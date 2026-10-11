Новини
Свят »
Самолет-разузнавач на НАТО летя над Черно море над 7 часа

Самолет-разузнавач на НАТО летя над Черно море над 7 часа

11 Октомври, 2026 18:38 643 8

  • нато-
  • черно море-
  • артемис ii-
  • разузнавателен самолет-
  • румъния

Регистрираният в САЩ Bombardier ARTEMIS II е курсирaл над неутрални води на височина около 10,5 километра

Самолет-разузнавач на НАТО летя над Черно море над 7 часа - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Регистрираният в САЩ самолет-разузнавач на НАТО Bombardier ARTEMIS II е летял повече от седем часа над неутралните води на Черно море. Това съобщи ТАСС, позовавайки се на източник в авиодиспечерските служби.

„Самолетът-разузнавач Bombardier ARTEMIS II прекара над седем часа над неутралните води на Черно море, като през цялото време курсирaше от запад на изток и обратно в южната част на акваторията“, е заявил източникът, цитиран от агенцията.

По думите му бордът е летял на височина около 10,5 километра. Той не е навлизал във въздушното пространство на нито една от крайбрежните държави и не е използвал въздушни коридори, предназначени за гражданската авиация.

Полетът е извършен на фона на засилено присъствие на разузнавателни самолети над Черно море. На 7 октомври ТАСС съобщи, че ARTEMIS II е излетял от румънската Констанца и е поел към постоянната си траектория над южната част на акваторията, където обичайно лети в посока запад–изток и обратно.

На 11 октомври украинската агенция УНН съобщи, позовавайки се на мониторинговата група „Кримски вятър“ и данни от Flightradar, че самолетът е излетял от авиобазата „Михаил Когълничану“ в Румъния и е патрулирал над Черно море. Според тези данни бордът е могъл да следи обекти в района на Крим и Краснодарския край, но конкретните цели на мисията не са публично потвърдени.

Bombardier ARTEMIS II е самолет за радиоелектронно разузнаване, изграден върху бизнес самолет и преоборудван от американската компания Leidos. Машината е предназначена за събиране на информация за радио- и радиолокационни излъчвания от значително разстояние.

Няма официално съобщение от НАТО, което да уточнява задачата на конкретния полет. Не са съобщени и данни за нарушение на въздушното пространство на крайбрежна държава.

Източници: tass.ru, unn.ua


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мишел

    4 0 Отговор
    На снимката е Су27.

    Коментиран от #6

    18:49 11.10.2026

  • 2 Ю 2 И ТОЙ

    3 0 Отговор
    БЕШЕ ЛЕТЯЛ

    19:00 11.10.2026

  • 3 Въпросче

    4 0 Отговор
    А защо е летял над българската изключителна икономическа зона?

    Коментиран от #8

    19:01 11.10.2026

  • 4 Путин

    1 2 Отговор
    Поканих ги, от мен да мине да наблюдават как пълним танкерите с дизел. Все пак на тях ще го подаряваме дето се казва, по литър за цент.

    19:02 11.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 7 часа

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мишел":

    изгорил е един тон керосин..за какво?

    Коментиран от #7

    19:09 11.10.2026

  • 7 Мишел

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "7 часа":

    Да му мислят тези, които са с недостиг на горива.

    19:14 11.10.2026

  • 8 Отговор

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Въпросче":

    За да търси вражески подводници.

    19:19 11.10.2026