Демократи поискаха шефът на ФБР да отмени визитата си в Русия

Двама водещи представители на Демократическата партия в Камарата на представителите на САЩ поискаха директорът на ФБР Каш Пател да отмени планирано посещение в Русия. Джейми Раскин и Джим Хаймс отправиха призива в писмо от 9 октомври, като предупредиха за „неотложни опасения за националната сигурност“.
Раскин е водещ представител на демократите в Комисията по правосъдие, а Хаймс заема същата позиция в Постоянната комисия по разузнаване. Според тях посещението би било проблематично заради дългата история на шпионски операции на руската Федерална служба за сигурност срещу американски представители.
Пътуването не е потвърдено от ФБР
За намеренията на Пател да посети Русия за първи път съобщи „Политико“ през юли. Очаква се той да пътува до Москва и Санкт Петербург около 14 октомври, като домакин на визитата да бъде ФСБ.
Информацията за пътуването обаче не е официално потвърдена. ФБР не е отговорило на писмото на двамата конгресмени и не е обявило публично планове за посещение на своя директор в Русия.
В писмото си Раскин и Хаймс определят Русия като „враждебна чужда сила“. Те поставят под въпрос посещение на директора на ФБР в държава, която според тях извършва военни престъпления, намесва се в американски избори и организира кибератаки срещу критична инфраструктура.
Притеснения за сътрудничеството с Москва
Двамата демократи свързват планираната визита с разширяването на контактите на ФБР с руските и китайските правоохранителни органи. Те се позовават на публикации на „Ройтерс“, според които при ръководството на Пател бюрото е изградило нови партньорства със службите на двете държави.
Конгресмените поставят под въпрос и момента на евентуалното пътуване. Според тях то се планира, след като президентът Доналд Тръмп е подписал закон за санкции срещу Русия заради войната ѝ срещу Украйна.
В същия ден Тръмп обяви, че Русия ще достави милиони тонове дизелово гориво за американския и световните пазари. „Ето защо гласувах против закона за санкциите срещу Русия“, написа Хаймс в социалните мрежи. Той обвини президента, че не възнамерява да санкционира Москва и ще сключи петролна сделка, която да обогати негови приближени.
Спорът около Каш Пател
Каш Пател е директор на ФБР от февруари 2025 г. След встъпването си в длъжност той се стреми към по-тесни отношения с Москва, което според разследване на „Атлантик“ е предизвикало безпокойство сред служители на бюрото заради руските разузнавателни операции срещу САЩ.
Пател е призовавал Конгреса да разследва използването на американската помощ за Украйна и е критикувал размера ѝ. „Вашингтон пост“ съобщава, че през 2024 г. той е получил 25 000 долара от филмова компания, ръководена от проруския режисьор Игор Лопатонок.
Експертът по национална сигурност Евелин Фаркас е определила Пател като един от хората на Доналд Тръмп, които винаги казват „да“. Засега няма публична информация дали директорът на ФБР ще отговори на призива на Раскин и Хаймс или дали планираното посещение ще се състои.
Източници: btvnovinite.bg, kyivindependent.com, theatlantic.com
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Тръмп
07:51 11.10.2026
3 Маринов
08:00 11.10.2026
4 Боко
08:16 11.10.2026
5 Империя на Епщайн
Тръмп вчера: Ние започваме да купуваме петрол от Русия.
08:19 11.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 ДЕМОКРАТ Е МРЪСНА ОБИДНА ДУМА
08:24 11.10.2026