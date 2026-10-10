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Зеленски: САЩ се договориха с Путин зад гърба ни
  Тема: Украйна

Зеленски: САЩ се договориха с Путин зад гърба ни

10 Октомври, 2026 04:12, обновена 10 Октомври, 2026 04:17 1 180 48

  • владимир зеленски-
  • доналд тръмп-
  • владимир путин-
  • руски дизел-
  • санкции

Украинският президент обвини екипа на Доналд Тръмп, че е използвал срещата с украинската делегация, докато паралелно е договарял доставки на руски дизел

Зеленски: САЩ се договориха с Путин зад гърба ни - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинският президент Владимир Зеленски обвини екипа на американския президент Доналд Тръмп, че е използвал срещата с украинската делегация във Флорида, докато паралелно е договарял с Владимир Путин доставки на руски дизел за Съединените щати. Той определи действията като нечестни в телефонно интервю за Axios.

По думите на Зеленски специалният пратеник на Тръмп Стив Уиткоф е предложил срещата, за да бъдат обсъдени нови американски идеи за прекратяване на войната. Украинската делегация е разговаряла с Уиткоф и Джаред Къшнър, но според президента на Украйна американската страна не е дала знак, че подготвя споразумение с Русия за покупка на милиони тонове дизелово гориво.

Около час преди официалното изявление на Тръмп украинските преговарящи са били информирани, че той планира разговор с Путин и може да обяви отпадане на санкции. „Това не е честно, защото ние се опитвахме да изграждаме отношенията си по най-добрия начин“, заяви Зеленски.

Сделката за руския дизел

В петък Тръмп съобщи, че след телефонен разговор с Путин е договорил доставки на руски дизел за американския и световните пазари. Според публикуваните от него параметри Русия трябва да достави над 300 000 тона веднага, още 500 000 тона през ноември, 1 милион тона след това и допълнителни 3 милиона тона в кратки срокове.

След съобщението Министерството на финансите на САЩ чрез Управлението за контрол на чуждестранните активи, известно като OFAC, издаде Генерална лицензия №135. Тя разрешава операции по продажба, доставка, разтоварване и внос на дизелово гориво с руски произход до 17 април 2027 г.

Зеленски заяви, че би подкрепил облекчаване на енергийните санкции само ако то е част от договореност за спиране на ударите по енергийната инфраструктура на Украйна и Русия. Вместо това, по думите му, Вашингтон не е получил отстъпки от Москва. Той определи решението като „подарък за Путин“ и го сравни с „Аляска номер две“.

Киев очаква пълен доклад

Украинският президент предположи, че разрешаването на износа на руски дизел може да е свързано с планирано посещение на пратеници на Тръмп в Русия. „Изглежда, че купувате тази среща“, каза Зеленски, като уточни, че все още не знае дали това действително е била целта на американската страна.

Зеленски заяви, че ще поиска пълен доклад от украинската преговорна група за разговорите във Флорида. Той не обяви отказ от американското посредничество и подчерта, че Украйна има нужда от опитите на САЩ да спрат войната.

След разговора си с Тръмп Владимир Путин потвърди готовността на Русия да доставя нефт и нефтопродукти на американския и световните пазари и заяви, че очаква по-нататъшно сътрудничество между двете държави.

Източници: pravda.com.ua, axios.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Че откъде руски дизел?

    21 11 Отговор
    Дизела ще е от Индия и ю.корея.

    Коментиран от #10

    04:17 10.10.2026

  • 2 Нормално

    30 16 Отговор
    Подлеците винаги играят в комбина.

    Коментиран от #13

    04:18 10.10.2026

  • 3 Уффф

    29 34 Отговор
    А, дрогираният какво очаква!?

    Коментиран от #5, #9

    04:19 10.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Очаква

    22 6 Отговор

    До коментар #3 от "Уффф":

    Мадяр.

    Коментиран от #19

    04:20 10.10.2026

  • 6 Гориил

    21 21 Отговор
    Да, Москва ще изпълни договора и ще получи десетки милиарди долари печалба, като бързо развива и разширява своята икономическа и финансова мощ.

    Коментиран от #18

    04:20 10.10.2026

  • 7 Зико

    22 18 Отговор
    Жалки вопли на издишащ клоун,а либералните медии за пореден път изквичаха

    04:20 10.10.2026

  • 8 404

    15 18 Отговор
    ти па кой си естественно петрол срещу оръжие вечерята е сервирана за теб ще остане да измиеш чинийте

    Коментиран от #12

    04:20 10.10.2026

  • 9 Кой е дрогиран сКопейко?

    14 14 Отговор

    До коментар #3 от "Уффф":

    Себе си ли визираш?

    04:20 10.10.2026

  • 10 Че откъде акъл

    7 15 Отговор

    До коментар #1 от "Че откъде руски дизел?":

    у тебе,нали верваш на факти

    04:22 10.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Европеец

    18 15 Отговор

    До коментар #2 от "Нормално":

    По заглавието..... отдавна съм се зарекъл да не коментирам зеления просяк милионера, това не ми пречи да кажа нагла гнида...По твоя коментар....Явно познаваш много подлеци......

    Коментиран от #16

    04:23 10.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Ще, ще, ама

    15 5 Отговор

    До коментар #6 от "Гориил":

    трябва да питат Зеленски.

    04:26 10.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 както казват

    6 17 Отговор
    комшулар -----ВАР ПАРМАК ЙОК ТЪРНАК като си зелен значи си НЕУЗРЯЛ

    04:29 10.10.2026

  • 21 стоян георгиев

    19 17 Отговор
    😂 гавра с труп, така можем да опишем последните събития с 404

    04:29 10.10.2026

  • 22 Тръмп

    14 15 Отговор
    Нямаш карти, Зелко! 🤭

    04:30 10.10.2026

  • 23 Исторически факти

    10 16 Отговор
    - Защо сте изхвърлили тъщата си от колата по време на движение?
    - На това място беше забранено спирането!

    - Господин Тръмп, защо сте изхвърлили Зелевски от колата по време на движение?
    - На това място беше забранено спирането!

    04:31 10.10.2026

  • 24 Стойко

    9 16 Отговор
    Истерията и паниката в киiф с нож можеш са режеш, хахахах

    04:32 10.10.2026

  • 25 Страх лозе пази

    10 17 Отговор
    Седемдесет и девет военнослужещи от подразделението загубиха живота си по време на бойните действия. Роберт Бровди ги почете и някъде се скри. Малко страхливец се оказа Мадяр.

    04:32 10.10.2026

  • 26 Варненец

    13 18 Отговор
    5 млрд долара за един месец директно в Руския бюджет! А покрай този дизел руснаците ще изнесат още много други неща, които са им останали ба склад 👌
    Шах и мат от майстора Путин! Велик! 💪

    04:34 10.10.2026

  • 27 Тръмп и диктатора лъжат

    16 10 Отговор
    ВСУ съсипва логистика на горива на фашистите още преди да наближи фронта, а да не говорим и за запалените рафинерии.
    Нищо вярно няма в това което говорят.

    Коментиран от #29, #30, #35

    04:37 10.10.2026

  • 28 Хихихи

    9 13 Отговор
    Тъпотията на Зеля с ударите си по руски рафинерии само вдигна цената на руския петрол и дизел 😅 още ли не сте разбрали, че наркомана е руски агент

    04:38 10.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Мдаа

    9 9 Отговор

    До коментар #27 от "Тръмп и диктатора лъжат":

    Така, така то затова киифските нацисти са истерясали хахаха от победите си бухахаха

    04:40 10.10.2026

  • 31 И ся…

    3 7 Отговор
    …като свършат резко парите ‘ко ‘ши прайм, м?!

    04:42 10.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Луд

    9 6 Отговор
    Да си заблуден че си фактор е едно ,Да успееш да заблудиш 50 милионна държава че са фактор във световен мащаб си е можене.Но не трае дълго.

    04:45 10.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Смехурко

    4 4 Отговор
    Дончо всеки ден излиза и пляска пред медиите по една нелепа лъжа и тази е от тях.
    Раша няма горива и внася от Индия и Беларус 😂, а ще изнася за САЩ.

    04:51 10.10.2026

  • 37 Да вярваш

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Смях в залата":

    НА ЗАВИСИМ---------- ДРУГА БИРА СИ Е

    04:53 10.10.2026

  • 38 а кога ще има нов пакет от сакнций ?

    5 1 Отговор
    какво става със пакетите или кашоните със санкций?

    уная вещица урсула ще се спука от злоба сега!

    или срещу думата на тръмп не може да реве ха ха ха ха

    а корабите от сенчествия флот дето ги арестувахте? сега май ще ги пущате и ще се правите че не виждате ха ха ха

    04:54 10.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    СТАНА КАТО ВЪВ ВИЦОВЕТЕ
    ЗА ЗАЕКА И ГОРСКИТЕ ЖИВОТНИ

    05:17 10.10.2026

  • 43 Слуга на народа

    3 0 Отговор
    Зеленото е много нагло парче, особено като е "на черешата". Алчен, гаден и безскрупулен, всички украинци го мразят, а той продължава с цирковете.

    05:21 10.10.2026

  • 44 А ми какво се оплаква?

    1 0 Отговор
    Дони му го повтори няколко пъти. "Нямаш карти,"

    05:27 10.10.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Зеленото вече е Луд "по цялата глава"

    0 0 Отговор
    Тръмп трябваше да пита Зеленото, дали може да се договорят с Путин. Не може така без разрешение и зад гърба му. Сега Наркомана ще изиска доклад от САЩ и от Русия, какво са се договорили.

    05:30 10.10.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Али Турчинът

    0 0 Отговор
    Киев за колко дена?Тука писахте думите на Байдън..
    За колко дена може да се превземе?
    Знаете ли.?

    05:35 10.10.2026

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