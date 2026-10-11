Тръмп, Путин и Си може да се срещнат след изборите в САЩ

Американският президент Доналд Тръмп, руският държавен глава Владимир Путин и китайският лидер Си Дзинпин могат да проведат срещи след междинните избори в САЩ през ноември 2026 г. Такава възможност допуска бившият украински министър на външните работи Павло Климкин, съобщава украинското издание LIGA.net.

Според Климкин периодът след американските избори може да създаде условия за нови дипломатически преговори между водещите световни сили. Подобни разговори биха могли да окажат влияние върху бъдещите международни договорености, включително по въпроси, свързани със сигурността и геополитическото противопоставяне.

Потенциалните контакти между Вашингтон, Москва и Пекин имат особено значение на фона на продължаващата война в Украйна и напрежението в международните отношения.

Към момента няма потвърдена информация за договорена тристранна среща или конкретен график на подобни преговори.