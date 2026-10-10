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Гърция и Испания отказват стари ракети Patriot за Украйна
  Тема: Украйна

Гърция и Испания отказват стари ракети Patriot за Украйна

10 Октомври, 2026 05:11 1 173 2

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  • противовъздушна отбрана

Според The Telegraph двете държави съхраняват ракети PAC-2 с изтичащ срок на експлоатация, вместо да ги предадат на Киев

Гърция и Испания отказват стари ракети Patriot за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Гърция и Испания отказват да предадат на Украйна ракети за системите Patriot, чийто срок на експлоатация изтича. Това съобщава The Telegraph, позовавайки се на европейски дипломати. Според публикацията двете държави предпочитат да съхраняват боеприпасите на склад, въпреки че украинската армия има нужда от тях за защитата на енергийната инфраструктура през зимата.

Атина и Мадрид разполагат с едни от най-големите запаси от ракети прехващачи в Европа. Представители на НАТО и Европейския съюз се опитват да убедят правителствата им да предадат поне ракетите Patriot PAC-2, които скоро ще станат неизползваеми.

Само Гърция съхранява най-малко 200 такива ракети, чийто посочен срок на годност е 23 години и наближава края си. Европейските съюзници търсят дипломатически варианти, с които да помогнат на двете страни да вземат решение за предаването им на Украйна.

„Би било логично поне ракетите прехващачи, чийто срок на годност изтича, да бъдат предадени на Украйна“, заявява един от събеседниците на британското издание.

Киев очаква повече ракети за зимата

Темата за недостига на ракети за противовъздушната отбрана се изостря на фона на очакваните руски удари срещу украинската енергийна система. Украинското разузнаване е прихванало руски план, който предвижда атаки срещу големи водноелектрически централи по Днепър и Днестър, западните електроенергийни междусистемни връзки, градски топлоелектрически централи, водоснабдителни и пречиствателни съоръжения.

Президентът на Украйна Владимир Зеленски многократно е призовавал партньорите да увеличат доставките на ракети за Patriot. По думите му за успешното преминаване през зимната кампания са необходими до 360 ракети прехващачи.

Украйна е получила 675 ракети през 2023 г. и 364 през 2025 г. За 2026 г. е предвидено предаването на 264 ракети по американската програма PURL и по двустранни пакети.

Производството не покрива всички заявки

Еврокомисарят по отбраната Андрюс Кубилюс и върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас са заявили, че западните системи за противовъздушна отбрана и ракетите за тях са били пренасочени към Близкия изток.

Производството на ракетите PAC-3 от американската компания Lockheed Martin е достигнало около 600 броя годишно през 2025 г. Според публикуваната информация този обем не е достатъчен, за да покрие едновременно нуждите на американската армия, съюзниците на САЩ в Персийския залив и Украйна.

Източници: telegraph.co.uk


Украйна
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