Мохамед VI: Натискът няма място в отношенията с Испания

Мароканският крал Мохамед VI заяви, че отношенията с Испания са изправени пред сериозни предизвикателства и предупреди, че между двете държави не трябва да има натиск, заплахи или изнудване. Изявлението му идва повече от два месеца след миграционна вълна, при която десетки хиляди мароканци достигнаха испанска територия.

В реч при откриването на парламентарната сесия в Рабат Мохамед VI осъди „безотговорните изказвания от страна на политически и медийни кръгове“ в Испания, насочени срещу Мароко. Кралят не спомена конкретно кризата в Сеута, но разкритикува правни разпоредби и съдебни решения, които според него пречат на връщането на марокански граждани.

Рабат иска промяна на миграционния модел

Мароканският монарх определи настоящия модел на сътрудничество в областта на миграцията като остарял. Според него периодично възникващите кризи са най-ясното доказателство, че механизмът вече не отговаря на действителността.

По неофициални данни Мароко изчислява годишните си разходи за контрол на миграцията към Европа на около 500 милиона евро. Същевременно финансирането, което страната получава от Брюксел за тази дейност, е под 150 милиона евро. Данните не са представени като официален финансов отчет.

Изказването на Мохамед VI поставя миграцията в центъра на двустранните отношения с Испания. От позицията на Рабат бъдещото сътрудничество трябва да бъде преразгледано, така че да не се основава на натиск и да отчита разходите, които Мароко свързва с контрола на миграционните потоци към Европа.

Източници: bnrnews.bg