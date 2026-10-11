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Тръмп, Путин и Си може да се срещнат след изборите в САЩ

Тръмп, Путин и Си може да се срещнат след изборите в САЩ

11 Октомври, 2026 18:07 586 4

  • си дзинпин-
  • доналд тръмп-
  • владимир путин-
  • сащ-
  • китай-
  • русия-
  • среща

Бившият украински външен министър Павло Климкин допуска, че преговори между лидерите на САЩ, Русия и Китай могат да повлияят на международните договорености

Тръмп, Путин и Си може да се срещнат след изборите в САЩ - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп, руският държавен глава Владимир Путин и китайският лидер Си Дзинпин могат да проведат срещи след междинните избори в САЩ през ноември 2026 г. Такава възможност допуска бившият украински министър на външните работи Павло Климкин, съобщава украинското издание LIGA.net.

Според Климкин периодът след американските избори може да създаде условия за нови дипломатически преговори между водещите световни сили. Подобни разговори биха могли да окажат влияние върху бъдещите международни договорености, включително по въпроси, свързани със сигурността и геополитическото противопоставяне.

Потенциалните контакти между Вашингтон, Москва и Пекин имат особено значение на фона на продължаващата война в Украйна и напрежението в международните отношения.

Към момента няма потвърдена информация за договорена тристранна среща или конкретен график на подобни преговори.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гробар

    1 0 Отговор
    Ще поделят сферите на влияние. Този път ако САЩ се отметнат ги чака ядрен апокалипсис.

    Коментиран от #3

    18:15 11.10.2026

  • 2 Тибет

    0 0 Отговор
    Да живее демокрацията и разбира се комунистическата нафта,🤣😂

    18:20 11.10.2026

  • 3 Тръмп

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гробар":

    подал молба за членство в БРИКС.

    18:20 11.10.2026

  • 4 Стоянчо Пуканката

    2 0 Отговор
    От тези тримцата единият е напълно излишен. Много му се иска на бай Дончо да се нареди сред " Големите момчета", ама още много ляб трябва да изяде за да " се дореди до масата"...

    18:26 11.10.2026

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