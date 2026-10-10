Москва обяви приемния правнук на Брежнев за издирване

МВР на Русия обяви Антон Милаев за федерално издирване. Той е представян като приемен правнук на бившия генерален секретар на ЦК на КПСС Леонид Брежнев.
В издирвателната карта не е посочено по кой член е образувано наказателното дело. Не са публикувани и подробности за обстоятелствата, заради които Милаев е обявен за издирване.
Изгубил е връзка с близките си
Милаев е приемен внук на Галина Брежнева, дъщерята на съветския лидер. Тя е отгледала Милаеви като свои деца.
През есента на 2025 г. Антон Милаев е заминал за зоната на бойните действия. През ноември той е преустановил контактите си с близките. По-късно е съобщено, че може да е попаднал в плен на украинските въоръжени сили.
Името му е включено и в база в Украйна
През юли Милаев е включен в базата „Миротворец“. Там той е обвинен в посегателство срещу суверенитета и териториалната цялост на Украйна. Като причина е посочено участието му във военни действия на украинска територия.
Обявяването за издирване не означава доказана вина. До изясняване на случая липсва официална информация за конкретното обвинение, евентуалното местонахождение на Милаев и следващите процесуални действия.
Източници: gazeta.ru
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Хмм
Коментиран от #3
06:27 10.10.2026
3 Интересно
До коментар #2 от "Хмм":Ако си прав, как ли е догонил украинците, че да им се предаде?
07:22 10.10.2026