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Дизеловата сделка на Тръмп може да донесе $6,7 млрд. на Русия
  Тема: Украйна

Дизеловата сделка на Тръмп може да донесе $6,7 млрд. на Русия

10 Октомври, 2026 20:37 652 19

  • доналд тръмп-
  • владимир путин-
  • дизелово гориво-
  • русия-
  • украйна

Сделката предвижда доставки на до 4,8 милиона тона гориво, но икономистът Клеменс Фюст се съмнява, че тя ще понижи осезаемо цените в САЩ

Дизеловата сделка на Тръмп може да донесе $6,7 млрд. на Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Доналд Тръмп договори с Владимир Путин Русия да започне доставки на дизелово гориво за американския и световния пазар. Според обявените параметри Москва трябва незабавно да изпрати над 300 000 тона, още 500 000 тона през ноември и 1 милион тона непосредствено след това. При наличие на достатъчен производствен капацитет могат да бъдат доставени и допълнителни 3 милиона тона.

Така общият обем на сделката може да достигне 4,8 милиона тона. За сравнение, дневното потребление на дизел в САЩ е около 500 000 тона. Това означава, че дори пълният обявен обем би покрил приблизително девет дни от американското потребление, ако цялото количество бъде насочено към страната.

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Приходи за Москва, но неясен ефект върху цените

При пазарна цена от около 1400 долара за тон продажбата на 4,8 милиона тона би осигурила брутни приходи от приблизително 6,7 милиарда долара. Именно затова германският вестник Bild определя договорката като значителна финансова полза за Русия, докато Москва продължава войната срещу Украйна.

Ефектът върху цените на горивата в САЩ обаче остава неясен. „Не съм сигурен, че това ще помогне особено“, заяви професор Клеменс Фюст, президент на мюнхенския институт ifo. По думите му е спорно и дали Русия изобщо може да осигури толкова големи количества дизел.

„Ако Русия действително успее да достави обявените обеми, тази сделка ще укрепи Русия и ще отслаби Украйна“, заяви Клеменс Фюст.

В анализа на Bild се посочва, че много руски нефтопреработвателни заводи са сериозно повредени при украински удари. Самата Русия също изпитва недостиг на гориво, което поставя под въпрос сроковете и реалния обем на доставките.

Берлин запазва санкциите срещу Русия

Германското правителство заяви, че е приело решението на Вашингтон за сведение. Щефан Корнелиус, представител на канцлера Фридрих Мерц, подчерта, че за Германия и европейските ѝ партньори санкциите срещу Русия остават в сила и се подготвят допълнителни ограничителни мерки.

„Подкрепата за Украйна в нейната отбранителна война остава непоколебима“, заяви Корнелиус.

По думите му дипломатическата работа за намиране на мирно решение продължава. На този фон дизеловата сделка поставя въпроса дали стремежът към по-ниски цени на горивата няма да осигури на Москва нови приходи, без да доведе до промяна във войната или до трайно облекчение за американските потребители.

Източници: unian.net, bild.de, apnews.com


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 К.О.Т..А.К 🐱

    3 13 Отговор
    Тръмпягата клати бакшиша както си иска , и всички повярваха(отново) в бензиностанцията чумава

    Коментиран от #5

    20:41 10.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ахааа

    3 14 Отговор
    Бай Дончо кукуригото и путята ше довършат Света ...

    20:43 10.10.2026

  • 5 Тези като теб

    11 3 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т..А.К 🐱":

    като ви гледа човек как ви клатят, на нищо са ви направили!

    20:43 10.10.2026

  • 6 Спецназ

    10 2 Отговор
    Американците си купиха най-евтиното гориво,

    готово за продажба!

    Руснаците не са опрели за тия пари,
    там си застраховат рафинериите от дроновете на украинците.

    ТОВА Е ТЕСТ!
    АКО украинците ударят още една рафинерия,
    значи ще се покажат като истински укри-

    ти му даваш вечерта храна да яде,
    на сутринта ти се изр@л на прага пред вратата!

    Вземам си пуканки и ще гледам шоу, Баце!

    20:47 10.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Мхм

    5 3 Отговор
    За Германия и европейските ѝ партньори санкциите срещу Русия оставали в сила и се подготвяли допълнителни ограничителни мерки? Лелей, Европа загуби трилиони евро и точно Германия отива към фалит. Само заради прескъпата "демократична" украйна...

    20:49 10.10.2026

  • 11 Дякон Унуфрий Араллампиев

    4 2 Отговор
    В сегашната криза най голям проблем е ДЖЕТ Мазут и леко корабно гориво Един камион пълни двеста литра Един самолет петнадесет тона Един кораб хиляда тона Дефицит има и за полимери полиетилени полиестери и други важни нефтени деривати Като цяло свободен петрол има само Русия Канадският е постен и скъп за добив Венецуелският скъп за преработка и добив От Персийския залив скоро няма да има поне година Така че това е положението

    Коментиран от #15

    20:50 10.10.2026

  • 12 Клюкарка

    5 2 Отговор
    Охх, Зелю като се гръмне, дали ще се запали като Хитлер?

    Коментиран от #13

    20:50 10.10.2026

  • 13 Интересно

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Клюкарка":

    Горе пише че САЩ консумират 500 000 т. на ден. Недостиг ли има?

    20:54 10.10.2026

  • 14 не може да бъде

    3 1 Отговор
    Тази сделка означава че твърденията за големи щети по руските рафинерии от украинските дронове са много силно преувеличени...това впрочем се очакваше... не е оценена способността на руснаците бързо да поправят щетите както и подготовката им за аварийни случаи -резервни съоръжения и линии!?Много тромби фанфари свирки и вувузели -а действителността не се съобразява с този пропаганден напън!?

    Коментиран от #17

    20:56 10.10.2026

  • 15 Тоест

    0 2 Отговор

    До коментар #11 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Канадците бълват яко точно защото е скъп за добив и сега е далаверата. При 50 $ за барел вероятно ще намалят добива доста.

    21:02 10.10.2026

  • 16 Като

    4 2 Отговор
    истински американец Тръмп го интересува печалбата, като не подбира средства. ЕС наобратно умишлено се отказват от подходящи партньори и изгодни сделки и си реже клона на който седи.

    21:04 10.10.2026

  • 17 Хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "не може да бъде":

    Русия внася от Индия дизел. Едва ли е от любов към индийците

    Коментиран от #19

    21:25 10.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Казанлъшкия

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Хаха":

    Това пък откъде го измисли? Колко дизел има според теб Индия? Това е вицът на годината. Всякакви горива внасят индийците от Русия.

    21:44 10.10.2026