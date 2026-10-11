Вучич: Сделката на Тръмп и Путин разкъсва санкционната верига

Бившият сръбски президент Александър Вучич определи сделката между Доналд Тръмп и Владимир Путин за износ на руски дизел като пробив в санкционния натиск срещу Москва. По думите му договореността засяга сравнително ограничени количества гориво, но политическото ѝ значение е много по-голямо.
„Много по-важен е фактът, че американците по този начин разкъсаха веригата от санкции, съществуващи срещу Руската федерация“, заяви Вучич в пряко излъчване.
Какво предвижда договореността
На 9 октомври Тръмп обяви, че след разговор с Путин Русия незабавно ще достави над 300 000 тона дизелово гориво за американския и световния пазар. По думите му през ноември трябва да последват още 500 000 тона, а след това – още 1 милион тона. Тръмп посочи и възможност в кратък срок да бъдат доставени общо 3 милиона тона.
Американската служба за контрол на чуждестранните активи временно разреши доставките на руски дизел за световния пазар. Тръмп заяви, че целта е цените на горивото в САЩ и по света да спаднат бързо, на фона на поскъпването преди междинните избори.
Според Вучич именно вътрешнополитическият натиск обяснява решението на американския президент. „Евтиното гориво е това, благодарение на което американците живеят и са живели десетилетия наред, а за първи път сега това не е така“, каза той.
Критики от Киев
Украинският президент Володимир Зеленски определи решението на Вашингтон като „несправедливо и нечестно“. Той заяви, че облекчаването на санкциите срещу Русия без договореност за ограничаване на бойните действия е „очевидна слабост“.
Зеленски предупреди, че възможността Русия да продава петролни продукти ще осигури допълнителни приходи за войната. Киев настоява всяко облекчаване на санкциите да бъде обвързано с взаимна деескалация и прекратяване на ударите по енергийна инфраструктура.
Вучич представи различна оценка за мотивите на Москва. Според него Русия не се интересува единствено от приходите от продажбата на гориво, а и от политическия ефект – отслабване на санкционния режим и задълбочаване на разногласията между САЩ и европейските държави.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мани за тези станаха
17:17 11.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 К.О.Т..А.К 🐱
До коментар #2 от "К.О.Т.А.К 🐱":Пожелавам ви да пообиколите света , като мен , и да разберете , че хората навсякъде са едни и същи-без значение рашан или дойче или американ! тва е претенция че познаваш живота
17:24 11.10.2026
4 Кои санкции
Коментиран от #5
17:25 11.10.2026
5 Тцтцтц
До коментар #4 от "Кои санкции":На Греъм.
Коментиран от #14
17:26 11.10.2026
6 Изкуството на Сделката
Или с други думи договореното количество от тая велика сделка ще задоволи американските нужди за два дена и половина.
Коментиран от #15, #22
17:27 11.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Пламен
Коментиран от #13
17:31 11.10.2026
10 Секретарчето
17:32 11.10.2026
11 Бай Доньо
17:38 11.10.2026
12 1844
17:38 11.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Kaнадец
До коментар #5 от "Тцтцтц":Айде де, откога ги чакаме тези 100 % тарифи на Китай, Индия, Турция и всички останали които купуват Руски нефт и газ.Бирата е студена, луканката е нарязана само чакам това шоу да започне че нещо много се бави.
17:40 11.10.2026
15 Не е въпрос в количеството
До коментар #6 от "Изкуството на Сделката":Просто Русия иска да провери дали Тръмп има контрол над европуделите или други ги контролират.
А и самия нарцицист да разбере че го водят за носа и да се остзнае.
17:43 11.10.2026
16 хе хе
17:58 11.10.2026
17 реалист
Коментиран от #21
18:00 11.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 мдааааа
18:07 11.10.2026
20 лесно е
До коментар #18 от "Пламен":Защото са платени рекламни статии.
18:09 11.10.2026
21 Макробиолог
До коментар #17 от "реалист":Квот и да направи конгреса,дори с руската нафта на пазара,цените на горивата в Щатите няма да паднат докат не се отвори ормуз, тоест --изборите са загубени, конгреса е загубен....и освен циркове по импичманти и прочие следващите 2 -3години друго няма да има.А туризма по църно море ще изтлее, готвене се да бришете мазни петна по пясъка .
18:13 11.10.2026
22 Даа!
До коментар #6 от "Изкуството на Сделката":Изобщо нямате грам търговски нюх.До м
Април 2027 г,това са над 5,3 милиона тона дизелово гориво.Да,за самият вътрешен пазар на щатите, са в рамките на един месец.Но замисъла на Тръмп е друг.Големите щатски компании,ще изнесат същото ( или по голямо) количество ,предимно към Европа.Но със сериозна печалба, защото самият ЕС е в огромен недостиг на дизел и газъол.А на вътрешният пазар ще потуши цената с това количество,което е на преференциални цени.Танто за кукуригу( като общ обем) ,но в полза на Тръмп и Путин.Акушерката ще ни докара 2,5-,2,7 евро за литър дизел през зимният сезон.
18:26 11.10.2026
23 555
Коментиран от #24
18:31 11.10.2026
24 ясно е
До коментар #23 от "555":част от условието Москва да продаде Лукойл на Тръмп. Конгреса няма да го допусне. Всичко то е пара в сфирката.
18:39 11.10.2026