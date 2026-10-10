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Москва обяви приемния правнук на Брежнев за издирване

Москва обяви приемния правнук на Брежнев за издирване

10 Октомври, 2026 05:33, обновена 10 Октомври, 2026 05:38 1 160 3

  • антон милаев-
  • леонид брежнев-
  • мвр на русия-
  • федерално издирване-
  • украйна

В издирвателната карта не е посочено по кой член е образувано делото срещу Антон Милаев. По-рано близките му са съобщили, че са изгубили връзка с него

Москва обяви приемния правнук на Брежнев за издирване - 1
Антон Милаев, Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

МВР на Русия обяви Антон Милаев за федерално издирване. Той е представян като приемен правнук на бившия генерален секретар на ЦК на КПСС Леонид Брежнев.

В издирвателната карта не е посочено по кой член е образувано наказателното дело. Не са публикувани и подробности за обстоятелствата, заради които Милаев е обявен за издирване.

Изгубил е връзка с близките си

Милаев е приемен внук на Галина Брежнева, дъщерята на съветския лидер. Тя е отгледала Милаеви като свои деца.

През есента на 2025 г. Антон Милаев е заминал за зоната на бойните действия. През ноември той е преустановил контактите си с близките. По-късно е съобщено, че може да е попаднал в плен на украинските въоръжени сили.

Името му е включено и в база в Украйна

През юли Милаев е включен в базата „Миротворец“. Там той е обвинен в посегателство срещу суверенитета и териториалната цялост на Украйна. Като причина е посочено участието му във военни действия на украинска територия.

Обявяването за издирване не означава доказана вина. До изясняване на случая липсва официална информация за конкретното обвинение, евентуалното местонахождение на Милаев и следващите процесуални действия.

Източници: gazeta.ru


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Хмм

    3 0 Отговор
    издирват го, защото е заявил, че сам се е предал в плен

    Коментиран от #3

    06:27 10.10.2026

  • 3 Интересно

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Хмм":

    Ако си прав, как ли е догонил украинците, че да им се предаде?

    07:22 10.10.2026

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