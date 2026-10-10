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Тръмп назначи Кейти Захария за прессекретар на Белия дом
  Тема: Известни личности

Тръмп назначи Кейти Захария за прессекретар на Белия дом

10 Октомври, 2026 06:37, обновена 10 Октомври, 2026 06:41 890 9

  • доналд тръмп-
  • белият дом-
  • truth social-
  • карълайн левит-
  • кейти захария

Тя ще замени Карълайн Левит, която напусна поста в края на август. Новият прессекретар досега е съветник по комуникациите в компанията зад Truth Social

Тръмп назначи Кейти Захария за прессекретар на Белия дом - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп назначи Кейти Захария за прессекретар на Белия дом. Тя ще замени Карълайн Левит, която напусна поста в края на август 2026 г.

„За мен е голяма чест да назнача Кейти Захария за прессекретар“, написа Тръмп в Truth Social. Той определи новия си избор като „лоялен и блестящ поддръжник“ и заяви, че е уверен в способностите ѝ.

Назначението беше съобщено от Тръмп, след като по-рано американски медии информираха, че Захария е избрана за поста. Асошиейтед прес потвърди, че тя ще поеме длъжността след Левит.

От Truth Social до Белия дом

Захария в момента е старши съветник по комуникациите в Trump Media & Technology Group – компанията, която управлява социалната мрежа Truth Social. Тя е адвокат и консервативен политически коментатор, участвала е в предизборните кампании на Тръмп и често се появява в ефира на Fox News и Newsmax.

Преди това е работила за кратко в Министерството на вътрешната сигурност на САЩ. Завършила е университета „Пепърдайн“ и юридическото училище „Карузо“ към същия университет.

„Да служа на президента Тръмп и на американския народ в този важен 250-и юбилей е честта на живота ми“, написа Захария след обявяването на назначението.

Смяна след напускането на Левит

Карълайн Левит беше прессекретар на Белия дом от януари 2025 г. до края на август 2026 г. Тръмп обясни напускането ѝ с желанието ѝ да прекарва повече време със семейството си, след като през май е родила второто си дете.

Левит ще продължи да консултира президента като външен съветник. От 1 ноември тя ще работи и като коментатор на Fox News.

Очаква се Захария да поеме публичната комуникация на администрацията и да представлява Белия дом пред медиите. Точната дата на първия ѝ брифинг не е обявена.

Източници: apnews.com, axios.com


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Продухала

    7 1 Отговор
    Си е назначението

    06:44 10.10.2026

  • 2 Само циониски

    9 2 Отговор
    Левит и захария

    06:45 10.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Хаха

    2 0 Отговор
    Тръмпоча все красавици си назначава.

    07:25 10.10.2026