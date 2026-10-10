Десетки ранени и щети при земетресението в Панама (ВИДЕО)

Около 20 души са получили леки наранявания при мощното земетресение, което разтърси Панама в петък, 9 октомври. Трусът е причинил щети на жилищни сгради, болници, училища, църкви, държавни учреждения, хотели и транспортна инфраструктура в няколко провинции на страната, съобщава „Интерфакс“, позовавайки се на панамските власти.

По предварителни данни на Националната система за гражданска защита са засегнати около 200 сгради и инфраструктурни обекта. Регистрирани са повреди по пътища и мостове, като оценката на материалните щети продължава. Министерството на образованието съобщи за поражения в 188 учебни заведения, включително пукнатини по стените, повредени покриви и частични разрушения.

Земетресението е засегнало и част от инфраструктурата на Панамския канал, който е един от най-важните морски транспортни маршрути в света. Администрацията му съобщи за незначителни повреди в четири офис сгради, но подчерта, че корабоплаването не е прекъснато и каналът продължава да функционира нормално. Продължават проверките на шлюзовете, язовирните съоръжения и останалите инфраструктурни обекти.

Министърът на икономиката и финансите Фелипе Чапман заяви, че въпреки липсата на окончателна оценка на щетите правителството вече е започнало преговори с най-малко пет международни финансови институции. Целта е да бъдат осигурени средства за възстановяване на засегнатите райони и подпомагане на пострадалото население.

Според Геоложкия институт към Университета на Панама земетресението е било с магнитуд 7,5. Епицентърът е регистриран на около 39 километра от град Тоноси, в югозападната част на страната, на дълбочина около 10 километра. Геоложките служби на САЩ първоначално отчетоха по-висок магнитуд, но впоследствие американската Геоложка служба (USGS) публикува оценка от 7,7.

След основния трус са регистрирани множество вторични земетресения, някои от които също са били силно усетени от населението. Властите продължават наблюдението на сеизмичната активност и проверките на сградите в най-засегнатите райони.

Земетресението е предизвикало масови евакуации и временно прекъсване на електрозахранването в няколко провинции. Въпреки силата на труса ключови инфраструктурни обекти, включително Панамският канал и международното летище „Токумен“, са възобновили нормалната си работа. По първоначални данни няма потвърдени смъртни случаи.