Той определи действията като нечестни в телефонно интервю за Axios.
По думите на Зеленски специалният пратеник на Тръмп Стив Уиткоф е предложил срещата, за да бъдат обсъдени нови американски идеи за прекратяване на войната. Украинската делегация е разговаряла с Уиткоф и Джаред Къшнър, но според президента на Украйна американската страна не е дала знак, че подготвя споразумение с Русия за покупка на милиони тонове дизелово гориво.
Около час преди официалното изявление на Тръмп украинските преговарящи са били информирани, че той планира разговор с Путин и може да обяви отпадане на санкции. „Това не е честно, защото ние се опитвахме да изграждаме отношенията си по най-добрия начин“, заяви Зеленски.
Сделката за руския дизел
В петък Тръмп съобщи, че след телефонен разговор с Путин е договорил доставки на руски дизел за американския и световните пазари. Според публикуваните от него параметри Русия трябва да достави над 300 000 тона веднага, още 500 000 тона през ноември, 1 милион тона след това и допълнителни 3 милиона тона в кратки срокове.
След съобщението Министерството на финансите на САЩ чрез Управлението за контрол на чуждестранните активи, известно като OFAC, издаде Генерална лицензия №135. Тя разрешава операции по продажба, доставка, разтоварване и внос на дизелово гориво с руски произход до 17 април 2027 г.
Зеленски заяви, че би подкрепил облекчаване на енергийните санкции само ако то е част от договореност за спиране на ударите по енергийната инфраструктура на Украйна и Русия. Вместо това, по думите му, Вашингтон не е получил отстъпки от Москва. Той определи решението като „подарък за Путин“ и го сравни с „Аляска номер две“.
Киев очаква пълен доклад
Украинският президент предположи, че разрешаването на износа на руски дизел може да е свързано с планирано посещение на пратеници на Тръмп в Русия. „Изглежда, че купувате тази среща“, каза Зеленски, като уточни, че все още не знае дали това действително е била целта на американската страна.
Зеленски заяви, че ще поиска пълен доклад от украинската преговорна група за разговорите във Флорида. Той не обяви отказ от американското посредничество и подчерта, че Украйна има нужда от опитите на САЩ да спрат войната.
След разговора си с Тръмп Владимир Путин потвърди готовността на Русия да доставя нефт и нефтопродукти на американския и световните пазари и заяви, че очаква по-нататъшно сътрудничество между двете държави.
Източници: pravda.com.ua, axios.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Че откъде руски дизел?
Коментиран от #10
04:17 10.10.2026
2 Нормално
Коментиран от #13
04:18 10.10.2026
3 Уффф
Коментиран от #5, #9
04:19 10.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Очаква
До коментар #3 от "Уффф":Мадяр.
Коментиран от #19
04:20 10.10.2026
6 Гориил
Коментиран от #18
04:20 10.10.2026
7 Зико
04:20 10.10.2026
8 404
Коментиран от #12
04:20 10.10.2026
9 Кой е дрогиран сКопейко?
До коментар #3 от "Уффф":Себе си ли визираш?
04:20 10.10.2026
10 Че откъде акъл
До коментар #1 от "Че откъде руски дизел?":у тебе,нали верваш на факти
04:22 10.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Европеец
До коментар #2 от "Нормално":По заглавието..... отдавна съм се зарекъл да не коментирам зеления просяк милионера, това не ми пречи да кажа нагла гнида...По твоя коментар....Явно познаваш много подлеци......
Коментиран от #16
04:23 10.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Ще, ще, ама
До коментар #6 от "Гориил":трябва да питат Зеленски.
04:26 10.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 както казват
04:29 10.10.2026
21 стоян георгиев
04:29 10.10.2026
22 Тръмп
04:30 10.10.2026
23 Исторически факти
- На това място беше забранено спирането!
- Господин Тръмп, защо сте изхвърлили Зелевски от колата по време на движение?
- На това място беше забранено спирането!
04:31 10.10.2026
24 Стойко
04:32 10.10.2026
25 Страх лозе пази
04:32 10.10.2026
26 Варненец
Шах и мат от майстора Путин! Велик! 💪
04:34 10.10.2026
27 Тръмп и диктатора лъжат
Нищо вярно няма в това което говорят.
Коментиран от #29, #30, #35
04:37 10.10.2026
28 Хихихи
04:38 10.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Мдаа
До коментар #27 от "Тръмп и диктатора лъжат":Така, така то затова киифските нацисти са истерясали хахаха от победите си бухахаха
04:40 10.10.2026
31 И ся…
04:42 10.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Луд
04:45 10.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Смехурко
Раша няма горива и внася от Индия и Беларус 😂, а ще изнася за САЩ.
04:51 10.10.2026
37 Да вярваш
До коментар #32 от "Смях в залата":НА ЗАВИСИМ---------- ДРУГА БИРА СИ Е
04:53 10.10.2026
38 а кога ще има нов пакет от сакнций ?
уная вещица урсула ще се спука от злоба сега!
или срещу думата на тръмп не може да реве ха ха ха ха
а корабите от сенчествия флот дето ги арестувахте? сега май ще ги пущате и ще се правите че не виждате ха ха ха
04:54 10.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЗА ЗАЕКА И ГОРСКИТЕ ЖИВОТНИ
05:17 10.10.2026
43 Слуга на народа
05:21 10.10.2026
44 А ми какво се оплаква?
05:27 10.10.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Зеленото вече е Луд "по цялата глава"
05:30 10.10.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Али Турчинът
За колко дена може да се превземе?
Знаете ли.?
05:35 10.10.2026