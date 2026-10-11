Самолет-разузнавач на НАТО летя над Черно море над 7 часа

Регистрираният в САЩ самолет-разузнавач на НАТО Bombardier ARTEMIS II е летял повече от седем часа над неутралните води на Черно море. Това съобщи ТАСС, позовавайки се на източник в авиодиспечерските служби.

„Самолетът-разузнавач Bombardier ARTEMIS II прекара над седем часа над неутралните води на Черно море, като през цялото време курсирaше от запад на изток и обратно в южната част на акваторията“, е заявил източникът, цитиран от агенцията.

По думите му бордът е летял на височина около 10,5 километра. Той не е навлизал във въздушното пространство на нито една от крайбрежните държави и не е използвал въздушни коридори, предназначени за гражданската авиация.

Полетът е извършен на фона на засилено присъствие на разузнавателни самолети над Черно море. На 7 октомври ТАСС съобщи, че ARTEMIS II е излетял от румънската Констанца и е поел към постоянната си траектория над южната част на акваторията, където обичайно лети в посока запад–изток и обратно.

На 11 октомври украинската агенция УНН съобщи, позовавайки се на мониторинговата група „Кримски вятър“ и данни от Flightradar, че самолетът е излетял от авиобазата „Михаил Когълничану“ в Румъния и е патрулирал над Черно море. Според тези данни бордът е могъл да следи обекти в района на Крим и Краснодарския край, но конкретните цели на мисията не са публично потвърдени.

Bombardier ARTEMIS II е самолет за радиоелектронно разузнаване, изграден върху бизнес самолет и преоборудван от американската компания Leidos. Машината е предназначена за събиране на информация за радио- и радиолокационни излъчвания от значително разстояние.

Няма официално съобщение от НАТО, което да уточнява задачата на конкретния полет. Не са съобщени и данни за нарушение на въздушното пространство на крайбрежна държава.

Източници: tass.ru, unn.ua