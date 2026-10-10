Дизеловата сделка на Тръмп може да донесе $6,7 млрд. на Русия

Доналд Тръмп договори с Владимир Путин Русия да започне доставки на дизелово гориво за американския и световния пазар. Според обявените параметри Москва трябва незабавно да изпрати над 300 000 тона, още 500 000 тона през ноември и 1 милион тона непосредствено след това. При наличие на достатъчен производствен капацитет могат да бъдат доставени и допълнителни 3 милиона тона.

Така общият обем на сделката може да достигне 4,8 милиона тона. За сравнение, дневното потребление на дизел в САЩ е около 500 000 тона. Това означава, че дори пълният обявен обем би покрил приблизително девет дни от американското потребление, ако цялото количество бъде насочено към страната.

Още новини от Украйна

Приходи за Москва, но неясен ефект върху цените

При пазарна цена от около 1400 долара за тон продажбата на 4,8 милиона тона би осигурила брутни приходи от приблизително 6,7 милиарда долара. Именно затова германският вестник Bild определя договорката като значителна финансова полза за Русия, докато Москва продължава войната срещу Украйна.

Ефектът върху цените на горивата в САЩ обаче остава неясен. „Не съм сигурен, че това ще помогне особено“, заяви професор Клеменс Фюст, президент на мюнхенския институт ifo. По думите му е спорно и дали Русия изобщо може да осигури толкова големи количества дизел.

„Ако Русия действително успее да достави обявените обеми, тази сделка ще укрепи Русия и ще отслаби Украйна“, заяви Клеменс Фюст.

В анализа на Bild се посочва, че много руски нефтопреработвателни заводи са сериозно повредени при украински удари. Самата Русия също изпитва недостиг на гориво, което поставя под въпрос сроковете и реалния обем на доставките.

Берлин запазва санкциите срещу Русия

Германското правителство заяви, че е приело решението на Вашингтон за сведение. Щефан Корнелиус, представител на канцлера Фридрих Мерц, подчерта, че за Германия и европейските ѝ партньори санкциите срещу Русия остават в сила и се подготвят допълнителни ограничителни мерки.

„Подкрепата за Украйна в нейната отбранителна война остава непоколебима“, заяви Корнелиус.

По думите му дипломатическата работа за намиране на мирно решение продължава. На този фон дизеловата сделка поставя въпроса дали стремежът към по-ниски цени на горивата няма да осигури на Москва нови приходи, без да доведе до промяна във войната или до трайно облекчение за американските потребители.

Източници: unian.net, bild.de, apnews.com