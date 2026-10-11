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Демократи поискаха шефът на ФБР да отмени визитата си в Русия
  Тема: Украйна

Демократи поискаха шефът на ФБР да отмени визитата си в Русия

11 Октомври, 2026 07:40 1 514 7

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  • джим хаймс

Джейми Раскин и Джим Хаймс предупредиха за рискове за националната сигурност заради планирано пътуване на Каш Пател до Москва и Санкт Петербург

Демократи поискаха шефът на ФБР да отмени визитата си в Русия - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Двама водещи представители на Демократическата партия в Камарата на представителите на САЩ поискаха директорът на ФБР Каш Пател да отмени планирано посещение в Русия. Джейми Раскин и Джим Хаймс отправиха призива в писмо от 9 октомври, като предупредиха за „неотложни опасения за националната сигурност“.

Раскин е водещ представител на демократите в Комисията по правосъдие, а Хаймс заема същата позиция в Постоянната комисия по разузнаване. Според тях посещението би било проблематично заради дългата история на шпионски операции на руската Федерална служба за сигурност срещу американски представители.

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Пътуването не е потвърдено от ФБР

За намеренията на Пател да посети Русия за първи път съобщи „Политико“ през юли. Очаква се той да пътува до Москва и Санкт Петербург около 14 октомври, като домакин на визитата да бъде ФСБ.

Информацията за пътуването обаче не е официално потвърдена. ФБР не е отговорило на писмото на двамата конгресмени и не е обявило публично планове за посещение на своя директор в Русия.

В писмото си Раскин и Хаймс определят Русия като „враждебна чужда сила“. Те поставят под въпрос посещение на директора на ФБР в държава, която според тях извършва военни престъпления, намесва се в американски избори и организира кибератаки срещу критична инфраструктура.

Притеснения за сътрудничеството с Москва

Двамата демократи свързват планираната визита с разширяването на контактите на ФБР с руските и китайските правоохранителни органи. Те се позовават на публикации на „Ройтерс“, според които при ръководството на Пател бюрото е изградило нови партньорства със службите на двете държави.

Конгресмените поставят под въпрос и момента на евентуалното пътуване. Според тях то се планира, след като президентът Доналд Тръмп е подписал закон за санкции срещу Русия заради войната ѝ срещу Украйна.

В същия ден Тръмп обяви, че Русия ще достави милиони тонове дизелово гориво за американския и световните пазари. „Ето защо гласувах против закона за санкциите срещу Русия“, написа Хаймс в социалните мрежи. Той обвини президента, че не възнамерява да санкционира Москва и ще сключи петролна сделка, която да обогати негови приближени.

Спорът около Каш Пател

Каш Пател е директор на ФБР от февруари 2025 г. След встъпването си в длъжност той се стреми към по-тесни отношения с Москва, което според разследване на „Атлантик“ е предизвикало безпокойство сред служители на бюрото заради руските разузнавателни операции срещу САЩ.

Пател е призовавал Конгреса да разследва използването на американската помощ за Украйна и е критикувал размера ѝ. „Вашингтон пост“ съобщава, че през 2024 г. той е получил 25 000 долара от филмова компания, ръководена от проруския режисьор Игор Лопатонок.

Експертът по национална сигурност Евелин Фаркас е определила Пател като един от хората на Доналд Тръмп, които винаги казват „да“. Засега няма публична информация дали директорът на ФБР ще отговори на призива на Раскин и Хаймс или дали планираното посещение ще се състои.

Източници: btvnovinite.bg, kyivindependent.com, theatlantic.com


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Тръмп

    10 4 Отговор
    И кой ги пита какво искат демократите??

    07:51 11.10.2026

  • 3 Маринов

    10 3 Отговор
    Каш Пател прави нов подход в отношенията с условно противникови партньори. Смисълът в поддържане на такива контакти е снижаване риска от ядрена война. Аз така виждам инициативата му. Защото такива канали в определен момент значат много. Той разчупва класиката за студено противодействие, като същевременно защитава приоритетите на САЩ.

    08:00 11.10.2026

  • 4 Боко

    5 0 Отговор
    Тия са от американските пПедофили🤮

    08:16 11.10.2026

  • 5 Империя на Епщайн

    9 0 Отговор
    Тръмп: Налагам 100% мита върху целия двят, върху всички страни, които купуват петрол от Русия.

    Тръмп вчера: Ние започваме да купуваме петрол от Русия.

    08:19 11.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ДЕМОКРАТ Е МРЪСНА ОБИДНА ДУМА

    7 1 Отговор
    И В ПРЕВОД ОЗНАЧАВА , НАЦИСТ , КРАДЕЦ , УБИЕЦ ! ЗА САЩ ДУМАМ ! У НАС СЪЩО !

    08:24 11.10.2026