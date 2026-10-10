Президентът на САЩ Доналд Тръмп назначи Кейти Захария за прессекретар на Белия дом. Тя ще замени Карълайн Левит, която напусна поста в края на август 2026 г.

„За мен е голяма чест да назнача Кейти Захария за прессекретар“, написа Тръмп в Truth Social. Той определи новия си избор като „лоялен и блестящ поддръжник“ и заяви, че е уверен в способностите ѝ.

Назначението беше съобщено от Тръмп, след като по-рано американски медии информираха, че Захария е избрана за поста. Асошиейтед прес потвърди, че тя ще поеме длъжността след Левит.

От Truth Social до Белия дом

Захария в момента е старши съветник по комуникациите в Trump Media & Technology Group – компанията, която управлява социалната мрежа Truth Social. Тя е адвокат и консервативен политически коментатор, участвала е в предизборните кампании на Тръмп и често се появява в ефира на Fox News и Newsmax.

Преди това е работила за кратко в Министерството на вътрешната сигурност на САЩ. Завършила е университета „Пепърдайн“ и юридическото училище „Карузо“ към същия университет.

„Да служа на президента Тръмп и на американския народ в този важен 250-и юбилей е честта на живота ми“, написа Захария след обявяването на назначението.

Смяна след напускането на Левит

Карълайн Левит беше прессекретар на Белия дом от януари 2025 г. до края на август 2026 г. Тръмп обясни напускането ѝ с желанието ѝ да прекарва повече време със семейството си, след като през май е родила второто си дете.

Левит ще продължи да консултира президента като външен съветник. От 1 ноември тя ще работи и като коментатор на Fox News.

Очаква се Захария да поеме публичната комуникация на администрацията и да представлява Белия дом пред медиите. Точната дата на първия ѝ брифинг не е обявена.

Източници: apnews.com, axios.com