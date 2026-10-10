Дизеловата сделка на Тръмп може да донесе $6,7 млрд. на Русия

Доналд Тръмп договори с Владимир Путин Русия да започне доставки на дизелово гориво за американския и световния пазар. Според обявените параметри Москва трябва незабавно да изпрати над 300 000 тона, още 500 000 тона през ноември и 1 милион тона непосредствено след това. При наличие на достатъчен производствен капацитет могат да бъдат доставени и допълнителни 3 милиона тона.
Така общият обем на сделката може да достигне 4,8 милиона тона. За сравнение, дневното потребление на дизел в САЩ е около 500 000 тона. Това означава, че дори пълният обявен обем би покрил приблизително девет дни от американското потребление, ако цялото количество бъде насочено към страната.
Приходи за Москва, но неясен ефект върху цените
При пазарна цена от около 1400 долара за тон продажбата на 4,8 милиона тона би осигурила брутни приходи от приблизително 6,7 милиарда долара. Именно затова германският вестник Bild определя договорката като значителна финансова полза за Русия, докато Москва продължава войната срещу Украйна.
Ефектът върху цените на горивата в САЩ обаче остава неясен. „Не съм сигурен, че това ще помогне особено“, заяви професор Клеменс Фюст, президент на мюнхенския институт ifo. По думите му е спорно и дали Русия изобщо може да осигури толкова големи количества дизел.„Ако Русия действително успее да достави обявените обеми, тази сделка ще укрепи Русия и ще отслаби Украйна“, заяви Клеменс Фюст.
В анализа на Bild се посочва, че много руски нефтопреработвателни заводи са сериозно повредени при украински удари. Самата Русия също изпитва недостиг на гориво, което поставя под въпрос сроковете и реалния обем на доставките.
Берлин запазва санкциите срещу Русия
Германското правителство заяви, че е приело решението на Вашингтон за сведение. Щефан Корнелиус, представител на канцлера Фридрих Мерц, подчерта, че за Германия и европейските ѝ партньори санкциите срещу Русия остават в сила и се подготвят допълнителни ограничителни мерки.„Подкрепата за Украйна в нейната отбранителна война остава непоколебима“, заяви Корнелиус.
По думите му дипломатическата работа за намиране на мирно решение продължава. На този фон дизеловата сделка поставя въпроса дали стремежът към по-ниски цени на горивата няма да осигури на Москва нови приходи, без да доведе до промяна във войната или до трайно облекчение за американските потребители.
Източници: unian.net, bild.de, apnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 К.О.Т..А.К 🐱
Коментиран от #5
20:41 10.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Ахааа
20:43 10.10.2026
5 Тези като теб
До коментар #2 от "К.О.Т..А.К 🐱":като ви гледа човек как ви клатят, на нищо са ви направили!
20:43 10.10.2026
6 Спецназ
готово за продажба!
Руснаците не са опрели за тия пари,
там си застраховат рафинериите от дроновете на украинците.
ТОВА Е ТЕСТ!
АКО украинците ударят още една рафинерия,
значи ще се покажат като истински укри-
ти му даваш вечерта храна да яде,
на сутринта ти се изр@л на прага пред вратата!
Вземам си пуканки и ще гледам шоу, Баце!
20:47 10.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Мхм
20:49 10.10.2026
11 Дякон Унуфрий Араллампиев
Коментиран от #15
20:50 10.10.2026
12 Клюкарка
Коментиран от #13
20:50 10.10.2026
13 Интересно
До коментар #12 от "Клюкарка":Горе пише че САЩ консумират 500 000 т. на ден. Недостиг ли има?
20:54 10.10.2026
14 не може да бъде
Коментиран от #17
20:56 10.10.2026
15 Тоест
До коментар #11 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Канадците бълват яко точно защото е скъп за добив и сега е далаверата. При 50 $ за барел вероятно ще намалят добива доста.
21:02 10.10.2026
16 Като
21:04 10.10.2026
17 Хаха
До коментар #14 от "не може да бъде":Русия внася от Индия дизел. Едва ли е от любов към индийците
Коментиран от #19
21:25 10.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Казанлъшкия
До коментар #17 от "Хаха":Това пък откъде го измисли? Колко дизел има според теб Индия? Това е вицът на годината. Всякакви горива внасят индийците от Русия.
21:44 10.10.2026