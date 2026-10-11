Вучич: Сделката на Тръмп и Путин разкъсва санкционната верига

Бившият сръбски президент Александър Вучич определи сделката между Доналд Тръмп и Владимир Путин за износ на руски дизел като пробив в санкционния натиск срещу Москва. По думите му договореността засяга сравнително ограничени количества гориво, но политическото ѝ значение е много по-голямо.

„Много по-важен е фактът, че американците по този начин разкъсаха веригата от санкции, съществуващи срещу Руската федерация“, заяви Вучич в пряко излъчване.

Още новини от Украйна

Какво предвижда договореността

На 9 октомври Тръмп обяви, че след разговор с Путин Русия незабавно ще достави над 300 000 тона дизелово гориво за американския и световния пазар. По думите му през ноември трябва да последват още 500 000 тона, а след това – още 1 милион тона. Тръмп посочи и възможност в кратък срок да бъдат доставени общо 3 милиона тона.

Американската служба за контрол на чуждестранните активи временно разреши доставките на руски дизел за световния пазар. Тръмп заяви, че целта е цените на горивото в САЩ и по света да спаднат бързо, на фона на поскъпването преди междинните избори.

Според Вучич именно вътрешнополитическият натиск обяснява решението на американския президент. „Евтиното гориво е това, благодарение на което американците живеят и са живели десетилетия наред, а за първи път сега това не е така“, каза той.

Критики от Киев

Украинският президент Володимир Зеленски определи решението на Вашингтон като „несправедливо и нечестно“. Той заяви, че облекчаването на санкциите срещу Русия без договореност за ограничаване на бойните действия е „очевидна слабост“.

Зеленски предупреди, че възможността Русия да продава петролни продукти ще осигури допълнителни приходи за войната. Киев настоява всяко облекчаване на санкциите да бъде обвързано с взаимна деескалация и прекратяване на ударите по енергийна инфраструктура.

Вучич представи различна оценка за мотивите на Москва. Според него Русия не се интересува единствено от приходите от продажбата на гориво, а и от политическия ефект – отслабване на санкционния режим и задълбочаване на разногласията между САЩ и европейските държави.