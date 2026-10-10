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Тръмп нападна Норвегия заради Нобеловата награда за мир
  Тема: Известни личности

Тръмп нападна Норвегия заради Нобеловата награда за мир

10 Октомври, 2026 05:08 1 139 9

  • доналд тръмп-
  • нобелова награда за мир-
  • нави пилай-
  • норвегия-
  • нобелов комитет

Американският президент заяви, че САЩ са заслужавали отличието, присъдено на южноафриканската юристка Нави Пилай

Тръмп нападна Норвегия заради Нобеловата награда за мир - 1
Снимкa: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи остри нападки към Норвегия и Норвежкия нобелов комитет, след като не получи Нобеловата награда за мир за 2026 г. Той заяви, че Съединените щати, които представлява като президент, са заслужавали отличието и определи решението като „позорно“.

„Нобеловата награда за мир е окончателно дискредитирана от група радикални идеолози, които са против демокрацията и наистина са врагове на цивилизацията“, каза Тръмп на митинг в Сиракюз, щата Ню Йорк, цитиран от Асошиейтед прес. „Няма да забравим, Норвегия“, добави той.

Американският президент заяви още, че страната му е трябвало да получи признание за действията, които той представя като постижения в областта на международната сигурност и прекратяването на конфликти. По думите му САЩ са заслужавали дори няколко награди за всяка от войните, които според него са били ограничени или предотвратени.

Наградата беше присъдена на Нави Пилай

Норвежкият нобелов комитет обяви на 9 октомври, че Нобеловата награда за мир за 2026 г. отива при южноафриканската юристка Наванетем „Нави“ Пилай за усилията ѝ да утвърждава мира и международното право.

Пилай е била върховен комисар на ООН по правата на човека между 2008 и 2014 г. Тя е работила като съдия в Международния наказателен съд и е съдия ad hoc в Международния съд по делото, в което Мианмар е обвинен в геноцид срещу мюсюлманите рохингия.

Като адвокат в Южна Африка по време на апартейда Пилай е защитавала права на политически затворници, сред които и Нелсън Мандела. След края на режима тя става първата небяла жена, назначена за съдия във Върховния съд на страната.

Спорът за Газа засили политическия отзвук

Пилай е председателствала и комисия на ООН, която обвини Израел в извършване на геноцид в Газа. Израел отхвърли обвиненията. Според Асошиейтед прес решението за наградата вероятно ще бъде възприето и като критика към Тръмп и израелския премиер Бенямин Нетаняху, които остро отхвърлят констатациите на комисията и са критикували международните съдилища.

Тръмп нарече Пилай „либерална личност, която работи в ООН и за която никой не е чувал“. Той заяви, че самият той не я познава, но добави: „Във всеки случай, поздравления.“

Тръмп отдавна настоява, че заслужава Нобеловата награда за мир. През 2025 г. отличието беше присъдено на венецуелската опозиционна лидерка Мария Корина Мачадо, която по-късно подари медала си на американския президент. Нобеловият комитет обаче уточни, че самото отличие не може да бъде прехвърляно на друг човек.

Източници: apnews.com, nobelpeaceprize.org, theguardian.com


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    16 2 Отговор
    С какво е нападнал Норвегия, че се притесних.... Относно Дончо да му каза да не съжалява за нобеловата награда, тя е отдавна е девалвирала.... И въпреки това си е за яд за нарцистичния Дончо...

    05:16 10.10.2026

  • 2 И Киев е Руски

    12 6 Отговор
    Всеки, който ядосва големия шеф, трябва да очаква наказание: държавният секретар на САЩ Марко Рубио обяви нови санкции срещу Международния наказателен съд в Хага. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви в петък (9 октомври), че САЩ ще „забранят всякакъв бизнес с този нелоялен съд, ще ограничат ресурсите му и значително ще отслабят способността му да действа“. Президентът Доналд Тръмп „никога няма да позволи на съда да преследва американци“, подчерта Рубио. Сред другите мерки, САЩ замразяват активите на съда

    05:21 10.10.2026

  • 3 Маринов

    7 13 Отговор
    Е този път Тръмп е прав. Всички са борци за мир, но нивата на принос са различни. Тръмп разполага с възможности да управлява процеси, водещи към прекратяване на войни. Според мен, сигурно е бил номиниран, но конфликтът с Иран и военните действия на САЩ там са си казали думата. А и субектавизма също си казва думата.

    05:24 10.10.2026

  • 4 Целия световен елит

    1 4 Отговор
    Са сатанисти срещу тях с номер 27

    05:39 10.10.2026

  • 5 Никаква награда за мир

    8 6 Отговор
    не заслужва Тръмп, който се договаря с терориста Путин и така става същия като него.

    Сега пък Норвегия му пречи?!
    Няма никакво съмнение, че коравите норвежци ще му покажат къде е на кучето....

    06:10 10.10.2026

  • 6 Никаква награда за мир

    7 7 Отговор
    Ортаците на Тръмп в България- Радев и Йотова.
    Те са ортаци и на Путин.

    Добре е да го знаете, когато гласувате.

    Коментиран от #9

    06:12 10.10.2026

  • 7 НИКОЙ НЕ Е ЧУВАЛ ЗА НЕЯ КАКЪВ МИР

    5 3 Отговор
    Е ПОСТИГНАЛА И КАДЕ ? И ПРОСТО СТРЕМЕЖ И НАКРАЯ НИЩО НЕЩО КАТО РИЖИЯ ТРЪМП.

    06:18 10.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.