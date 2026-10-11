Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Сърбия »
Вучич: Сделката на Тръмп и Путин разкъсва санкционната верига
  Тема: Украйна

Вучич: Сделката на Тръмп и Путин разкъсва санкционната верига

11 Октомври, 2026 17:16 1 166 24

  • александър вучич-
  • доналд тръмп-
  • владимир путин-
  • санкции-
  • руски дизел

Той определи договореността за руски дизел като политически пробив за Москва

Вучич: Сделката на Тръмп и Путин разкъсва санкционната верига - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Бившият сръбски президент Александър Вучич определи сделката между Доналд Тръмп и Владимир Путин за износ на руски дизел като пробив в санкционния натиск срещу Москва. По думите му договореността засяга сравнително ограничени количества гориво, но политическото ѝ значение е много по-голямо.

„Много по-важен е фактът, че американците по този начин разкъсаха веригата от санкции, съществуващи срещу Руската федерация“, заяви Вучич в пряко излъчване.

Още новини от Украйна

Какво предвижда договореността

На 9 октомври Тръмп обяви, че след разговор с Путин Русия незабавно ще достави над 300 000 тона дизелово гориво за американския и световния пазар. По думите му през ноември трябва да последват още 500 000 тона, а след това – още 1 милион тона. Тръмп посочи и възможност в кратък срок да бъдат доставени общо 3 милиона тона.

Американската служба за контрол на чуждестранните активи временно разреши доставките на руски дизел за световния пазар. Тръмп заяви, че целта е цените на горивото в САЩ и по света да спаднат бързо, на фона на поскъпването преди междинните избори.

Според Вучич именно вътрешнополитическият натиск обяснява решението на американския президент. „Евтиното гориво е това, благодарение на което американците живеят и са живели десетилетия наред, а за първи път сега това не е така“, каза той.

Критики от Киев

Украинският президент Володимир Зеленски определи решението на Вашингтон като „несправедливо и нечестно“. Той заяви, че облекчаването на санкциите срещу Русия без договореност за ограничаване на бойните действия е „очевидна слабост“.

Зеленски предупреди, че възможността Русия да продава петролни продукти ще осигури допълнителни приходи за войната. Киев настоява всяко облекчаване на санкциите да бъде обвързано с взаимна деескалация и прекратяване на ударите по енергийна инфраструктура.

Вучич представи различна оценка за мотивите на Москва. Според него Русия не се интересува единствено от приходите от продажбата на гориво, а и от политическия ефект – отслабване на санкционния режим и задълбочаване на разногласията между САЩ и европейските държави.


Сърбия
Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мани за тези станаха

    8 6 Отговор
    Комунистическата нафта другари не смърди😂🤣😂

    17:17 11.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 К.О.Т..А.К 🐱

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.А.К 🐱":

    Пожелавам ви да пообиколите света , като мен , и да разберете , че хората навсякъде са едни и същи-без значение рашан или дойче или американ! тва е претенция че познаваш живота

    17:24 11.10.2026

  • 4 Кои санкции

    4 5 Отговор
    на Зеленски ли?

    Коментиран от #5

    17:25 11.10.2026

  • 5 Тцтцтц

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "Кои санкции":

    На Греъм.

    Коментиран от #14

    17:26 11.10.2026

  • 6 Изкуството на Сделката

    3 7 Отговор
    Путин лъже Тръмп, че му продава дизел, а Тръмп лъже Путин, че купува дизел.

    Или с други думи договореното количество от тая велика сделка ще задоволи американските нужди за два дена и половина.

    Коментиран от #15, #22

    17:27 11.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Пламен

    3 6 Отговор
    То затуй ли нафтата в Сърбия е по-скъпа от България?

    Коментиран от #13

    17:31 11.10.2026

  • 10 Секретарчето

    6 4 Отговор
    на Кремлин и вещ защитник на македонската нация върти опашка пред своя господар

    17:32 11.10.2026

  • 11 Бай Доньо

    3 0 Отговор
    Е търговец, ЕС и те купиха руска газ. После иди вервай на измишльотини и политици.

    17:38 11.10.2026

  • 12 1844

    4 2 Отговор
    И тоя е много смешен.Джав,джав.

    17:38 11.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Kaнадец

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Тцтцтц":

    Айде де, откога ги чакаме тези 100 % тарифи на Китай, Индия, Турция и всички останали които купуват Руски нефт и газ.Бирата е студена, луканката е нарязана само чакам това шоу да започне че нещо много се бави.

    17:40 11.10.2026

  • 15 Не е въпрос в количеството

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Изкуството на Сделката":

    Просто Русия иска да провери дали Тръмп има контрол над европуделите или други ги контролират.
    А и самия нарцицист да разбере че го водят за носа и да се остзнае.

    17:43 11.10.2026

  • 16 хе хе

    0 1 Отговор
    Тръмп си взе Лукойл без пари.

    17:58 11.10.2026

  • 17 реалист

    0 1 Отговор
    Конгреса ще спре сделката и няма да отмени санкциите.

    Коментиран от #21

    18:00 11.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 мдааааа

    0 1 Отговор
    Сега всички петолъчки почнаха да се изказват ...

    18:07 11.10.2026

  • 20 лесно е

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Пламен":

    Защото са платени рекламни статии.

    18:09 11.10.2026

  • 21 Макробиолог

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "реалист":

    Квот и да направи конгреса,дори с руската нафта на пазара,цените на горивата в Щатите няма да паднат докат не се отвори ормуз, тоест --изборите са загубени, конгреса е загубен....и освен циркове по импичманти и прочие следващите 2 -3години друго няма да има.А туризма по църно море ще изтлее, готвене се да бришете мазни петна по пясъка .

    18:13 11.10.2026

  • 22 Даа!

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Изкуството на Сделката":

    Изобщо нямате грам търговски нюх.До м
    Април 2027 г,това са над 5,3 милиона тона дизелово гориво.Да,за самият вътрешен пазар на щатите, са в рамките на един месец.Но замисъла на Тръмп е друг.Големите щатски компании,ще изнесат същото ( или по голямо) количество ,предимно към Европа.Но със сериозна печалба, защото самият ЕС е в огромен недостиг на дизел и газъол.А на вътрешният пазар ще потуши цената с това количество,което е на преференциални цени.Танто за кукуригу( като общ обем) ,но в полза на Тръмп и Путин.Акушерката ще ни докара 2,5-,2,7 евро за литър дизел през зимният сезон.

    18:26 11.10.2026

  • 23 555

    1 0 Отговор
    САЩ произвеждат, продават и изнасят американски дизел, в същото време в което се прави тази манипулативна “велика дизел сделка”… 300 000 тона дизел не са достатъчни за покриване на нуждите от дизел в САЩ, дори за 1 ( ЕДИН ) ден… Всичко е ясно…

    Коментиран от #24

    18:31 11.10.2026

  • 24 ясно е

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "555":

    част от условието Москва да продаде Лукойл на Тръмп. Конгреса няма да го допусне. Всичко то е пара в сфирката.

    18:39 11.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания