Москва обяви приемния правнук на Брежнев за издирване

МВР на Русия обяви Антон Милаев за федерално издирване. Той е представян като приемен правнук на бившия генерален секретар на ЦК на КПСС Леонид Брежнев.

В издирвателната карта не е посочено по кой член е образувано наказателното дело. Не са публикувани и подробности за обстоятелствата, заради които Милаев е обявен за издирване.

Изгубил е връзка с близките си

Милаев е приемен внук на Галина Брежнева, дъщерята на съветския лидер. Тя е отгледала Милаеви като свои деца.

През есента на 2025 г. Антон Милаев е заминал за зоната на бойните действия. През ноември той е преустановил контактите си с близките. По-късно е съобщено, че може да е попаднал в плен на украинските въоръжени сили.

Името му е включено и в база в Украйна

През юли Милаев е включен в базата „Миротворец“. Там той е обвинен в посегателство срещу суверенитета и териториалната цялост на Украйна. Като причина е посочено участието му във военни действия на украинска територия.

Обявяването за издирване не означава доказана вина. До изясняване на случая липсва официална информация за конкретното обвинение, евентуалното местонахождение на Милаев и следващите процесуални действия.

Източници: gazeta.ru