Самолет-разузнавач на НАТО летя над Черно море над 7 часа

Регистрираният в САЩ самолет-разузнавач на НАТО Bombardier ARTEMIS II е летял повече от седем часа над неутралните води на Черно море. Това съобщи ТАСС, позовавайки се на източник в авиодиспечерските служби.
„Самолетът-разузнавач Bombardier ARTEMIS II прекара над седем часа над неутралните води на Черно море, като през цялото време курсирaше от запад на изток и обратно в южната част на акваторията“, е заявил източникът, цитиран от агенцията.
По думите му бордът е летял на височина около 10,5 километра. Той не е навлизал във въздушното пространство на нито една от крайбрежните държави и не е използвал въздушни коридори, предназначени за гражданската авиация.
Полетът е извършен на фона на засилено присъствие на разузнавателни самолети над Черно море. На 7 октомври ТАСС съобщи, че ARTEMIS II е излетял от румънската Констанца и е поел към постоянната си траектория над южната част на акваторията, където обичайно лети в посока запад–изток и обратно.
На 11 октомври украинската агенция УНН съобщи, позовавайки се на мониторинговата група „Кримски вятър“ и данни от Flightradar, че самолетът е излетял от авиобазата „Михаил Когълничану“ в Румъния и е патрулирал над Черно море. Според тези данни бордът е могъл да следи обекти в района на Крим и Краснодарския край, но конкретните цели на мисията не са публично потвърдени.
Bombardier ARTEMIS II е самолет за радиоелектронно разузнаване, изграден върху бизнес самолет и преоборудван от американската компания Leidos. Машината е предназначена за събиране на информация за радио- и радиолокационни излъчвания от значително разстояние.
Няма официално съобщение от НАТО, което да уточнява задачата на конкретния полет. Не са съобщени и данни за нарушение на въздушното пространство на крайбрежна държава.
Източници: tass.ru, unn.ua
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мишел
Коментиран от #6
18:49 11.10.2026
2 Ю 2 И ТОЙ
19:00 11.10.2026
3 Въпросче
Коментиран от #8
19:01 11.10.2026
4 Путин
19:02 11.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 7 часа
До коментар #1 от "Мишел":изгорил е един тон керосин..за какво?
Коментиран от #7
19:09 11.10.2026
7 Мишел
До коментар #6 от "7 часа":Да му мислят тези, които са с недостиг на горива.
19:14 11.10.2026
8 Отговор
До коментар #3 от "Въпросче":За да търси вражески подводници.
19:19 11.10.2026