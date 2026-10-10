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Протести в Ню Йорк след стрелбата на агент на АЙС

Протести в Ню Йорк след стрелбата на агент на АЙС

10 Октомври, 2026 05:03, обновена 10 Октомври, 2026 05:07 729 1

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  • доналд тръмп

Стотици демонстранти се събраха в Манхатън, след като 28-годишен мъж беше ранен по време на имиграционна операция. В автомобила му е имало петгодишно дете, което не е пострадало

Протести в Ню Йорк след стрелбата на агент на АЙС - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Стотици протестиращи се събраха в Манхатън, след като агент на Службата за имиграционен и митнически контрол на САЩ (АЙС) простреля и рани 28-годишния Оскар Бергал по време на операция в Ню Йорк.

Бергал е бил в автомобила си, когато агентите са открили огън. На задната седалка е имало петгодишно дете, което не е пострадало. Мъжът е настанен в болница с рана във врата.

„Без омраза, без страх. Имигрантите са добре дошли тук“ и „Не на АЙС“ скандираха демонстрантите, събрали се на митинг в Манхатън.

Мамдани поиска прекратяване на дейността на АЙС

Случаят предизвика ново противопоставяне между администрацията на президента Доналд Тръмп и кмета на Ню Йорк Зохран Мамдани, представител на Демократическата партия.

Мамдани осъди операцията и заяви, че ще поиска от Тръмп да прекрати дейността на АЙС в града. „Нека премахнем АЙС“, написа кметът в социалната мрежа „Екс“.

Министърът на вътрешната сигурност Маркуейн Мълин отговори остро на Мамдани. „Изказванията му са опасни и подклаждат враждебност“, заяви той.

„Ако премахнете АЙС, кой ще премахне престъпниците от улиците на вашия град? Кой ще се занимава с убийците, крадците и членовете на банди?“

Версията на федералните власти

Според Мълин Оскар Бергал има богато криминално досие и се е опитвал да избегне арест. Министърът каза, че мъжът е дошъл законно в Съединените щати преди няколко години, но след това е „извършвал престъпление след престъпление“.

Мълин заяви още, че агентите на АЙС не са знаели, че в автомобила има дете, когато са открили огън. Тази версия е част от обясненията на федералните власти за употребата на оръжие.

Ню Йорк поддържа напрегнати отношения с федералните имиграционни служби и ограничава сътрудничеството си с тях до минимум. През тази година и други операции на федерални агенти предизвикаха обществено възмущение, включително случаи на смъртоносна стрелба срещу двама американски граждани в Минеаполис.

Източници: bta.bg, apnews.com, cbsnews.com


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  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    КАТО ГЛЕДАМ ХОРАТА НА УЛИЦАТА
    .... В НЮ ЙОРК ПО СИЕНЕН НА ЖИВО
    ....
    ТЕ НЕ ПОДКРЕПЯТ АЙС :)

    05:19 10.10.2026