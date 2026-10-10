Зеленски: САЩ се договориха с Путин зад гърба ни

Украинският президент Владимир Зеленски обвини екипа на американския президент Доналд Тръмп, че е използвал срещата с украинската делегация във Флорида, докато паралелно е договарял с Владимир Путин доставки на руски дизел за Съединените щати. Той определи действията като нечестни в телефонно интервю за Axios.

По думите на Зеленски специалният пратеник на Тръмп Стив Уиткоф е предложил срещата, за да бъдат обсъдени нови американски идеи за прекратяване на войната. Украинската делегация е разговаряла с Уиткоф и Джаред Къшнър, но според президента на Украйна американската страна не е дала знак, че подготвя споразумение с Русия за покупка на милиони тонове дизелово гориво.

Около час преди официалното изявление на Тръмп украинските преговарящи са били информирани, че той планира разговор с Путин и може да обяви отпадане на санкции. „Това не е честно, защото ние се опитвахме да изграждаме отношенията си по най-добрия начин“, заяви Зеленски.

Сделката за руския дизел

В петък Тръмп съобщи, че след телефонен разговор с Путин е договорил доставки на руски дизел за американския и световните пазари. Според публикуваните от него параметри Русия трябва да достави над 300 000 тона веднага, още 500 000 тона през ноември, 1 милион тона след това и допълнителни 3 милиона тона в кратки срокове.

След съобщението Министерството на финансите на САЩ чрез Управлението за контрол на чуждестранните активи, известно като OFAC, издаде Генерална лицензия №135. Тя разрешава операции по продажба, доставка, разтоварване и внос на дизелово гориво с руски произход до 17 април 2027 г.

Зеленски заяви, че би подкрепил облекчаване на енергийните санкции само ако то е част от договореност за спиране на ударите по енергийната инфраструктура на Украйна и Русия. Вместо това, по думите му, Вашингтон не е получил отстъпки от Москва. Той определи решението като „подарък за Путин“ и го сравни с „Аляска номер две“.

Киев очаква пълен доклад

Украинският президент предположи, че разрешаването на износа на руски дизел може да е свързано с планирано посещение на пратеници на Тръмп в Русия. „Изглежда, че купувате тази среща“, каза Зеленски, като уточни, че все още не знае дали това действително е била целта на американската страна.

Зеленски заяви, че ще поиска пълен доклад от украинската преговорна група за разговорите във Флорида. Той не обяви отказ от американското посредничество и подчерта, че Украйна има нужда от опитите на САЩ да спрат войната.

След разговора си с Тръмп Владимир Путин потвърди готовността на Русия да доставя нефт и нефтопродукти на американския и световните пазари и заяви, че очаква по-нататъшно сътрудничество между двете държави.

Източници: pravda.com.ua, axios.com