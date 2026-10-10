Тръмп нападна Норвегия заради Нобеловата награда за мир

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи остри нападки към Норвегия и Норвежкия нобелов комитет, след като не получи Нобеловата награда за мир за 2026 г. Той заяви, че Съединените щати, които представлява като президент, са заслужавали отличието и определи решението като „позорно“.

„Нобеловата награда за мир е окончателно дискредитирана от група радикални идеолози, които са против демокрацията и наистина са врагове на цивилизацията“, каза Тръмп на митинг в Сиракюз, щата Ню Йорк, цитиран от Асошиейтед прес. „Няма да забравим, Норвегия“, добави той.

Американският президент заяви още, че страната му е трябвало да получи признание за действията, които той представя като постижения в областта на международната сигурност и прекратяването на конфликти. По думите му САЩ са заслужавали дори няколко награди за всяка от войните, които според него са били ограничени или предотвратени.

Наградата беше присъдена на Нави Пилай

Норвежкият нобелов комитет обяви на 9 октомври, че Нобеловата награда за мир за 2026 г. отива при южноафриканската юристка Наванетем „Нави“ Пилай за усилията ѝ да утвърждава мира и международното право.

Пилай е била върховен комисар на ООН по правата на човека между 2008 и 2014 г. Тя е работила като съдия в Международния наказателен съд и е съдия ad hoc в Международния съд по делото, в което Мианмар е обвинен в геноцид срещу мюсюлманите рохингия.

Като адвокат в Южна Африка по време на апартейда Пилай е защитавала права на политически затворници, сред които и Нелсън Мандела. След края на режима тя става първата небяла жена, назначена за съдия във Върховния съд на страната.

Спорът за Газа засили политическия отзвук

Пилай е председателствала и комисия на ООН, която обвини Израел в извършване на геноцид в Газа. Израел отхвърли обвиненията. Според Асошиейтед прес решението за наградата вероятно ще бъде възприето и като критика към Тръмп и израелския премиер Бенямин Нетаняху, които остро отхвърлят констатациите на комисията и са критикували международните съдилища.

Тръмп нарече Пилай „либерална личност, която работи в ООН и за която никой не е чувал“. Той заяви, че самият той не я познава, но добави: „Във всеки случай, поздравления.“

Тръмп отдавна настоява, че заслужава Нобеловата награда за мир. През 2025 г. отличието беше присъдено на венецуелската опозиционна лидерка Мария Корина Мачадо, която по-късно подари медала си на американския президент. Нобеловият комитет обаче уточни, че самото отличие не може да бъде прехвърляно на друг човек.

Източници: apnews.com, nobelpeaceprize.org, theguardian.com